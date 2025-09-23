En el marco del Seminario ACSOJA 2025, el Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, junto a autoridades de la institución, recibió a funcionarios del equipo económico de la Nación, encabezados por Juan Pazo, Director Ejecutivo de ARCA; Pablo Lavigne, Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía; Sergio Iraeta, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; y Martín Vauthier, Asesor del Ministerio de Economía y Director del BICE.

En la previa a su participación en los paneles, las autoridades nacionales mantuvieron un encuentro en la BCR para analizar la medida que redujo a cero los derechos de exportación para granos, subproductos y carnes hasta el 31 de octubre.

“Vivimos una jornada muy intensa en nuestra Bolsa durante el Seminario ACSOJA, que sirvió para escuchar a especialistas y dialogar con funcionarios nacionales sobre la última medida del Gobierno Nacional de retenciones cero que ha impactado al sector”, señaló Simioni. Y añadió: “Tuvimos la posibilidad de que nos explicaran cómo se implementa la medida y despejar dudas”.

Durante el panel de apertura, el Presidente de ACSOJA, Rodolfo Rossi, y el Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, remarcaron la relevancia de la cadena sojera y la necesidad de seguir construyendo consensos. En representación de la Municipalidad de Rosario participó además Rogelio Biazzi, Coordinador de Gabinete.

Más tarde, se desarrolló el panel sobre Derechos de Exportación, moderado por el Director Ejecutivo de la BCR, Javier Cervio, con las exposiciones de Pazo, Lavigne y Vauthier. Los funcionarios destacaron que la baja de retenciones es una medida destinada a reforzar la credibilidad del programa económico, incentivar la inversión y consolidar al campo como un aliado estratégico del país.

“Lo más importante es que siempre marcamos un rumbo: este gobierno quiere bajar retenciones y ve al campo como un aliado, no un enemigo. Siempre que podamos devolver un beneficio al campo vamos a intentar hacerlo”, subrayó Pazo.

El equipo de funcionarios nacionales participaron además de un almuerzo encabezado por Simioni y Rossi, en el que confluyeron además integrantes de la Mesa Ejecutiva y del Consejo Directivo de la BCR, presidentes de mercados y dirigentes empresariales, en un espacio de diálogo abierto sobre coyuntura y desafíos estratégicos de la agroindustria.