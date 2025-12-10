La FED vuelve a bajar tasas por tercera vez en el año: causas y efectos en Argentina

Este miércoles 10 de diciembre, la Reserva Federal de Estados Unidos —junto a su órgano decisorio, el Federal Open Market Committee (FOMC)— confirmó un nuevo recorte de la tasa de referencia en 25 puntos básicos, dejándola en un rango de 3,50 % a 3,75 %.

Motivos del recorte

Debilitamiento del mercado laboral: recientes datos muestran una moderación en el crecimiento de los costos laborales —suba de 0,8 % en el tercer trimestre, por debajo del 0,9 % esperado— lo que sugiere una desaceleración del mercado de trabajo.

División interna en la Fed: la decisión no fue unánime. Algunos miembros preferían mantener la tasa, mientras que otros —presionados en parte por factores políticos— empujaban por recortes para estimular la economía.

Incógnitas sobre inflación y datos económicos: la reciente suspensión parcial del gobierno federal interrumpió estadísticas oficiales, complicando la evaluación económica.

Qué implica para la economía global

Con esta nueva recorte, la Fed acumula tres bajas de tasa en 2025, llevando el nivel más bajo desde 2022. Esto reduce el costo del crédito en EE. UU., lo que puede estimular consumo, inversión y la actividad económica. Sin embargo —y pese a la medida— la inflación aún no se ha contenido por completo, por lo que la Fed anticipa mantener cautela en 2026.

Para economías emergentes, como la de Argentina, este recorte puede repercutir indirectamente: tasas de referencia más bajas en EE. UU. suelen aliviar la presión sobre activos de riesgo (bonos soberanos, acciones), potencialmente mejorando el acceso al financiamiento y reduciendo el “costo dólar + riesgo país” para emisiones externas.

También podría influir en el valor del dólar frente a monedas de economías emergentes, moderando la ventaja de inversiones en dólares.