La soja puso primera en la Zona Núcleo: ¿qué rinde se necesitaría para cubrir costos?

Con cautela y muchos productores mirando los pronósticos, se largó la siembra de soja en la región núcleo: ya se avanzó sobre las primeras 200.000 ha. Algunos decidieron guardar las sembradoras hasta que pase la tormenta, pero en otros lugares, como en Marcos Juárez, salieron a fondo, implantando el 30%.

Los productores del sudeste de Córdoba hicieron punta buscando aprovechar al máximo la humedad disponible en los primeros centímetros del suelo y apostando por fechas de siembra de alto potencial. También en la franja oeste, en Buenos Aires, General Pinto sembró el 5%. En el resto de la región, el progreso es menor con la clara intención de esperar el paso de las lluvias pronosticadas.

En Venado Tuerto se avanza aunque los técnicos advierten: “es un poco arriesgado, pero algunos están sembrando”. En la zona ya sufrieron problemas con lotes de maíz afectados por el “planchado” y la siembra de soja la toman con calma. La región lleva implantado el 7% de las 3, 2 M ha intencionadas de soja de 1ra. Luego de las lluvias, se espera un gran despliegue de sembradoras.

Márgenes: ¿está mejor "la foto"?

Tomando como referencia un rinde de 40 qq/ha, en comparación con el año pasado, la foto actual de los márgenes resulta más favorable con 97 u$s/ha en campo propio y 87 u$s/ha en campo alquilado.

Según la última actualización de márgenes realizada el 20 de octubre, la rentabilidad neta de la soja de primera en campo propio se ubica en 385 u$s/ha, considerando un rinde objetivo de 40 qq/ha. Bajo arrendamiento —con un costo de alquiler imputado de 18 qq/ha— la renta se desploma a -20 u$s/ha. Estos cálculos se hicieron tomando un precio a cosecha de 311 u$s/tn. Pero, la apuesta del sector pasa por lograr kilos.

"La campaña arranca con un 75 % de los lotes con niveles de agua adecuados, por eso se busca apuntar a superar los 40 qq/ha de promedio y aspirar a los 50 qq/ha. Bajo este escenario productivo, la ganancia neta podría ascender a 556 u$s/ha en campo propio y 152 u$s/ha en campo alquilado".

“Arrancamos con altas expectativas. Y se está aplicando la correspondiente tecnología. Se invirtió en variedades de siembra, en fertilización y apuntamos a fechas de siembras tempranas. Todo esto que te cuento se engloba en una decidida estrategia ofensiva”, explicaron técnicos y productores en Marcos Juárez.

“Turbulencias” y miedo a Brasil

Del otro lado de los números actuales, está la incertidumbre que atraviesa el mercado internacional de commodities.

Por un lado, preocupan los precios futuros que siguen bajo presión climática ante la posibilidad de que un evento “La Niña” deje efectos negativos en el hemisferio sur durante los primeros meses del verano. Por el otro, las negociaciones comerciales también generan ruido con temas como los aranceles de Estados Unidos o los acuerdos con China. A este panorama se suma que Brasil proyecta una cosecha récord de hasta 178 millones de toneladas, lo que podría seguir presionando los precios a la baja.

Malezas: campaña difícil y costos en aumento

Los herbicidas vuelven a ser los protagonistas del costo total en la soja de primera: representan el 20% del gasto en campo propio, lo que equivale a unos 4 a 5 qq/ha. Pero este año, además, el contexto juega en contra. “Es un año muy difícil”, advirtieron los técnicos. Y agregaron: “las lluvias de invierno adelantaron al menos quince días la aparición del yuyo colorado, y con los días de viento y lluvia se complica llegar a tiempo. Perdemos eficiencia y aumentan los costos. Ya hay que sumar una aplicación más al Excel, lo que implica entre 20 y 40 u$s/ha extra”.

En campo alquilado, el costo del arrendamiento sigue siendo la otra gran variable a mirar con lupa: “hay muchas formas de pagar los alquileres, y eso impacta directamente en los costos. También influye la estrategia de comercialización de la soja, por eso es difícil dar un número único de margen”, explican los asesores.

Por lo pronto y con los números actuales, para cubrir los costos se necesita cosechar al menos 41 qq/ha en campo alquilado y 28 qq/ha en campo propio. Se toma como referencia un rinde objetivo de 40 qq/ha y se considera la carga impositiva vigente.