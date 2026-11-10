Orgullo: dos clásicos de la parrilla argentina, entre las mejores achuras del mundo

Resumen Ejecutivo La molleja y los chinchulines argentinos alcanzaron los puestos 16 y 20 respectivamente en el ranking global de platos elaborados con vísceras elaborado por Taste Atlas .

y los argentinos alcanzaron los puestos 16 y 20 respectivamente en el ranking global de platos elaborados con vísceras elaborado por . El reconocimiento internacional destaca el valor de la gastronomía parrillera tradicional , posicionando preparaciones de valor agregado a partir de cortes de res específicos en el mercado global.

, posicionando preparaciones de valor agregado a partir de cortes de res específicos en el mercado global. El ranking mundial incluye especialidades internacionales como los anticuchos de corazón de Perú en primer lugar, el kokoretsi de Grecia en segundo y los tacos de lengua de México en tercero.

Hay sabores que representan mucho más que una comida. En Argentina, el asado es parte de nuestra identidad, una costumbre que reúne familias, amigos y generaciones alrededor del fuego. Y dentro de ese ritual, las achuras ocupan un lugar propio. Ahora, dos de sus protagonistas tienen un nuevo motivo para celebrar: la molleja y los chinchulines fueron reconocidos entre las mejores preparaciones de su categoría en el mundo.

Según el ranking elaborado por Taste Atlas, plataforma internacional dedicada a recopilar y clasificar comidas tradicionales de distintos países, la molleja argentina alcanzó el puesto 16, mientras que los chinchulines se ubicaron en la posición número 20.

La selección se basa en las valoraciones de usuarios y reúne preparaciones elaboradas con vísceras y distintas partes internas de animales de diferentes culturas gastronómicas.

Dos clásicos que representan la identidad de nuestra parrilla

La molleja es una de las achuras más apreciadas del asado argentino. Su particular combinación de texturas, con una superficie dorada y crocante y un interior suave y cremoso, la convierte en una de las entradas más tradicionales de cualquier parrillada.

En Argentina se distinguen principalmente dos variedades: la molleja de corazón, de textura tierna y sabor suave, y la de cogote, más firme y alargada. Su preparación tradicional suele incluir una cocción lenta seguida de un golpe de fuego fuerte para conseguir el dorado exterior. Un poco de sal y unas gotas de limón completan una combinación que ya es un clásico.

Los chinchulines, por su parte, tienen una personalidad diferente. Se trata del intestino delgado de la res, que requiere una limpieza y preparación cuidadosas antes de llegar a la parrilla.

Su cocción a fuego intenso permite obtener una superficie tostada y crocante, una característica que divide opiniones entre quienes los consideran imprescindibles y quienes prefieren otras alternativas. Sin embargo, su presencia en el ranking internacional confirma que forman parte de una tradición gastronómica con reconocimiento más allá de nuestras fronteras.

Un ranking internacional con sabores de distintas culturas

El listado de Taste Atlas también destaca preparaciones tradicionales de otros países. El primer puesto corresponde a los anticuchos de corazón, una especialidad peruana elaborada con carne marinada y cocida a la parrilla.

El segundo lugar es para el kokoretsi de Grecia, mientras que el tercer puesto corresponde a los tacos de lengua mexicanos. Turquía también tiene protagonismo entre los primeros cinco lugares, con dos preparaciones tradicionales.

En ese contexto internacional, la presencia de dos achuras argentinas refleja el alcance de una cultura parrillera que convirtió cortes muchas veces poco valorados en protagonistas de su gastronomía.

Mucho más que un asado

El reconocimiento de la molleja y los chinchulines es también una oportunidad para poner en perspectiva el valor de la cocina tradicional argentina.

Detrás de cada parrilla hay técnicas, conocimientos transmitidos de generación en generación y una manera particular de aprovechar los alimentos. Las achuras forman parte de esa identidad y representan una de las expresiones más características de nuestra cultura culinaria.

Porque si hay algo que distingue al asado argentino es que no se trata solamente de elegir un buen corte de carne: es todo un ritual, donde las achuras tienen su lugar y donde cada fuego cuenta una historia.

Esta vez, el reconocimiento llega desde el mundo. Y dos clásicos bien argentinos tienen motivos para levantar la copa y brindar.

Hay sabores que representan mucho más que una comida. En Argentina, el asado es parte de nuestra identidad, una costumbre que reúne familias, amigos y generaciones alrededor del fuego. Y dentro de ese ritual, las achuras ocupan un lugar propio. Ahora, dos de sus protagonistas tienen un nuevo motivo para celebrar: la molleja y los chinchulines fueron reconocidos entre las mejores preparaciones de su categoría en el mundo.

Según el ranking elaborado por Taste Atlas, plataforma internacional dedicada a recopilar y clasificar comidas tradicionales de distintos países, la molleja argentina alcanzó el puesto 16, mientras que los chinchulines se ubicaron en la posición número 20.

La selección se basa en las valoraciones de usuarios y reúne preparaciones elaboradas con vísceras y distintas partes internas de animales de diferentes culturas gastronómicas.

Dos clásicos que representan la identidad de nuestra parrilla

La molleja es una de las achuras más apreciadas del asado argentino. Su particular combinación de texturas, con una superficie dorada y crocante y un interior suave y cremoso, la convierte en una de las entradas más tradicionales de cualquier parrillada.

En Argentina se distinguen principalmente dos variedades: la molleja de corazón, de textura tierna y sabor suave, y la de cogote, más firme y alargada. Su preparación tradicional suele incluir una cocción lenta seguida de un golpe de fuego fuerte para conseguir el dorado exterior. Un poco de sal y unas gotas de limón completan una combinación que ya es un clásico.

Los chinchulines, por su parte, tienen una personalidad diferente. Se trata del intestino delgado de la res, que requiere una limpieza y preparación cuidadosas antes de llegar a la parrilla.

Su cocción a fuego intenso permite obtener una superficie tostada y crocante, una característica que divide opiniones entre quienes los consideran imprescindibles y quienes prefieren otras alternativas. Sin embargo, su presencia en el ranking internacional confirma que forman parte de una tradición gastronómica con reconocimiento más allá de nuestras fronteras.

Un ranking internacional con sabores de distintas culturas

El listado de Taste Atlas también destaca preparaciones tradicionales de otros países. El primer puesto corresponde a los anticuchos de corazón, una especialidad peruana elaborada con carne marinada y cocida a la parrilla.

El segundo lugar es para el kokoretsi de Grecia, mientras que el tercer puesto corresponde a los tacos de lengua mexicanos. Turquía también tiene protagonismo entre los primeros cinco lugares, con dos preparaciones tradicionales.

En ese contexto internacional, la presencia de dos achuras argentinas refleja el alcance de una cultura parrillera que convirtió cortes muchas veces poco valorados en protagonistas de su gastronomía.

Mucho más que un asado

El reconocimiento de la molleja y los chinchulines es también una oportunidad para poner en perspectiva el valor de la cocina tradicional argentina.

Detrás de cada parrilla hay técnicas, conocimientos transmitidos de generación en generación y una manera particular de aprovechar los alimentos. Las achuras forman parte de esa identidad y representan una de las expresiones más características de nuestra cultura culinaria.

Porque si hay algo que distingue al asado argentino es que no se trata solamente de elegir un buen corte de carne: es todo un ritual, donde las achuras tienen su lugar y donde cada fuego cuenta una historia.

Esta vez, el reconocimiento llega desde el mundo. Y dos clásicos bien argentinos tienen motivos para levantar la copa y brindar.