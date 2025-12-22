El oro vuelve a marcar un récord y cierra el 2025 con la mayor ganancia desde 1979

El lunes 22 de diciembre de 2025, el precio del oro registró un hito histórico al cotizar por encima de los US$ 4.400 por onza, un nivel nunca antes alcanzado en los mercados internacionales. El avance se consolidó con un alza de aproximadamente 1,6 % respecto a la sesión anterior, reflejando una creciente demanda por parte de inversores que buscan resguardar capital frente a la incertidumbre económica global.

Este repunte sitúa al oro en camino de cerrar el año con una ganancia de casi 70 %, la mayor desde 1979, cuando el metal registró subas pronunciadas en un contexto de alta inflación y tensiones económicas.

Uno de los principales motores de esta escalada es la expectativa de que la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos continúe reduciendo las tasas de interés en 2026, interpretada por los mercados como un factor que abarata el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimiento, como el oro. Esta perspectiva se ve reforzada por declaraciones y acciones de los responsables de la política monetaria estadounidense, que apuntan hacia una postura más flexible en respuesta a signos de desaceleración económica.

Además, factores geopolíticos están incrementando la atracción por el oro como activo refugio. Tensiones entre potencias, particularmente reflejadas por cuestiones alrededor de Venezuela y políticas comerciales globales, han intensificado la aversión al riesgo por parte de los inversores, redirigiendo flujos hacia activos percibidos como seguros.

La suba de los precios del oro también ha tenido efectos secundarios en los mercados financieros globales. Las acciones de las principales mineras que cotizan en bolsas como la de Nueva York y Londres registraron subas de hasta 3,7 % en la apertura del día lunes, impulsadas por la fuerte demanda de metales preciosos.

No solo el oro se benefició de este contexto: la plata también alcanzó nuevos máximos históricos, con un salto de más de 2 % que la llevó a cotizar cerca de US$ 69,44 por onza, sumándose a la tendencia alcista de los metales preciosos en 2025.