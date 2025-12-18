La inflación en EEUU se desacelera inesperadamente: ¿cómo quedó en noviembre?

La inflación en Estados Unidos sorprendió al mercado este jueves al desacelerarse más de lo esperado en noviembre, ubicándose en un 2,7 % interanual, por debajo de las previsiones de los analistas y de lecturas anteriores. Este dato —publicado tras un informe demorado por un prolongado cierre del gobierno federal— podría influir en las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios del consumidor, registró un aumento del 2,7 % en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, inferior al 3,1 % que esperaba el mercado y también por debajo del 3 % observado en septiembre.

Factores detrás de la sorpresa

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) explicó que la publicación de los datos fue pospuesta por un cierre de 43 días del gobierno federal, que impidió la recopilación de datos de precios con normalidad. Esto significa que el informe solo incluye variaciones año a año y carece de la medición mensual de octubre.

Además del dato general, el IPC subyacente —que excluye alimentos y energía y es considerado un mejor indicador de las presiones inflacionarias subyacentes— también se desaceleró hasta el 2,6 % anual, frente a expectativas de un 3 % y marcando su mayor enfriamiento desde 2021.

Impacto en los mercados y expectativas de política monetaria

La lectura más suave de inflación ofreció un alivio a los mercados financieros. Tras el informe, los futuros de acciones y algunos activos de riesgo mostraron tendencias positivas debido a que el dato sugiere que las presiones de precios podrían estar cediendo más rápido de lo esperado.

Estos resultados también refuerzan las apuestas por posibles recortes adicionales en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal el próximo año, aunque algunos economistas advierten que la falta de datos mensuales completos hace que la interpretación de la inflación sea más complicada.

Contexto más amplio

Si bien la desaceleración de los precios fue una sorpresa positiva para analistas e inversores, la inflación aún se mantiene por encima del objetivo de 2 % fijado por la Fed, lo que significa que la autoridad monetaria sigue enfrentando un escenario de balance entre controlar los precios y apoyar la economía.