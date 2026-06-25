Adiós Delaware: los ejes para facilitar el financiamiento de startups desde Argentina

Argentina podría dar un paso importante en la competencia global por atraer inversiones tecnológicas. El Gobierno nacional presentó en el Senado un proyecto de reforma de la Ley de Sociedades que introduce figuras jurídicas y mecanismos de financiamiento ampliamente utilizados en mercados como Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

La iniciativa fue defendida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y contempla el reconocimiento legal de organizaciones descentralizadas (DAO), sociedades automatizadas gestionadas mediante inteligencia artificial y la incorporación de activos digitales dentro de las estructuras societarias.

Menos dependencia de Delaware

Uno de los principales objetivos de la reforma es resolver una situación habitual entre las startups argentinas: la necesidad de constituir sociedades en jurisdicciones extranjeras, especialmente en Delaware, para acceder a rondas de inversión y fondos de venture capital. Según especialistas consultados por iProUP, el nuevo marco legal acercaría el derecho societario argentino a estándares internacionales utilizados por inversores y emprendedores tecnológicos.

Los cambios más relevantes

Entre las modificaciones propuestas se destacan:

* Reconocimiento jurídico de las DAO, otorgándoles personalidad jurídica y responsabilidad limitada.

* Creación de las denominadas Sociedades Automatizadas, diseñadas para organizaciones operadas mediante algoritmos o inteligencia artificial.

* Incorporación de criptoactivos y otros activos digitales como aportes válidos al capital social.

* Habilitación de instrumentos convertibles similares a los SAFE y Convertible Notes utilizados por startups para captar inversión temprana.

* Digitalización integral de la vida societaria mediante libros digitales, asambleas remotas y domicilios electrónicos.

* Posibilidad de que determinadas relaciones internas de una sociedad se rijan por legislación extranjera, incluyendo jurisdicciones reconocidas por el ecosistema inversor internacional.

Financiamiento más ágil para emprendimientos

Especialistas del ecosistema emprendedor consideran que la incorporación de instrumentos convertibles podría ser el aspecto con mayor impacto económico de la reforma. Estas herramientas permiten que un inversor aporte capital sin necesidad de definir inmediatamente una valuación de la empresa ni convertirse en accionista desde el inicio. La conversión de esa inversión se realiza posteriormente, generalmente en una ronda de financiamiento futura.

Este esquema es ampliamente utilizado en Estados Unidos para acelerar el cierre de inversiones en etapas tempranas y reducir fricciones entre fundadores e inversores.

Impacto para inversores y empresas familiares

Desde el sector emprendedor destacan que la reforma también incorpora mecanismos como stock options, acuerdos de accionistas con mayor fuerza legal, arbitraje para resolución de conflictos y una mayor flexibilidad para estructurar el capital de las compañías.

Por otra parte, especialistas en empresas familiares consideran que la iniciativa fortalecerá la autonomía societaria, simplificará procesos administrativos y permitirá diseñar estructuras de gobernanza más adaptadas a las necesidades de cada organización.

Un nuevo posicionamiento regional

Si el proyecto avanza en el Congreso, Argentina podría convertirse en uno de los países de América Latina con una regulación societaria más alineada con la economía digital y el capital emprendedor internacional. La expectativa oficial es que la reforma contribuya a atraer inversiones, fomentar la creación de nuevas empresas tecnológicas y reducir la migración de estructuras societarias hacia jurisdicciones extranjeras.

En un contexto donde la innovación, la inteligencia artificial y la tokenización ganan protagonismo en los negocios, la reforma busca adaptar las reglas del juego a las nuevas formas de organización y financiamiento empresarial.