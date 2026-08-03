Agenda semanal: monotributo, agro y el REM marcan el rumbo de los negocios

La primera semana completa de agosto arranca con la macro relativamente tranquila, pero con varios frentes para no perder de vista: un vencimiento clave para monotributistas, un evento que reúne a productores e inversores del agro en Rosario, y el dato que resume hacia dónde cree el mercado que van el dólar y la inflación hasta fin de año.

Cuánto recaudó el fisco en julio

Este lunes, la ARCA (ex AFIP) difunde la recaudación tributaria de julio. El dato funciona como termómetro de la actividad económica real, más allá de los pronósticos de escritorio.

Si la recaudación le gana a la inflación, hay señal de reactivación del consumo y las ventas. Si no, confirma lo que varias pymes ya sienten en la caja: la actividad sigue golpeada pese a la baja de precios.

El vencimiento que no puede pasar de largo un monotributista

El miércoles 5 de agosto vence el plazo para la recategorización obligatoria del Monotributo, para todas las terminaciones de CUIT. Aplica a quienes facturaron por encima o por debajo de los topes de su categoría durante el último semestre.

No hacer el trámite a tiempo puede derivar en la exclusión del régimen simplificado o en sanciones. Para unipersonales y profesionales independientes, conviene revisar los topes de facturación por categoría antes de que venza el plazo.

Rosario, punto de encuentro para el agro que viene

El martes 4 de agosto, la Bolsa de Comercio de Rosario será sede del BCR Agtech Forum, en el marco del Congreso Aapresid 2026. El encuentro reúne a empresas, startups, productores e inversores del ecosistema agtech.

La agenda pone el foco en el financiamiento de la innovación, la inteligencia artificial aplicada al campo y los bioproductos. Ya habíamos adelantado el detalle del foro, que llega en un momento en que el sector busca capital para escalar sus desarrollos.

Qué espera el mercado para el dólar y los precios

El jueves 6 de agosto, el BCRA publica el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de julio, junto al informe de inversión extranjera directa. El REM resume las proyecciones de bancos y consultoras.

Para quien arma presupuesto o define precios de acá a fin de año, es una referencia obligada sobre hacia dónde se espera que se muevan la inflación, el dólar y la actividad. El mercado ya venía recalibrando sus pronósticos en las últimas mediciones.

El pulso de la industria, en dos entregas

El INDEC difunde el jueves 6 el índice de producción industrial minero de junio, y el viernes 7 el manufacturero, junto a los indicadores de coyuntura de la construcción del mismo mes.

Son fotos con un mes de rezago, pero permiten confirmar o desmentir la sensación que ya venían marcando varias industrias, con costos en alza y ventas que no despegan.

Lo que conviene tener en el radar: la semana próxima trae el dato más esperado del mes, con el IPC de julio que el INDEC publicará el 13 de agosto. Y el 17 de agosto, feriado por el fallecimiento del General San Martín, arma un fin de semana largo que conviene anticipar en logística, turnos y atención al público.