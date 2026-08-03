Tesla busca talento local y da otro paso hacia su desembarco en el mercado argentino

Tesla dio una nueva señal de su inminente desembarco en la Argentina. La compañía estadounidense de vehículos eléctricos comenzó a publicar ofertas laborales para cubrir posiciones comerciales y técnicas en el país, un paso que suele anticipar el inicio de operaciones de una empresa en un nuevo mercado.

Las vacantes están orientadas a la Ciudad de Buenos Aires y a Munro, en la provincia de Buenos Aires, e incluyen puestos de tiempo completo vinculados con ventas, atención al cliente, entrega de vehículos y servicio técnico.

Entre los perfiles requeridos figuran Tesla Advisor, Sales, Service Advisor, Associate Service Manager, Service Technician, Associate Sales Manager, Associate Delivery Manager y Tesla Advisor Delivery.

La convocatoria fue difundida por Samantha Conti, reclutadora regional de Tesla para América Latina, quien anunció en redes sociales la llegada de la empresa al mercado argentino e invitó a profesionales interesados en innovación y tecnología a postularse a través del portal oficial de carreras de la compañía.

La estrategia de contratación revela que la primera etapa de operaciones estará enfocada en funciones comerciales y de posventa, dos áreas clave para el lanzamiento de una marca automotriz. También evidencia la intención de conformar equipos locales para acompañar la comercialización y el mantenimiento de los vehículos eléctricos.

Desde una perspectiva económica, el inicio del proceso de selección representa un nuevo indicador de confianza sobre el mercado argentino. La instalación de operaciones de Tesla podría dinamizar la competencia en el segmento de movilidad eléctrica, impulsar la demanda de perfiles técnicos especializados y favorecer el desarrollo de servicios asociados a este tipo de tecnología.

Las postulaciones pueden realizarse a través del portal oficial de empleos de Tesla, donde los candidatos pueden filtrar las vacantes por ubicación, categoría y tipo de puesto. Actualmente, todas las búsquedas publicadas para la Argentina corresponden a posiciones de tiempo completo.