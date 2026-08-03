Revolución para las pymes: el Gobierno libera las exportaciones comerciales por correo

Las exportaciones comerciales por correo tendrán desde ahora un escenario completamente distinto. El Gobierno reglamentó un nuevo régimen que elimina el límite de valor para este tipo de operaciones y busca facilitar el acceso de empresas, emprendedores y pequeños productores a los mercados internacionales mediante un esquema más simple y flexible.

La decisión forma parte de una reforma del sistema de envíos postales internacionales y apunta a reducir una de las principales barreras que enfrentaban quienes utilizaban el correo como canal para comercializar productos en el exterior. Hasta ahora, las restricciones económicas limitaban el alcance de esta modalidad y obligaban a muchos exportadores a utilizar mecanismos más complejos o costosos.

Las siete claves del nuevo régimen

* Se elimina el límite de valor para las exportaciones comerciales realizadas por vía postal.

* Las pymes y emprendedores aparecen como los principales beneficiarios del nuevo esquema.

* Se reducen los trámites administrativos, con un procedimiento más simple para operar.

* Se impulsa el comercio electrónico internacional, facilitando las ventas online al exterior.

* Se busca equiparar la competitividad del correo frente a otros operadores logísticos.

* El régimen forma parte de una modernización más amplia del sistema de envíos internacionales.

* El objetivo oficial es aumentar la inserción de productos argentinos en los mercados externos mediante mecanismos de menor costo.

Para el sector exportador, especialmente el de pequeñas empresas, la medida representa una oportunidad para ampliar mercados sin afrontar la complejidad que históricamente caracterizó a las operaciones de comercio exterior. La expectativa es que la simplificación administrativa reduzca costos y acelere el proceso de internacionalización de miles de emprendimientos argentinos.