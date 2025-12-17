Alquileres en Rosario: el 2025 se termina con aumentos que duplican a la inflación anual

Durante 2025, los aumentos interanuales de los alquileres en la ciudad de Rosario siempre superaron ampliamente al índice de inflación en todos los tipos de unidades. Con lo cual la desaceleración de los precios a nivel general no fue acompañada en la misma medida por una baja similar en el costo de la vivienda, siendo este uno de los que mayor peso tiene en el total de gastos de una familia.

En diciembre, los precios de oferta de alquileres de los monoambientes muestran una aumento interanual de 65%, mientras que los de 2 y 3 ambientes aumentaron 50% y 66,7%, respectivamente.

En términos mensuales, en los monoambientes se observa una variación positiva de 3,1%, en los departamentos de 2 ambientes de 5% y en los de 3 ambientes de 9,1%. Todos estos, valores que superan significativamente la inflación esperada para el mismo período.

En cuanto a la cantidad de departamentos ofertados, se observa un aumento del 9,9% con respecto a diciembre de 2024.

Valores y situaciones

La mediana de los precios de monoambientes es de $330.000, la de los departamentos de dos ambientes es de $420.000 y la de tres ambientes $600.000. Los aumentos interanuales fueron de 65%, 50% y 66,7% respectivamente.

"Al comparar el precio de alquiler de un departamento 2 ambientes con el salario de un maestro de grado sin antigüedad, se observa que el 56% del sueldo de estos trabajadores se destina solamente al pago de la vivienda".

Los jubilados que tienen un ingreso de $410.880 deben gastar el 80,3% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir expensas ni servicios. Por su parte, los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil ($334.800) destinan el 98,6% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente.

Desde el CESO aclararon que los valores expresados anteriormente no incluyen expensas, las cuales alcanzan en promedio el 16,2% del costo de alquiler.