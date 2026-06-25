Lo que viene: detalles del plan oficial para potenciar el crédito hipotecario

El Gobierno nacional busca reactivar el crédito hipotecario a través de un nuevo esquema de financiamiento que combinaría aportes del sector privado, organismos multilaterales y recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

La propuesta fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la exposición internacional de la construcción y la vivienda BATEV, donde destacó la necesidad de generar instrumentos que permitan ampliar el acceso al financiamiento para la compra de viviendas.

Según explicó el funcionario, el crédito hipotecario constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo del sector inmobiliario y de la construcción. En ese sentido, planteó que existen dos vías para impulsar el financiamiento: el sistema bancario tradicional y el mercado de capitales.

Caputo sostuvo que las actuales regulaciones limitan la capacidad de los bancos para otorgar determinados préstamos, especialmente aquellos denominados en dólares. Frente a este escenario, consideró que el mercado de capitales puede desempeñar un rol central mediante la emisión de instrumentos financieros destinados a fondear créditos hipotecarios.

La iniciativa contempla la creación de fondos inmobiliarios integrados por bancos y sociedades de bolsa, que luego podrían ser potenciados mediante aportes de organismos multilaterales de crédito. Además, el ministro mencionó la posibilidad de utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para ampliar la capacidad de financiamiento.

“Si se arma un fondo grande, nosotros podemos ayudar a multiplicarlo con recursos de organismos multilaterales o incluso con fondos del FGS”, señaló el titular del Palacio de Hacienda ante empresarios del sector.

La propuesta también apunta a generar mecanismos que permitan a las entidades financieras transferir o securitizar carteras hipotecarias para recuperar liquidez y continuar otorgando nuevos préstamos. Se trata de una demanda que desde hace tiempo vienen planteando desarrolladores inmobiliarios y representantes de la industria de la construcción.

Desde el sector privado consideran que una herramienta de estas características podría contribuir a profundizar el mercado hipotecario argentino, que aún muestra niveles muy bajos en comparación con otros países de la región.

El Gobierno apuesta a que la estabilidad macroeconómica, junto con nuevos instrumentos financieros y la participación de inversores institucionales, permitan reconstruir un mercado de crédito de largo plazo que facilite el acceso a la vivienda y estimule la actividad de la construcción.