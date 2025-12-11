Claves del día: Caputo reabre deuda, la Fed recorta, dólar inestable y un grupo rosarino expande su red de sanatorios

En una jornada de definiciones simultáneas entre Buenos Aires y Washington, el mercado global recibió dos señales que prometen reconfigurar el mapa financiero de fin de año. Por un lado, Luis Caputo concretó la primera colocación de un bono en dólares de Argentina después de ocho años. Por el otro, la Reserva Federal de Estados Unidos recortó su tasa de referencia del 4% al 3,75% anual, en una votación más ajustada de lo previsto, dejando entrever un sendero de reducciones mucho más lento para 2026 y 2027. Ambas decisiones, aunque esperadas, abrieron un abanico de consecuencias inmediatas y futuros interrogantes.

La colocación del nuevo título AN29 —con cupón del 6,5% anual y finalmente emitido a una tasa del 9,26%, por encima del deseo oficial— no logró atraer el volumen que el equipo económico había dejado trascender. De los prometidos US$ 4.000 millones de interés, llegaron apenas US$ 1.400 millones, y se adjudicaron US$ 910 millones efectivos, entregando US$ 1.000 millones de valor nominal. El costo financiero terminó siendo mayor que el de emisiones recientes de Santa Fe y de la Ciudad de Buenos Aires, lo que refleja el riesgo país todavía en niveles elevados y la fragilidad del apetito por deuda argentina.

Para facilitar la colocación, el Gobierno desplegó una batería de incentivos: los inversores debieron operar desde cuentas locales mediante dólar MEP, y el Banco Central alivió restricciones para quienes cobrarán intereses de bonos como Bonares y Globales el próximo 9 de enero. Ese levantamiento permite comprar dólares en el MULC a tipo oficial con los pesos recibidos, una ventana que el mercado observó como un guiño adicional para estimular la demanda.

Sin embargo, los US$ 1.000 millones del AN29 no alcanzan para cubrir los vencimientos inmediatos. Entre el Tesoro, que apenas dispone de US$ 100 millones en su cuenta del BCRA, y la autoridad monetaria, que opera con reservas prestadas, la atención se trasladó al inminente raid internacional de Caputo: un Repo negociado con cinco bancos globales que rondaría los US$ 7.000 millones. Si ese movimiento no fuera suficiente para enfrentar los US$ 4.300 millones que vencen el 9 de enero, aún queda margen en el swap con EE.UU., por US$ 20.000 millones, del cual solo se activó el 12,5%.

Mientras tanto, el recorte de la Fed —anunciado instantes antes del cierre en Wall Street— revitalizó a la Bolsa de Nueva York tras un día plano y provocó retrocesos en activos refugio: oro, plata y criptomonedas cedieron levemente, con un Bitcoin que cayó 1,3%. Pero la perspectiva de una política más lenta hacia adelante quedó condicionada por la política: Jerome Powell dejará el organismo en mayo y Donald Trump, que busca un rumbo más expansivo, planea colocar un funcionario alineado con una baja más rápida de tasas.

En Argentina, el impacto directo del bono AN29 se verá recién hoy, aunque los operadores ya lo habían descontado y reaccionaron con moderado optimismo: pequeñas subas en acciones y bonos, leve descenso del riesgo país y un mercado cambiario que mantuvo la calma. Esa pax, según remarcan en la city, fue más mérito de operaciones quirúrgicas del Tesoro que de la intervención del BCRA, que sostiene que solo actúa en el techo de la banda cambiaria para evitar volatilidad en un mercado de escasos volúmenes.

El dólar oficial terminó en $1.458,59, el blue subió a $1.450, el MEP retrocedió a $1.468 y el contado con liquidación avanzó a $1.508,54.

A nivel legislativo, el Gobierno busca que la reciente reaparición en los mercados externos sirva como impulso para aprobar el Presupuesto 2026 antes de fin de mes, una llave que habilitaría nueva deuda bajo ley Nueva York a partir de enero o febrero. Paralelamente, continúa la tensión por la reforma laboral, cuyo detalle aún no fue presentado por completo. La CGT ya advirtió que se movilizará si se altera la estructura de financiamiento sindical, y los contactos con el Ejecutivo buscan evitar un choque frontal.

En materia fiscal, el Gobierno acelera cambios tributarios orientados a reactivar consumo y actividad: se analiza retocar Bienes Personales, revisar el impuesto al cheque y modificar escalas de Ganancias para determinados segmentos, dentro de un plan que apunta a ordenar cuentas sin frenar la inversión.

A nivel productivo y corporativo, continúan los movimientos relevantes: Grupo Oroño adquirió un nuevo hospital -se trata del Hospital Zona Sur de San Nicolás- y proyecta inversiones por más de US$ 10 millones, en un contexto donde el sector privado reconfigura su rol frente a la demanda creciente de servicios de salud.

En el mercado de commodities, Chicago mostró avances en la soja y bajas en trigo y maíz; mientras que la Bolsa de Rosario evidenció subas firmes en trigo, girasol, sorgo y soja, con el maíz como única excepción.

Para completar un panorama cargado de tensiones, el Gobierno enfrenta este jueves un vencimiento de $13 billones en pesos, una prueba más para un programa financiero que depende de la combinación de calma cambiaria, apoyo legislativo y nuevos acuerdos de financiamiento externo.