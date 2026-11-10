Vuelos directos desde Rosario: destinos, aerolíneas y temporadas

Desde el Aeropuerto Internacional de Rosario hay vuelos directos regulares a Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza), Salta, Lima, San Pablo, Río de Janeiro, Panamá, Punta Cana y Madrid, según la lista del aeropuerto de noviembre de 2026. En el verano se suman vuelos a playas de Brasil y a Isla Margarita que se venden por agencias de viajes.

Vuelos directos desde Rosario

Destino Empresa Días Tipo Aeroparque (Buenos Aires) Aerolíneas Argentinas Todos los días Regular Ezeiza (Buenos Aires) Aerolíneas Argentinas Jueves y sábados Regular Salta Aerolíneas Argentinas Martes y sábados Regular Lima (Perú) LATAM Lunes, martes, miércoles, viernes y domingos Regular Madrid (España) World2Fly Martes y jueves Regular Panamá Copa Airlines Todos los días Regular Punta Cana (República Dominicana) Arajet Lunes, miércoles y viernes Regular Río de Janeiro (Brasil) GOL Miércoles, viernes y domingos; todos los días desde el 18 de diciembre Regular San Pablo (Brasil) LATAM Martes, jueves, sábados y domingos Regular Maceió (Brasil) Ola (mayorista) Sábados, del 2 de enero a fin de febrero de 2027 Chárter de verano Natal (Brasil) Ola (mayorista) Desde el 3 de enero de 2027 Chárter de verano Recife (Brasil) Ola (mayorista) Desde el 4 de enero de 2027 Chárter de verano Florianópolis (Brasil) Agencia Multitravel 3 de enero de 2027 De verano Isla Margarita (Venezuela) Agencia Multitravel 9 de enero y 6 de febrero de 2027 De verano Cabo Frío (Brasil) Agencia Multitravel 30 de enero de 2027 De verano

Qué tener en cuenta

La lista cambia con cada temporada. Río de Janeiro pasa de tres vuelos semanales a uno diario desde el 18 de diciembre, y los vuelos de verano que se venden por agencias arrancan en enero de 2027. En el invierno de 2026 hubo además vuelos de temporada a Bariloche, Puerto Iguazú y Chapelco, que hoy no figuran en la lista.

Varias rutas sirven también para conectar con otros destinos. Según el aeropuerto, Copa (Panamá), LATAM (Lima y San Pablo), GOL (Río de Janeiro) y Aerolíneas Argentinas (Buenos Aires) ofrecen conexiones al resto del país y del mundo.

Madrid es el único destino de Europa con vuelo directo: World2Fly opera la ruta desde octubre de 2026, con dos vuelos por semana, los martes y los jueves.

Fechas y temporadas

Los chárter de Ola, que se compran a través de agencias de viajes, salen a Maceió los sábados de enero y febrero de 2027, y desde el 3 y el 4 de enero a Natal y Recife.

Para la agencia Multitravel, la lista del aeropuerto marca el 3 de enero (Florianópolis), el 9 de enero y el 6 de febrero (Isla Margarita) y el 30 de enero (Cabo Frío), todos de 2027.

Cuándo Qué cambia 3 de enero de 2027 Fecha anunciada para Florianópolis (agencia Multitravel) 30 de enero de 2027 Fecha anunciada para Cabo Frío (agencia Multitravel) 6 de febrero de 2027 Última fecha anunciada para Isla Margarita (agencia Multitravel) Hasta fin de febrero de 2027 Fin de los chárter de Ola a Maceió (sábados de enero y febrero)

Preguntas frecuentes

¿Hay vuelos directos de Rosario a Europa?

Sí. World2Fly vuela de Rosario a Madrid los martes y los jueves desde octubre de 2026. Es el único vuelo directo de Rosario a Europa en la lista del aeropuerto.

¿Qué vuelos directos hay de Rosario a Buenos Aires?

Aerolíneas Argentinas vuela de Rosario a Aeroparque todos los días y a Ezeiza los jueves y los sábados, según la lista del aeropuerto de noviembre de 2026.

¿A qué ciudades de Brasil hay vuelos directos desde Rosario?

Hay vuelos regulares desde Rosario a Río de Janeiro, con GOL, y a San Pablo, con LATAM. En el verano de 2027 se suman Maceió, Natal y Recife, con chárter de Ola, y Florianópolis y Cabo Frío, que vende la agencia Multitravel.

¿Dónde se consultan los horarios de los vuelos de Rosario?

En la sección «Información de vuelos» del sitio del Aeropuerto Internacional de Rosario, que muestra las partidas, y en el sitio de cada aerolínea.

¿Por qué Flybondi no aparece entre los vuelos desde Rosario?

Flybondi no figura en la lista del aeropuerto de noviembre de 2026. La empresa que la opera pidió el concurso preventivo el 5 de octubre de 2026, después de 57 días sin volar.

Fuentes oficiales

La lista sale de la página de destinos del Aeropuerto Internacional de Rosario, consultada el 10 de noviembre de 2026, y del informe de conectividad del Gobierno de Santa Fe de julio de 2026.

Última actualización: 10/11/2026.