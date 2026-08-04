Claves del día: Aapresid abre con una nueva obsesión del agro mientras un conflicto marítimo amenaza las exportaciones

Mientras Rosario vuelve a convertirse desde hoy en la capital del agro con el inicio del Congreso Aapresid, otro frente amenaza con paralizar buena parte de la economía argentina. El paro de los prácticos mantiene bloqueada la operatoria de los principales puertos del país y ya comienza a generar un costo millonario para exportadores, importadores y toda la cadena logística.

La coincidencia entre ambos hechos no deja de ser simbólica. El principal encuentro tecnológico y productivo del agro argentino abre una edición que incorpora por primera vez a la gestión empresaria como uno de sus ejes centrales. Es una señal de época: producir bien ya no alcanza. El desafío pasa por administrar riesgos, financiamiento, personas, logística y mercados en un contexto mucho más complejo que el de años anteriores. El Congreso se desarrolla entre el 4 y el 6 de agosto en el Metropolitano de Rosario, con más de 160 conferencias distribuidas en nueve ejes temáticos y una fuerte presencia de innovación, agtech y economía aplicada a las empresas agropecuarias.

Sin embargo, mientras dentro del Metropolitano se discute cómo hacer más competitivas a las empresas, afuera aparece un problema que escapa al control del sector.

El conflicto de los prácticos ya mantiene alrededor de 140 a 150 buques sin operar en la Hidrovía y los puertos marítimos. Las terminales exportadoras trabajan prácticamente paralizadas y comienzan a multiplicarse los sobrecostos por demoras, penalidades y desvíos de cargas hacia puertos de Uruguay y Brasil. La situación preocupa especialmente al complejo agroexportador santafesino, responsable de la mayor parte de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites.

El problema excede ampliamente a las empresas navieras. Cada día de demora implica costos adicionales para exportadores, importadores, industrias y productores. Si el conflicto se prolonga, también podría afectar el ingreso de divisas en uno de los momentos del año donde todavía continúan embarques importantes del complejo sojero y cerealero.

Como si eso fuera poco, otro conflicto sindical comienza a escalar dentro del sector energético. El sindicato SOEPU endureció su postura frente al cierre de la planta de Pampa Energía y advirtió que podría profundizar las medidas de fuerza si no aparecen respuestas. La amenaza ya no se limita únicamente al establecimiento involucrado: el gremio dejó trascender la posibilidad de extender acciones que afecten otras actividades industriales, generando preocupación en uno de los polos petroquímicos más importantes del país.

En paralelo, otra noticia muestra cómo sigue cambiando el mapa competitivo del consumo argentino.

Mercado Libre registró oficialmente una marca propia para ingresar con productos de consumo masivo en una categoría donde ya concentra un enorme volumen de ventas. La marca es Balse y con esta se mete más de lleno en la venta de muebles y artículos de equipamiento para el hogar.

El movimiento confirma una estrategia que ya aplicaron gigantes globales como Amazon: aprovechar la enorme cantidad de información que genera la plataforma para desarrollar productos propios, competir con sus propios vendedores y capturar una porción mayor de la rentabilidad de la cadena comercial.

No se trata solamente de sumar una marca más. Es un cambio de modelo de negocios. Mercado Libre deja de ser únicamente un intermediario entre compradores y vendedores para convertirse también en fabricante y competidor directo dentro de su propio ecosistema.

Mientras tanto, en Santa Fe vuelve a instalarse otro debate que preocupa al sector productivo. La Provincia reclama a la Nación una reducción en el costo mayorista de la energía eléctrica, aunque al mismo tiempo empresarios e industriales insisten en que las tarifas provinciales continúan ubicándose entre las más elevadas del país por el peso de impuestos, cargos y componentes propios de la distribución. La discusión cobra relevancia en un contexto donde la competitividad industrial depende cada vez más de los costos energéticos.

Rosario también sigue mostrando señales de confianza en el negocio inmobiliario de largo plazo. El megaproyecto de Puerto Norte de Obring continúa avanzando, aunque todavía espera definiciones sobre la infraestructura eléctrica necesaria para acompañar su desarrollo y sobre la evolución del mercado inmobiliario premium. La continuidad de las inversiones confirma que, pese a un mercado más selectivo, los desarrolladores mantienen expectativas positivas para uno de los sectores urbanos con mayor potencial de valorización de la ciudad.