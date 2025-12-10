Argentina colocó u$s1.000 millones al 9,26% y regresó al mercado de deuda en dólares

La Secretaría de Finanzas anuncia los resultados de la licitación del día de la fecha, en la que se recibieron ofertas por un total de valor nominal de USD 1.420 millones y se adjudicó un total de valor nominal de USD 1.000 millones.

"La tasa es equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar. Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de fundamentals económicos", anunció MECON.

Se trata de un rendimiento levemente por encima de lo que esperaba el ministro Luis Caputo, quien este martes dijo ante inversores en un encuentro que pensaban en el equipo del Palacio de Hacienda conseguir un financiamiento con un rendimiento final levemente por debajo o igual al 9% anual.