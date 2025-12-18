Claves del día: Congreso, tensión social, dólar intervenido e inversiones a la vista

El martes había dejado una señal de alivio para el mercado argentino tras el anuncio de cambios en la política monetaria y cambiaria. Sin embargo, la jornada de ayer mostró un escenario más complejo, atravesado por una fuerte agenda política, señales económicas contradictorias y un frente financiero que volvió a tensarse.

El foco estuvo puesto en el Congreso, donde la Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto 2026, aunque las negociaciones por artículos clave continuaron abiertas. En paralelo, avanzaron los debates por la Inocencia Fiscal y la reforma laboral, en un clima cargado por incidentes en las inmediaciones del Parlamento y por la movilización convocada por la CGT para el día siguiente en Plaza de Mayo, con el objetivo de presionar al Gobierno.

En ese contexto, el mercado local perdió el impulso previo, aunque mostró un desempeño relativo mejor que el de los mercados externos. Wall Street y las principales bolsas de América Latina cerraron con bajas consistentes, mientras que la Bolsa de Buenos Aires logró avanzar un 0,2%. Las ADR argentinas que cotizan en Nueva York terminaron con variaciones mixtas, reflejando la cautela de los inversores.

En el frente cambiario, los dólares oficiales y el blue permanecieron sin cambios, pero los tipos de cambio financieros volvieron a subir. El dólar MEP cerró en $1.516,37 y el contado con liquidación trepó hasta $1.558,07, presionando el techo de la banda cambiaria. El dólar oficial, en tanto, bajó a $1.474,33, mientras que el blue terminó en $1.500.

A pesar de que el equipo económico anunció que comenzará a comprar divisas, el Banco Central volvió a perder reservas por USD 53 millones. La autoridad monetaria intervino vendiendo contratos de dólar futuro, mientras que el Tesoro salió al mercado spot para contener la suba del MEP y el CCL. Operadores advirtieron que el Gobierno empezó a vender dólares para ponerle un freno a la escalada financiera y evitar un desanclaje mayor de expectativas.

En el mercado de deuda, los bonos soberanos argentinos mostraron una leve suba, en contraste con la debilidad generalizada de los títulos internacionales. Sin embargo, la preocupación de fondo sigue intacta: quedan solo unas ruedas para que el Gobierno consiga USD 2.800 millones necesarios para afrontar los pagos de cupones y amortizaciones de Bonares y Globales el próximo 9 de enero. Para cumplir, debería comprar cerca de USD 200 millones diarios, un objetivo que hoy luce desafiante.

La discusión entre los analistas gira en torno al nuevo esquema económico, que prioriza el cumplimiento de la deuda por sobre una desinflación más acelerada. Incluso el semanario británico The Economist coincidió con diagnósticos locales al señalar que los cambios en el manejo del dólar anunciados por el BCRA constituyen un “viaje que aún no terminó”.

Las señales macro tampoco ayudaron. El INDEC informó que la inflación mayorista se aceleró al 1,6% en noviembre, desde el 1,1% de octubre. A su vez, la Fundación FIEL indicó que la actividad industrial cayó 6,1% interanual en noviembre, encendiendo luces amarillas sobre la recuperación.

En el sistema financiero, la baja en los stocks de depósitos en pesos y dólares obligó a una suba en las tasas de interés. Para montos chicos, los plazos fijos continuaron pagando cerca del 24% anual, con diferencias entre bancos grandes y chicos. Pero para grandes colocaciones, la tasa trepó de 30,3% a 30,7%, el primer ajuste al alza en semanas.

Mientras tanto, la economía real mostró algunos movimientos para tener en cuenta. En el sector energético, Vista anunció que propondrá a sus accionistas una nueva adquisición en el shale argentino, reforzando su apuesta por Vaca Muerta.

En el plano inmobiliario y turístico, la cadena Marriott confirmó la apertura de su primer complejo en Rosario, marcando un giro desde un proyecto de departamentos hacia un hotel premium, con impacto directo en la ciudad y su perfil de inversiones.

En materia tributaria, el gobierno de Maximiliano Pullaro modificó el proyecto de ley tributaria y baja la carga de Ingresos Brutos sobre la venta de lotes destinados a viviendas.

Por parte del Gobierno nacional, de un mapa detallado de impuestos municipales por provincia, que volvió a poner en debate el peso fiscal local.

En el escenario internacional, los commodities ofrecieron un mix de señales. El petróleo rebotó 1,3% tras la intervención de Donald Trump en el conflicto con barcos venezolanos. Los metales preciosos siguieron firmes: el oro subió y la plata alcanzó un nuevo récord. Los metales básicos cerraron en alza.

En Chicago, el maíz logró avanzar, mientras que la soja y el trigo retrocedieron. En Rosario, subieron el maíz y el sorgo, con bajas para la soja.

A contramano del refugio que suelen representar los metales, el mercado cripto volvió a caer. El Bitcoin bajó 2,7% y el resto de las criptomonedas registró pérdidas de hasta 6%, reflejando un clima global de mayor aversión al riesgo.

Así, en una jornada marcada por la política, la tensión social y la intervención oficial, el mercado argentino mostró resistencia, pero dejó en claro que el equilibrio sigue siendo frágil y que las próximas semanas serán decisivas.