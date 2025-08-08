La foto de la maquinaria agrícola muestra más ventas y preocupación por las importaciones

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) confirmó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de julio de 2025 alcanzaron las 597 unidades, una baja del 6,1% interanual ya que en julio de 2024 se habían registrado 636. Si la comparación es con su antecesor mes de junio se observa una suba del 18%, ya que en ese mes se habían patentado 506 unidades.

De esta forma, el acumulado de los siete primeros meses del año alcanzó las 3.964 unidades, esto es 30,3% más que las 3.043 del mismo período de 2024.

"El mercado muestra números favorables, con las cosechadoras liderando la recuperación. Agroactiva no cumplió las expectativas por la suba de tasas y la incertidumbre respecto de las retenciones, a pesar de las bajas de precio", indicaron desde la entidad.

"Los últimos anuncios de bajas permanentes y de suba del tipo de cambio pueden ser un aliciente favorable para aquellos que, sabiendo su necesidad de renovación, estaban esperando el momento propicio".

Por otro lado, ACARA advirtió por el ingreso de productos importados, tanto nuevos como usados, que generan un signo de interrogación en el desarrollo del mercado de los próximos meses. "Lo único que está claro es que sin tecnología, es imposible crecer en producción granaria, y gran parte de ese salto productivo, solo lo dan las máquinas más nuevas", aclararon.

Cosechadoras

De esta forma, los datos muestran que en julio se patentaron 53 cosechadoras, una baja del 3,6% comparado contra las 55 unidades de junio y una baja del 7% si la comparación es interanual, ya que en julio de 2024 se habían registrado 57 unidades.

En este segmento, la marca que lidera el ranking es John Deere con el 44,1% del mercado, seguido por Case IH 23% y New Holland 19,8%.

Tractores

En cuanto a tractores, en julio se patentaron 471 unidades, una suba del 15,4% comparado contra las 408 unidades de junio, y una baja del 7,3% si la comparación es interanual, ya que en julio de 2024 se habían registrado 508 unidades.

Aquí John Deere también mira a todos desde arriba con el 39,7%, seguido por New Holland (16,9%) y Case IH (13,3%).

Pulverizadoras

En cuanto a pulverizadoras, en julio se patentaron 73 unidades, una suba del 69,8% comparado contra las 43 unidades de junio, y una suba del 2,8% si la comparación es interanual, ya que en julio de 2024 se habían registrado 71 unidades.

En este caso, Metalfor lidera la tabla con el 26,4%. El segundo lugar es para PLA con el 19,3% y en tercer puesto aparece Caiman con el 15,5%.