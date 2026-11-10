La inflación de EEUU enciende las alarmas: crece la presión y se agita la economía mundial

Resumen Ejecutivo Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron un 0,4% en octubre, superando las previsiones de los analistas y reflejando una inflación persistente.

aumentaron un en octubre, superando las previsiones de los analistas y reflejando una inflación persistente. La Reserva Federal enfrenta presiones para endurecer su política monetaria, con expectativas del mercado descontando una suba de tasas en diciembre .

enfrenta presiones para endurecer su política monetaria, con expectativas del mercado descontando una suba de tasas en . Factores como el encarecimiento de la energía , tensiones en Medio Oriente y barreras comerciales impulsan las presiones sobre los precios internacionales.

, tensiones en y barreras comerciales impulsan las presiones sobre los precios internacionales. Un escenario de tasas elevadas en EE. UU. fortalece el dólar, encarece el financiamiento externo y genera riesgos para los países emergentes y la economía global.

La economía de Estados Unidos volvió a recibir una señal de advertencia. Los precios al consumidor aumentaron un 0,4% durante octubre, superando las previsiones de los analistas, que esperaban una variación mensual del 0,3%.

El resultado, informado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), representa una desaceleración respecto del incremento del 0,6% registrado en septiembre. Sin embargo, la inflación continúa mostrando una resistencia mayor a la esperada y mantiene a la Reserva Federal (Fed) frente a un desafío central: contener los precios sin provocar un deterioro significativo de la actividad económica.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía por su volatilidad, también mostró una evolución superior a las estimaciones. Aumentó un 0,3% mensual, frente al 0,2% que proyectaban los economistas.

Un dato particular de este informe es que la autoridad estadística estadounidense no publicó la comparación interanual correspondiente a octubre. El cierre del Gobierno federal durante 2025 había impedido recopilar los datos necesarios para establecer esa comparación.

En septiembre, la inflación interanual había alcanzado el 3,7%, considerablemente por encima del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal.

La Reserva Federal, ante la posibilidad de nuevas subas de tasas

El dato de octubre refuerza las expectativas de que la Fed vuelva a endurecer su política monetaria en diciembre.

Actualmente, la tasa de referencia se encuentra en un rango de entre el 3,75% y el 4%, después de que el organismo decidiera mantenerla sin cambios en su última reunión.

Sin embargo, la persistencia de las presiones inflacionarias modificó las expectativas del mercado. Los inversores ya descuentan una suba de 25 puntos básicos para diciembre, mientras que también existe preocupación por la posibilidad de un ajuste monetario más pronunciado.

La decisión no es sencilla. Si la Fed mantiene las tasas elevadas o vuelve a incrementarlas, puede contribuir a moderar el consumo y la demanda, pero también encarece el crédito para empresas y familias.

En contrapartida, una política monetaria demasiado flexible podría prolongar las presiones sobre los precios y dificultar el regreso de la inflación al objetivo del banco central.

El desafío de la autoridad monetaria será encontrar un equilibrio entre estabilidad de precios, crecimiento económico y condiciones financieras.

Petróleo, conflictos y aranceles: los factores

La evolución de los precios estadounidenses no responde exclusivamente a factores internos.

Entre los elementos que están condicionando el escenario aparecen el encarecimiento de la energía, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y los aranceles aplicados a las importaciones por el Gobierno estadounidense.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán generó presiones sobre el mercado petrolero y elevó la incertidumbre respecto de la disponibilidad y el costo de los suministros energéticos.

A esto se suman las barreras comerciales, que pueden trasladarse a los precios de los productos importados y aumentar los costos de producción de diferentes sectores.

Esta combinación complica el trabajo de la Reserva Federal, porque una parte de la inflación está vinculada con factores externos sobre los cuales la política monetaria tiene una capacidad de intervención limitada.

Subir las tasas puede moderar la demanda interna, pero no resuelve directamente los problemas de abastecimiento energético ni elimina las tensiones comerciales internacionales.

¿Por qué puede afectar a toda la economía mundial?

La política monetaria estadounidense tiene una influencia que trasciende ampliamente sus fronteras. El dólar continúa siendo la principal moneda de referencia del sistema financiero internacional y una parte significativa del comercio mundial se encuentra denominada en esa divisa.

Por ese motivo, cualquier modificación en las tasas de interés de la Fed puede generar repercusiones en los mercados financieros, las inversiones y las decisiones económicas de numerosos países.

