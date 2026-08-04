Fitosanitarios: el debate se reaviva en una ciudad santafesina y el agro banca los trapos

La discusión sobre los límites agronómicos para la aplicación de productos fitosanitarios vuelve esta semana al Concejo Municipal. En ese marco, distintos especialistas fueron convocados para aportar información técnica antes de que avance el tratamiento de una nueva normativa vinculada a las aplicaciones periurbanas.

Uno de ellos fue el ingeniero agrónomo José Jauregui, quien este lunes mantuvo reuniones con concejales y, finalizado el encuentro, habló con Ecos365 sobre el eje de su exposición: reemplazar los mitos por evidencia científica y promover un debate centrado en las buenas prácticas agrícolas.

"Hay un cambio de época"

Jauregui considera que el escenario comenzó a modificarse respecto de años anteriores. "Me parece que hoy el ciudadano de a pie está más informado que hace cinco o seis años", sostuvo, aunque advirtió que todavía persisten muchos conceptos instalados durante años sobre la producción agropecuaria.

A su entender, existe una responsabilidad compartida entre la dirigencia política, los medios y la propia sociedad.

"Muchas veces desde la política se hicieron afirmaciones sobre el agro con un desconocimiento absoluto de cómo funciona la cadena productiva. Pero también nosotros, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de buscar información y aprender a distinguir entre evidencia y opiniones."

El docente universitario también alertó sobre un fenómeno que observa entre las nuevas generaciones: la dificultad para profundizar en temas complejos.

"Vivimos en una época del video de 30 segundos. Pero estos temas no pueden explicarse en medio minuto ni entenderse con un solo mensaje en redes sociales."

Producción sustentable y aplicaciones responsables

Uno de los principales objetivos de la exposición que brindará ante los concejales será explicar cómo funcionan actualmente las aplicaciones agrícolas y cuáles son las herramientas disponibles para minimizar riesgos.

Según explicó, hoy la gran mayoría de los tratamientos agrícolas utilizan productos clasificados como banda verde (Clase IV), es decir, de baja toxicidad dentro de la clasificación toxicológica vigente.

En ese sentido, remarcó que la peligrosidad de una sustancia no depende únicamente de su nombre, sino también de la dosis, la forma de utilización y las condiciones de aplicación.

"La química no es enemiga de nadie. Todo está compuesto por sustancias químicas. La pregunta no es si usamos químicos o no, sino cuáles usamos, cómo los usamos y en qué dosis."

Para ilustrar ese concepto recordó un principio clásico de la toxicología formulado por Paracelso: "la dosis hace al veneno", señalando que la evaluación del riesgo siempre contempla tanto la toxicidad como la exposición.

El foco, más en las prácticas que en los metros

Uno de los puntos centrales del debate pasa por las denominadas zonas de resguardo alrededor de las áreas urbanas.

Jauregui sostuvo que, más allá de establecer distancias, las regulaciones modernas ponen el énfasis en las condiciones concretas de aplicación.

Entre ellas mencionó: utilización de boquillas antideriva; control de velocidad y dirección del viento; capacitación obligatoria de los aplicadores; cumplimiento estricto de las recetas agronómicas; fiscalización efectiva.

A modo de comparación, señaló que en varios países europeos el eje regulatorio no pasa exclusivamente por fijar una cantidad determinada de metros, sino por garantizar aplicaciones realizadas bajo protocolos técnicos específicos.

Cuando prohibir también genera impactos

Durante la entrevista, el ingeniero también planteó otro aspecto que, según considera, suele quedar fuera de la discusión pública.

Como vecino de una zona periurbana, contó que observa con frecuencia lotes donde, al restringirse determinadas aplicaciones, se reemplaza el control químico por numerosas labores mecánicas.

"Veo tractores trabajando una y otra vez con discos y grandes nubes de polvo. También eso tiene un impacto ambiental y debería formar parte del análisis cuando hablamos de sustentabilidad."

Su planteo apunta a evaluar integralmente cada alternativa de manejo y no únicamente una tecnología en forma aislada.

Las malas prácticas existen, pero no representan a todo el sector

Jauregui reconoció que históricamente existieron casos de aplicaciones realizadas fuera de la normativa y consideró que esas situaciones deben ser sancionadas.

"Siempre hubo una minoría que hizo las cosas mal. Aplicar con viento o fuera de las condiciones permitidas está mal y debe denunciarse."

Sin embargo, sostuvo que esos casos no deberían utilizarse para describir el funcionamiento de todo el sistema productivo.

"La enorme mayoría de los productores vive en las mismas localidades donde produce. Allí están sus familias, sus vecinos y sus amigos. Nadie quiere perjudicar el lugar donde vive."

Un debate que vuelve al Concejo

La convocatoria de especialistas durante esta semana busca aportar elementos técnicos antes de que los concejales definan una nueva regulación sobre aplicaciones periurbanas.

Lejos de reducirse a una discusión entre el campo y la ciudad, el desafío pasa por encontrar un equilibrio entre la protección de la salud, el cuidado del ambiente y la posibilidad de sostener una producción agrícola eficiente y responsable.

En ese camino, Jauregui sostiene que la información y la evidencia científica deben ocupar el centro de la escena.

"Los debates son necesarios porque nos obligan a pensar y a encontrar soluciones para producir cada vez con menor impacto ambiental. Pero esas discusiones tienen que darse con datos y no con miedo."