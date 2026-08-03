La agroindustria en alerta: la actividad portuaria se detiene y la logística se resiente

La actividad en los principales puertos agroexportadores volvió a verse afectada por una medida de fuerza sindical que paralizó las operaciones en las terminales donde se embarcan granos, harinas y aceites. La interrupción de las tareas alcanzó tanto la carga de buques como el ingreso de camiones, alterando el funcionamiento habitual de uno de los principales motores del comercio exterior argentino.

La situación encendió las alarmas entre exportadores, operadores logísticos y empresas vinculadas a la agroindustria, que siguen de cerca la evolución del conflicto mientras se acumulan embarques pendientes.

El impacto sobre la cadena agroindustrial

El complejo portuario del Gran Rosario concentra cerca del 80% de las exportaciones argentinas de granos, subproductos y aceites. Por ese motivo, cualquier interrupción en la operatoria tiene efectos inmediatos sobre toda la cadena comercial.

Las demoras generan mayores costos logísticos, reprogramación de embarques, gastos por estadía de buques y dificultades para cumplir con los compromisos asumidos con compradores del exterior. Además, miles de camiones que diariamente abastecen las terminales ven afectada su operatoria, con consecuencias que alcanzan a transportistas, acopios, productores e industrias.

Un conflicto con impacto económico

El origen de la medida responde a diferencias entre las organizaciones sindicales y las cámaras empresarias en el marco de las negociaciones salariales. Mientras los gremios reclaman una actualización de los ingresos, las empresas sostienen que una prolongación del conflicto compromete la competitividad del principal complejo exportador del país.

Para el sector privado, la continuidad de las operaciones portuarias resulta clave no sólo para garantizar el cumplimiento de los contratos internacionales, sino también para sostener el flujo de divisas que aporta la agroindustria a la economía nacional.

Expectativa por las negociaciones

Mientras continúa la medida de fuerza, las empresas mantienen expectativas de que las negociaciones permitan alcanzar un acuerdo que normalice la actividad en el corto plazo. En conflictos anteriores, la intervención de las autoridades laborales mediante conciliaciones obligatorias permitió destrabar situaciones similares, aunque las diferencias entre las partes suelen extender las discusiones.

La resolución del conflicto será determinante para evitar un mayor impacto sobre la logística exportadora en un momento en el que el complejo cerealero y oleaginoso continúa siendo uno de los principales generadores de ingresos por exportaciones.

Un sistema altamente dependiente de los puertos

El episodio vuelve a poner de manifiesto la importancia estratégica de la infraestructura portuaria para la economía argentina. Gran parte de las exportaciones agroindustriales salen por un reducido número de terminales ubicadas sobre el río Paraná, por lo que cualquier interrupción operativa repercute rápidamente sobre toda la cadena de valor.

En un contexto de alta competencia internacional y necesidad de fortalecer el ingreso de divisas, el funcionamiento continuo de los puertos aparece como un factor central para preservar la competitividad del sector agroexportador y garantizar el normal abastecimiento de los mercados externos.