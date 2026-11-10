China es clave para la carne argentina, pero el negocio muestra nuevas oportunidades

Resumen Ejecutivo El IPCVA y 14 empresas participaron en la CIIE 2026 en Shanghái, consolidando un mercado que concentra el 60% del volumen y 40% del valor exportado.

y participaron en la en Shanghái, consolidando un mercado que concentra el y exportado. La cadena cárnica detecta un incremento en la demanda de carne terminada a grano (grain fed) , impulsando la diferenciación hacia productos de mayor valor agregado.

, impulsando la diferenciación hacia productos de mayor valor agregado. Empresas evalúan la expansión hacia nuevos mercados asiáticos como Filipinas, Vietnam y Singapur para diversificar destinos y potenciar las exportaciones nacionales.

La carne vacuna argentina busca consolidar su posicionamiento en uno de sus principales destinos comerciales. China continúa siendo un mercado estratégico para la cadena de ganados y carnes, aunque el escenario comercial atraviesa una etapa de cautela, marcada principalmente por la incertidumbre sobre la evolución de la oferta brasileña.

Ese fue uno de los principales balances que dejó la participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en la China International Import Expo (CIIE) 2026, realizada en Shanghái, donde el organismo estuvo acompañado por 14 empresas exportadoras nacionales.

La relevancia del mercado asiático quedó reflejada en los números: China representa actualmente el 60% del volumen y el 40% del valor de las exportaciones argentinas de carne vacuna.

"Estamos terminando la última gran feria del año, una feria que confirma la importancia de este mercado", señaló Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

Sin embargo, el desafío no pasa solamente por sostener los volúmenes de exportación. También apunta a aprovechar la evolución de la demanda china, que comienza a mostrar un interés creciente por productos de mayor calidad y carne proveniente de animales terminados a grano.

El negocio empieza a mirar más allá del volumen

Uno de los aspectos que más destacaron los exportadores durante la feria fue el crecimiento de las consultas por carne grain fed (animales terminados a grano).

Se trata de un segmento que abre oportunidades para diferenciar la oferta argentina y avanzar hacia productos con mayores exigencias de calidad, producción y presentación.

Juan Manuel Beltrán, de Bustos y Beltrán, señaló que existe incertidumbre en China respecto de la carne que ingresará desde Brasil, pero también oportunidades para desarrollar productos terminados a grano.

La empresa participó por primera vez en la feria como planta habilitada y destacó la importancia de trabajar sobre la calidad, los procesos productivos y el etiquetado para responder a las nuevas demandas.

En la misma línea, Tomás Coelho, de Frimsa, explicó que existen comportamientos diferentes según el tipo de producto. Mientras que la carne proveniente de vaca enfrenta mayores presiones sobre los precios, los productos de novillo y de animales terminados en feedlot muestran una mayor estabilidad.

El planteo refleja un escenario en el que la diferenciación de productos y la segmentación de la oferta pueden adquirir mayor importancia para los exportadores argentinos.

Cuánto se negoció por la carne argentina en Shanghái

Durante la CIIE también se registraron distintas referencias comerciales que permiten observar los valores negociados para algunos productos argentinos.

Entre las operaciones informadas, con valores de costo y flete, se destacaron:

Vaca, 23 cortes: USD 6.800.

USD 6.800. Pecho de grano, 7 cortes: USD 7.600.

USD 7.600. Garrón y brazuelo: USD 8.000.

USD 8.000. Delantero robado: USD 5.800.

Estas referencias muestran diferencias entre los productos comercializados y los segmentos de demanda, en un mercado donde la evolución de los precios y la disponibilidad de carne brasileña siguen condicionando las decisiones de compra.

Pedro Erbin, de Frigorífico Gorina, sostuvo que la cautela comercial actual no modifica las perspectivas de largo plazo y consideró que China continuará siendo un mercado de buen valor para determinados cortes.

Además, destacó que la demanda de carne terminada a grano viene creciendo durante los últimos años.