1. Mayor presión sobre los países emergentes

Cuando las tasas estadounidenses aumentan, los activos financieros de ese país pueden ofrecer rendimientos más atractivos. Esto incentiva a los inversores internacionales a trasladar capitales hacia Estados Unidos y puede reducir los fondos disponibles para las economías emergentes.

Para países con necesidades de financiamiento externo, el escenario puede traducirse en mayores costos de endeudamiento y más dificultades para atraer inversiones.

2. Un dólar potencialmente más fuerte

Una política monetaria más restrictiva puede fortalecer al dólar frente a otras monedas, dependiendo de las expectativas y de las decisiones de los demás bancos centrales.

Un dólar más fuerte puede encarecer las importaciones de productos e insumos cotizados en esa moneda para numerosos países, especialmente aquellos con monedas más débiles.

También puede aumentar el peso de las deudas internacionales denominadas en dólares.

3. Menor dinamismo del comercio internacional

El encarecimiento del crédito puede reducir el consumo, la inversión y la actividad económica estadounidense.

Dado que Estados Unidos es uno de los principales mercados de consumo del mundo, una desaceleración de su economía podría afectar la demanda internacional de manufacturas, materias primas y productos agroindustriales.

4. Volatilidad en los mercados financieros y las materias primas

Las expectativas de tasas más altas suelen generar movimientos en los mercados de acciones, bonos, divisas y commodities.

Los inversores pueden modificar sus posiciones para adaptarse a un escenario de mayor rendimiento financiero y menor liquidez.

Esto agrega incertidumbre a los mercados internacionales y puede repercutir sobre los precios de los productos básicos.

El impacto potencial sobre Argentina y el sector agroexportador

Para Argentina, las decisiones de la Reserva Federal tienen una importancia particular debido a la necesidad de financiamiento externo, la dinámica cambiaria y el peso de las exportaciones agroindustriales en la generación de divisas.

Un escenario de tasas estadounidenses más elevadas podría generar varios efectos.

En primer lugar, un fortalecimiento del dólar a nivel internacional podría aumentar la presión sobre las monedas de los países emergentes y condicionar las estrategias cambiarias.

En segundo término, el encarecimiento del financiamiento internacional podría dificultar el acceso al crédito para el sector público y las empresas privadas.

Para el agro, el impacto también merece atención. Los mercados internacionales de granos, aceites y otros productos agrícolas están expuestos a los movimientos del dólar, las condiciones financieras y las perspectivas de demanda global.

Una desaceleración de la economía estadounidense o de otros grandes mercados consumidores podría afectar el comercio internacional y modificar las perspectivas de precios de los commodities.

Sin embargo, no existe una relación automática entre una suba de tasas de la Fed y una caída de los precios agrícolas. La oferta y la demanda mundial, los stocks, las condiciones climáticas, los costos energéticos y las decisiones comerciales de los principales exportadores e importadores continúan siendo determinantes.

Por eso, para Argentina, el desafío será observar no solamente la evolución de las tasas estadounidenses, sino también su combinación con los precios internacionales de los granos y la demanda de los principales compradores.

Los mercados ya comienzan a recalcular el escenario

La reacción financiera al dato de octubre reflejó la preocupación de los inversores. Los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses registraron caídas, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron y el dólar se fortaleció.

El rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años, particularmente sensible a las expectativas sobre las decisiones de la Fed, aumentó con fuerza.

El oro, por su parte, registró una caída, en un contexto de fortalecimiento del dólar y mayores expectativas de tasas de interés.

Estos movimientos muestran que los mercados comenzaron a incorporar un escenario monetario más restrictivo, aunque las decisiones definitivas dependerán de la evolución de los próximos indicadores económicos.

Una señal de alerta para la economía mundial

El dato de inflación de octubre vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrenta Estados Unidos para consolidar una desaceleración sostenida de los precios.

La posibilidad de nuevas subas de tasas introduce un factor adicional de incertidumbre para los mercados internacionales, especialmente para las economías que dependen del financiamiento externo y de la estabilidad de los flujos comerciales.

El interrogante central ya no es solamente cuándo comenzará la Reserva Federal a flexibilizar su política monetaria, sino si las presiones inflacionarias obligarán al organismo a mantener una postura restrictiva durante más tiempo o incluso a profundizarla.

En un escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas, conflictos comerciales y volatilidad energética, las próximas decisiones de la Fed serán determinantes para el costo del dinero, las inversiones y el ritmo de crecimiento de la economía global.

La inflación estadounidense dejó de ser solamente una variable doméstica: se convirtió nuevamente en uno de los principales factores de riesgo para el equilibrio económico internacional.