El dólar puede pegar un salto antes de fin de año: ¿qué proyectan los bancos?

Resumen Ejecutivo El riesgo país trepó a 939 puntos básicos , mientras que un relevamiento de FocusEconomics proyecta un dólar mayorista de hasta $1.850 para diciembre de 2026.

trepó a , mientras que un relevamiento de proyecta un dólar mayorista de hasta para diciembre de 2026. El Banco Central acumuló compras por u$s194 millones en cuatro ruedas, en un contexto de reservas ajustadas frente a compromisos de deuda externa por u$s29.000 millones en 2027.

en cuatro ruedas, en un contexto de reservas ajustadas frente a compromisos de deuda externa por en 2027. El mercado de futuros para fines de diciembre se negocia en torno a los $1.599, reflejando una brecha frente a las expectativas más pesimistas de las consultoras y bancos.

La tranquilidad cambiaria empieza a mostrar algunos puntos de tensión. Mientras el Gobierno intenta mantener controlado el precio del dólar, el mercado financiero comienza a mirar con mayor preocupación los próximos meses. El aumento del riesgo país, las dificultades para acumular reservas y los compromisos de deuda que deberá afrontar Argentina en 2027 alimentan las advertencias de los analistas.

En este contexto, las proyecciones de 15 bancos y consultoras relevadas por FocusEconomics vuelven a poner sobre la mesa un escenario que inquieta al mercado: el dólar mayorista podría alcanzar los $1.850 a fines de diciembre de 2026, lo que representaría una suba potencial cercana al 20% respecto de la cotización de referencia mencionada en el informe.

La advertencia llega en un momento particularmente sensible para la economía argentina. El riesgo país alcanzó los 939 puntos básicos, su nivel más elevado del año, mientras que las dudas sobre la capacidad de financiamiento externo y el cumplimiento de los vencimientos de deuda comienzan a ganar protagonismo.

El dólar que proyectan los bancos y consultoras para diciembre

El relevamiento de FocusEconomics muestra que las estimaciones más elevadas para el tipo de cambio mayorista se mantienen en niveles significativamente superiores a los que actualmente convalida el mercado de futuros.

En el extremo más alto aparece Pantheon Macroeconomics, que proyecta un dólar de $1.850 para fines de diciembre.

Detrás se ubican Santander, Invecq Consulting y UBS, con estimaciones de $1.700. Más abajo aparece Aurum, que espera una cotización de $1.680 para el cierre del año.

El dato relevante es que el escenario más pesimista no implica necesariamente una devaluación inmediata, sino una expectativa de mayor corrección cambiaria hacia el cierre de 2026.

De hecho, el informe señala que esta proyección máxima se mantiene sin cambios por quinto mes consecutivo, lo que refleja la persistencia de las preocupaciones sobre la evolución del tipo de cambio.

Riesgo país en máximos y reservas bajo presión

Uno de los principales factores detrás de las advertencias es la evolución del riesgo país. El indicador llegó a 939 puntos básicos, con un incremento del 19% durante los primeros días de noviembre.

La suba refleja un deterioro en la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago de Argentina y contrasta con la relativa estabilidad que todavía muestra el mercado cambiario.

Para Maximiliano Gutiérrez, economista de la Fundación Mediterránea, existe una contradicción entre un dólar que se mantiene relativamente estable y unos bonos soberanos que reciben un castigo cada vez mayor.

Según su análisis, las presiones financieras todavía no se trasladaron con la misma intensidad al mercado cambiario, en parte por las condiciones monetarias restrictivas y los movimientos de liquidez de corto plazo.

A esto se suma la dinámica de las reservas. En las últimas diez ruedas mencionadas en el informe, el Banco Central intervino en apenas cuatro oportunidades y acumuló compras por u$s194 millones.

La menor capacidad de acumulación de divisas vuelve a poner el foco sobre uno de los principales desafíos económicos: conseguir los dólares necesarios para afrontar los compromisos externos.

La deuda de 2027 y una cuenta que empieza a preocupar

El calendario financiero del próximo año representa otro elemento de presión. Argentina deberá afrontar compromisos de deuda por aproximadamente u$s29.000 millones en 2027, en un contexto internacional marcado por tasas de interés elevadas y mayor incertidumbre política.