Filipinas, Vietnam y Singapur: los mercados que mira Argentina

Aunque China concentra buena parte de la atención exportadora, los empresarios también identificaron oportunidades en otros destinos asiáticos.

Filipinas, Vietnam y Singapur aparecen como mercados con posibilidades para cortes de mayor calidad y productos que requieren mejores condiciones de presentación y terminación.

La diversificación geográfica representa otro desafío para la industria frigorífica argentina: desarrollar nuevos compradores, ampliar la presencia comercial y encontrar oportunidades para productos que pueden responder a demandas específicas.

En ese contexto, la estrategia exportadora no se limita a sostener la relación con China, sino que también busca fortalecer la presencia de la carne argentina en otros mercados de la región.

Argentine Beef también busca conquistar al consumidor chino

La participación argentina en Shanghái no estuvo limitada a las reuniones comerciales. El IPCVA desplegó una agenda de promoción para ampliar el reconocimiento de la marca Argentine Beef entre los consumidores chinos.

El Pabellón Argentino recibió a 12 influencers y creadores de contenido que reúnen más de 10,5 millones de seguidores en plataformas digitales como Douyin (TikTok chino), RED (Xiaohongshu) y Weibo.

Entre ellos se destacaron Claire Xiao Ai, con 5,19 millones de seguidores en Weibo; Lulu, con 1,05 millones en Douyin; y Yueyue y Yanyan, ambos con más de un millón de seguidores en esa última plataforma.

También participaron representantes de 11 medios de comunicación y plataformas digitales, entre ellos Shanghai Media Group, Tencent Video, iQIYI, NetEase, Sohu, Toutiao, Bilibili, Youku y Phoenix Media.

La iniciativa apunta a ampliar el conocimiento de la carne argentina en un mercado donde las redes sociales y los creadores de contenido tienen una influencia creciente en las decisiones de consumo.

Catorce empresas argentinas participaron de la feria

El IPCVA participó en la CIIE 2026 con 14 empresas exportadoras en el Pabellón Argentine Beef:

Abuelo Julio/Friar, ArreBeef, Bustos y Beltrán, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Frigolar, Frigorífico Bermejo, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Offal Exp y Tomasello.

La presencia conjunta permitió sostener el contacto con compradores internacionales y reforzar el posicionamiento de la oferta argentina en una feria considerada estratégica para el comercio de importaciones.

El balance deja un mensaje para la cadena cárnica argentina: China seguirá siendo determinante para el negocio exportador, pero las oportunidades también pasan por mejorar la diferenciación de los productos, avanzar en segmentos de mayor valor y desarrollar nuevos mercados. El desafío será transformar el interés de los compradores en operaciones comerciales concretas.

La carne vacuna argentina busca consolidar su posicionamiento en uno de sus principales destinos comerciales. China continúa siendo un mercado estratégico para la cadena de ganados y carnes, aunque el escenario comercial atraviesa una etapa de cautela, marcada principalmente por la incertidumbre sobre la evolución de la oferta brasileña.

Ese fue uno de los principales balances que dejó la participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en la China International Import Expo (CIIE) 2026, realizada en Shanghái, donde el organismo estuvo acompañado por 14 empresas exportadoras nacionales.

La relevancia del mercado asiático quedó reflejada en los números: China representa actualmente el 60% del volumen y el 40% del valor de las exportaciones argentinas de carne vacuna.

"Estamos terminando la última gran feria del año, una feria que confirma la importancia de este mercado", señaló Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

Sin embargo, el desafío no pasa solamente por sostener los volúmenes de exportación. También apunta a aprovechar la evolución de la demanda china, que comienza a mostrar un interés creciente por productos de mayor calidad y carne proveniente de animales terminados a grano.

El negocio empieza a mirar más allá del volumen

Uno de los aspectos que más destacaron los exportadores durante la feria fue el crecimiento de las consultas por carne grain fed (animales terminados a grano).

Se trata de un segmento que abre oportunidades para diferenciar la oferta argentina y avanzar hacia productos con mayores exigencias de calidad, producción y presentación.

