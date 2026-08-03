Con una jugada histórica, Arcor y Danone redefinen el negocio lechero argentino

La industria alimentaria argentina acaba de atravesar uno de los movimientos corporativos más importantes de los últimos años. Arcor y la francesa Danone concretaron la adquisición del porcentaje accionario que aún no controlaban en Mastellone Hermanos y pasaron a dominar el 100% de la empresa dueña de la marca La Serenísima.

La operación pone punto final a un proceso de negociaciones que se extendió durante varios meses y también cierra una etapa histórica para la compañía fundada por Pascual Mastellone, que durante más de nueve décadas estuvo vinculada a la familia creadora.

El nuevo esquema de control quedará en manos de Bagley Latinoamérica, la sociedad que Arcor y Danone mantienen desde 2005 y que ahora administrará un negocio integrado compuesto por Mastellone Hermanos, el negocio de lácteos de Danone Argentina y Logística La Serenísima. La apuesta apunta a aprovechar sinergias industriales, comerciales y logísticas para ganar eficiencia y acelerar el desarrollo de nuevos productos.

La transacción llega en un contexto desafiante para el sector. Mastellone conserva una de las marcas más valiosas del consumo masivo argentino, pero viene enfrentando el impacto del aumento de costos, la caída del consumo y la presión sobre la rentabilidad. El ingreso definitivo de Arcor y Danone busca fortalecer la estructura financiera y preparar una nueva etapa de crecimiento.

Más allá del cambio accionario, el movimiento también redefine el mapa competitivo de la industria láctea. La integración permitirá combinar la capacidad industrial de Mastellone con la experiencia internacional de Danone y la potencia comercial de Arcor, consolidando uno de los mayores jugadores del negocio alimenticio de la Argentina.

Con esta operación, Arcor suma una nueva pieza estratégica a su expansión en alimentos, mientras Danone refuerza su presencia en un mercado donde lleva tres décadas de actividad. Para el sector, el desafío ahora será transformar esa escala en mayor competitividad, innovación y recuperación de rentabilidad.