El Tesoro necesitará conseguir divisas para cumplir con esos pagos. En ese sentido, Pablo Repetto, gerente de Research de Aurum, advirtió sobre la importancia de que el Gobierno pueda comprar dólares para afrontar los vencimientos previstos para el 9 de enero.

El economista señaló que, si el Tesoro no logra reunir esas divisas, conseguir un nuevo préstamo de tipo REPO podría resultar más costoso, especialmente con el actual nivel de riesgo país.

La cuestión es central: una mayor dificultad para acceder al financiamiento internacional podría incrementar la presión sobre las reservas y las expectativas de depreciación.

Qué pasa con el dólar en el mercado de futuros

Mientras las consultoras proyectan valores de hasta $1.850, el mercado de futuros muestra una expectativa más moderada para el cierre de diciembre.

En A3 Mercados (Matba-Rofex), el dólar mayorista para fines de diciembre se negoció a $1.599, por debajo de los $1.625,3 que marca el consenso de FocusEconomics para el mismo período.

La diferencia refleja que todavía existe una distancia entre las expectativas de los analistas y los precios que actualmente convalida el mercado.

Sin embargo, las proyecciones de más largo plazo muestran un escenario de mayor presión: para fines de octubre de 2027, los contratos de futuros se posicionan en torno a los $1.998.

¿Puede romperse la estabilidad cambiaria?

Por ahora, el dólar continúa relativamente contenido, pese al deterioro de algunos indicadores financieros. La política monetaria restrictiva y la administración de la liquidez en pesos aparecen entre los factores que ayudan a explicar esa estabilidad.

Sin embargo, el escenario podría cambiar si se profundizan las dudas sobre el financiamiento externo, disminuye el ingreso de divisas o se deterioran las expectativas de crecimiento.

Bautista Aboy, portfolio manager de Mills Capital, advirtió que el dólar podría continuar bajo presión si caen las expectativas de crecimiento y se reducen los diferenciales de tasas frente a otras economías.

En la misma línea, Vector Investments considera que la evolución de las reservas, el flujo cambiario y el riesgo país serán variables determinantes para evaluar la sostenibilidad de la estabilidad financiera.

La incógnita para las próximas semanas será si el Gobierno logra sostener el esquema cambiario actual sin resignar reservas ni deteriorar aún más las expectativas financieras.

Por ahora, los $1.850 representan el escenario más elevado entre las proyecciones relevadas, no una cotización asegurada. Pero la distancia entre la calma del dólar y las tensiones que acumula el frente financiero vuelve a instalar una pregunta central para el mercado: cuánto tiempo podrá sostenerse la estabilidad cambiaria.

La tranquilidad cambiaria empieza a mostrar algunos puntos de tensión. Mientras el Gobierno intenta mantener controlado el precio del dólar, el mercado financiero comienza a mirar con mayor preocupación los próximos meses. El aumento del riesgo país, las dificultades para acumular reservas y los compromisos de deuda que deberá afrontar Argentina en 2027 alimentan las advertencias de los analistas.

En este contexto, las proyecciones de 15 bancos y consultoras relevadas por FocusEconomics vuelven a poner sobre la mesa un escenario que inquieta al mercado: el dólar mayorista podría alcanzar los $1.850 a fines de diciembre de 2026, lo que representaría una suba potencial cercana al 20% respecto de la cotización de referencia mencionada en el informe.

La advertencia llega en un momento particularmente sensible para la economía argentina. El riesgo país alcanzó los 939 puntos básicos, su nivel más elevado del año, mientras que las dudas sobre la capacidad de financiamiento externo y el cumplimiento de los vencimientos de deuda comienzan a ganar protagonismo.

El dólar que proyectan los bancos y consultoras para diciembre

El relevamiento de FocusEconomics muestra que las estimaciones más elevadas para el tipo de cambio mayorista se mantienen en niveles significativamente superiores a los que actualmente convalida el mercado de futuros.

En el extremo más alto aparece Pantheon Macroeconomics, que proyecta un dólar de $1.850 para fines de diciembre.

Detrás se ubican Santander, Invecq Consulting y UBS, con estimaciones de $1.700. Más abajo aparece Aurum, que espera una cotización de $1.680 para el cierre del año.

El dato relevante es que el escenario más pesimista no implica necesariamente una devaluación inmediata, sino una expectativa de mayor corrección cambiaria hacia el cierre de 2026.

