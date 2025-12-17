Reglas, competitividad y una lluvia de dólares: detalles de la mirada exportadora hacia 2030

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) dio a conocer su Estrategia Nacional Exportadora (ENE), un documento central que busca sentar las bases de un cambio estructural en el sector exportador argentino de cara a 2030. El plan reúne 248 propuestas orientadas a mejorar la competitividad, recuperar previsibilidad y alinear a la Argentina con las prácticas internacionales de comercio.

Durante la presentación, el presidente de CERA, Fernando Landa, subrayó la necesidad de una “reforma actitudinal” del Estado hacia el sector exportador. En ese sentido, advirtió que las exportaciones no deben ser vistas únicamente como una fuente coyuntural de divisas, sino como un motor permanente de empleo, desarrollo federal e inversión.

El diagnóstico que realiza la entidad es contundente. Argentina explica apenas el 0,33% de las exportaciones globales, con una estructura poco diversificada y una base exportadora estancada desde hace más de una década en torno a las 9.300 empresas. Además, la proporción de pymes exportadoras se ubica por debajo del promedio de países de similar nivel de desarrollo.

Exportaciones 2025: crecimiento limitado y poco sostenible

Según las proyecciones de CERA, en 2025 las exportaciones alcanzarían los USD 84.295 millones, el segundo mejor registro de los últimos cinco años. Sin embargo, el crecimiento esperado se explica casi exclusivamente por factores coyunturales: mayores ventas de poroto de soja a China, una buena campaña triguera en un contexto internacional disruptivo y el aumento de las exportaciones de petróleo.

Desde la entidad advierten que, sin cambios estructurales, este crecimiento no resulta sostenible en el tiempo ni permite ampliar la base exportadora.

Diez prioridades para “volver a la normalidad”

La ENE define 10 medidas prioritarias hacia 2026, con el objetivo de corregir “anomalías” que hoy diferencian negativamente a la Argentina del resto del mundo. Entre ellas se destacan la eliminación de la liquidación obligatoria de divisas, la continuidad en la reducción de los derechos de exportación, la normalización de los reintegros y devoluciones impositivas, y una profunda agenda de facilitación del comercio, digitalización aduanera y mejoras logísticas.

También se incluye una revisión del funcionamiento del Mercosur, una mayor inserción internacional a través del G20 y la OCDE, y el fortalecimiento institucional de la infraestructura logística y portuaria.

El impacto esperado al 2030

De implementarse de manera integral, CERA estima que la Estrategia Nacional Exportadora permitiría sumar u$s 15.760 millones adicionales hacia 2030, alcanzando exportaciones totales por u$s 142.442 millones, un 70% más que en 2025. Para la entidad, el desafío central es cambiar el horizonte de largo plazo y consolidar reglas claras que permitan invertir, producir y exportar más.