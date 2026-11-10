La soja se disparó en Chicago tras el reporte del USDA: ¿por qué subió más de 14 u$s/Tn?

Resumen Ejecutivo La soja operó con fuertes subas en Chicago tras el informe del USDA , con el contrato principal escalando a US$ 451,21 por tonelada .

operó con fuertes subas en tras el informe del , con el contrato principal escalando a . El organismo recortó la cosecha estadounidense de soja 2026/27 a 124,48 millones de toneladas y redujo los stocks finales a 8,17 millones .

y redujo los stocks finales a . Las proyecciones de exportación se elevaron a 46,81 millones de toneladas, reflejando una demanda internacional más dinámica y un mercado global más ajustado.

La soja tuvo una jornada de fuertes subas en el mercado de Chicago. Este martes, tras conocerse el nuevo reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los precios de la oleaginosa reaccionaron con fuerza ante un escenario de oferta más ajustada y mejores perspectivas de demanda.

El contrato de soja registró una ganancia de US$ 14,61 por tonelada y alcanzó los US$ 451,21, en una rueda marcada por la sorpresa que generaron los números oficiales. La mejora también se trasladó a sus principales subproductos: el aceite avanzó US$ 16,31, hasta los US$ 1.383,83 por tonelada, mientras que la harina ganó US$ 6,39 y cerró en US$ 359,90.

El principal factor alcista estuvo relacionado con las estimaciones para la campaña 2026/27 en Estados Unidos. Si bien el USDA elevó su previsión de producción respecto del informe anterior, el volumen proyectado quedó por debajo de las expectativas que manejaba el mercado.

En concreto, el organismo estimó una cosecha estadounidense de 124,48 millones de toneladas, frente a los 125,11 millones que esperaban los operadores. En paralelo, elevó su proyección de exportaciones de 46,13 a 46,81 millones de toneladas, reflejando un mayor dinamismo de la demanda externa.

Esta combinación terminó impactando directamente sobre las existencias. Los stocks finales estadounidenses fueron ajustados de 8,57 a 8,17 millones de toneladas, un volumen que también quedó por debajo de los 9,01 millones previstos por los analistas privados.

En este sentido, desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacaron que "la soja exhibió importantes ganancias, sostenida por una estimación de cosecha estadounidense inferior a las expectativas y mayores previsiones de demanda, que llevaron a una reducción de los stocks finales proyectados".

La sorpresa que impulsó al mercado

La analista de mercados Lorena D'Angelo también puso el foco en la reacción que provocaron las nuevas proyecciones oficiales.

"Sorpresa para el mercado de la soja, el USDA recortó más la producción de soja 26/27 en EE.UU. y con el aumento de las proyecciones de exportación del poroto, llevó a recortar los stocks de la oleaginosa de la campaña", señaló.

La lectura del informe dejó un mensaje claro para los operadores: más allá del incremento de la producción respecto de octubre, la cosecha quedó por debajo de lo que se esperaba y el crecimiento de las exportaciones contribuyó a reducir las existencias disponibles.

A nivel mundial, el USDA también redujo su estimación de stocks finales de soja para la campaña 2026/27, de 124,28 a 123,50 millones de toneladas, reforzando la percepción de un balance de oferta y demanda más ajustado.

La atención vuelve a la demanda

La reacción de Chicago muestra la sensibilidad del mercado frente a cualquier modificación en las proyecciones de producción y consumo de Estados Unidos, uno de los principales actores del comercio internacional de soja.

De aquí en adelante, la evolución de las compras externas, particularmente de China, el ritmo de las exportaciones estadounidenses y las perspectivas productivas de Sudamérica serán variables centrales para determinar la continuidad de la recuperación.

Por el momento, el reporte de noviembre del USDA aportó fundamentos alcistas y permitió que la soja protagonizara una de sus ruedas más positivas de las últimas jornadas.