De hecho, el informe señala que esta proyección máxima se mantiene sin cambios por quinto mes consecutivo, lo que refleja la persistencia de las preocupaciones sobre la evolución del tipo de cambio.

Riesgo país en máximos y reservas bajo presión

Uno de los principales factores detrás de las advertencias es la evolución del riesgo país. El indicador llegó a 939 puntos básicos, con un incremento del 19% durante los primeros días de noviembre.

La suba refleja un deterioro en la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago de Argentina y contrasta con la relativa estabilidad que todavía muestra el mercado cambiario.

Para Maximiliano Gutiérrez, economista de la Fundación Mediterránea, existe una contradicción entre un dólar que se mantiene relativamente estable y unos bonos soberanos que reciben un castigo cada vez mayor.

Según su análisis, las presiones financieras todavía no se trasladaron con la misma intensidad al mercado cambiario, en parte por las condiciones monetarias restrictivas y los movimientos de liquidez de corto plazo.

A esto se suma la dinámica de las reservas. En las últimas diez ruedas mencionadas en el informe, el Banco Central intervino en apenas cuatro oportunidades y acumuló compras por u$s194 millones.

La menor capacidad de acumulación de divisas vuelve a poner el foco sobre uno de los principales desafíos económicos: conseguir los dólares necesarios para afrontar los compromisos externos.

La deuda de 2027 y una cuenta que empieza a preocupar

El calendario financiero del próximo año representa otro elemento de presión. Argentina deberá afrontar compromisos de deuda por aproximadamente u$s29.000 millones en 2027, en un contexto internacional marcado por tasas de interés elevadas y mayor incertidumbre política.

El Tesoro necesitará conseguir divisas para cumplir con esos pagos. En ese sentido, Pablo Repetto, gerente de Research de Aurum, advirtió sobre la importancia de que el Gobierno pueda comprar dólares para afrontar los vencimientos previstos para el 9 de enero.

El economista señaló que, si el Tesoro no logra reunir esas divisas, conseguir un nuevo préstamo de tipo REPO podría resultar más costoso, especialmente con el actual nivel de riesgo país.

La cuestión es central: una mayor dificultad para acceder al financiamiento internacional podría incrementar la presión sobre las reservas y las expectativas de depreciación.

Qué pasa con el dólar en el mercado de futuros

Mientras las consultoras proyectan valores de hasta $1.850, el mercado de futuros muestra una expectativa más moderada para el cierre de diciembre.

En A3 Mercados (Matba-Rofex), el dólar mayorista para fines de diciembre se negoció a $1.599, por debajo de los $1.625,3 que marca el consenso de FocusEconomics para el mismo período.

La diferencia refleja que todavía existe una distancia entre las expectativas de los analistas y los precios que actualmente convalida el mercado.

Sin embargo, las proyecciones de más largo plazo muestran un escenario de mayor presión: para fines de octubre de 2027, los contratos de futuros se posicionan en torno a los $1.998.

¿Puede romperse la estabilidad cambiaria?

Por ahora, el dólar continúa relativamente contenido, pese al deterioro de algunos indicadores financieros. La política monetaria restrictiva y la administración de la liquidez en pesos aparecen entre los factores que ayudan a explicar esa estabilidad.

Sin embargo, el escenario podría cambiar si se profundizan las dudas sobre el financiamiento externo, disminuye el ingreso de divisas o se deterioran las expectativas de crecimiento.

Bautista Aboy, portfolio manager de Mills Capital, advirtió que el dólar podría continuar bajo presión si caen las expectativas de crecimiento y se reducen los diferenciales de tasas frente a otras economías.

En la misma línea, Vector Investments considera que la evolución de las reservas, el flujo cambiario y el riesgo país serán variables determinantes para evaluar la sostenibilidad de la estabilidad financiera.

La incógnita para las próximas semanas será si el Gobierno logra sostener el esquema cambiario actual sin resignar reservas ni deteriorar aún más las expectativas financieras.

Por ahora, los $1.850 representan el escenario más elevado entre las proyecciones relevadas, no una cotización asegurada. Pero la distancia entre la calma del dólar y las tensiones que acumula el frente financiero vuelve a instalar una pregunta central para el mercado: cuánto tiempo podrá sostenerse la estabilidad cambiaria.