Juan Manuel Beltrán, de Bustos y Beltrán, señaló que existe incertidumbre en China respecto de la carne que ingresará desde Brasil, pero también oportunidades para desarrollar productos terminados a grano.

La empresa participó por primera vez en la feria como planta habilitada y destacó la importancia de trabajar sobre la calidad, los procesos productivos y el etiquetado para responder a las nuevas demandas.

En la misma línea, Tomás Coelho, de Frimsa, explicó que existen comportamientos diferentes según el tipo de producto. Mientras que la carne proveniente de vaca enfrenta mayores presiones sobre los precios, los productos de novillo y de animales terminados en feedlot muestran una mayor estabilidad.

El planteo refleja un escenario en el que la diferenciación de productos y la segmentación de la oferta pueden adquirir mayor importancia para los exportadores argentinos.

Cuánto se negoció por la carne argentina en Shanghái

Durante la CIIE también se registraron distintas referencias comerciales que permiten observar los valores negociados para algunos productos argentinos.

Entre las operaciones informadas, con valores de costo y flete, se destacaron:

* Vaca, 23 cortes: USD 6.800.

* Pecho de grano, 7 cortes: USD 7.600.

* Garrón y brazuelo: USD 8.000.

* Delantero robado: USD 5.800.

Estas referencias muestran diferencias entre los productos comercializados y los segmentos de demanda, en un mercado donde la evolución de los precios y la disponibilidad de carne brasileña siguen condicionando las decisiones de compra.

Pedro Erbin, de Gorina, sostuvo que la cautela comercial actual no modifica las perspectivas de largo plazo y consideró que China continuará siendo un mercado de buen valor para determinados cortes.

Además, destacó que la demanda de carne terminada a grano viene creciendo durante los últimos años.

Filipinas, Vietnam y Singapur: los mercados que mira Argentina

Aunque China concentra buena parte de la atención exportadora, los empresarios también identificaron oportunidades en otros destinos asiáticos.

Filipinas, Vietnam y Singapur aparecen como mercados con posibilidades para cortes de mayor calidad y productos que requieren mejores condiciones de presentación y terminación.

La diversificación geográfica representa otro desafío para la industria frigorífica argentina: desarrollar nuevos compradores, ampliar la presencia comercial y encontrar oportunidades para productos que pueden responder a demandas específicas.

En ese contexto, la estrategia exportadora no se limita a sostener la relación con China, sino que también busca fortalecer la presencia de la carne argentina en otros mercados de la región.

Argentine Beef también busca conquistar al consumidor chino

La participación argentina en Shanghái no estuvo limitada a las reuniones comerciales. El IPCVA desplegó una agenda de promoción para ampliar el reconocimiento de la marca Argentine Beef entre los consumidores chinos.

El Pabellón Argentino recibió a 12 influencers y creadores de contenido que reúnen más de 10,5 millones de seguidores en plataformas digitales como Douyin (TikTok chino), RED (Xiaohongshu) y Weibo.

Entre ellos se destacaron Claire Xiao Ai, con 5,19 millones de seguidores en Weibo; Lulu, con 1,05 millones en Douyin; y Yueyue y Yanyan, ambos con más de un millón de seguidores en esa última plataforma.

También participaron representantes de 11 medios de comunicación y plataformas digitales, entre ellos Shanghai Media Group, Tencent Video, iQIYI, NetEase, Sohu, Toutiao, Bilibili, Youku y Phoenix Media.

La iniciativa apunta a ampliar el conocimiento de la carne argentina en un mercado donde las redes sociales y los creadores de contenido tienen una influencia creciente en las decisiones de consumo.

Catorce empresas argentinas participaron de la feria

El IPCVA participó en la CIIE 2026 con 14 empresas exportadoras en el Pabellón Argentine Beef:

Abuelo Julio/Friar, ArreBeef, Bustos y Beltrán, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Frigolar, Frigorífico Bermejo, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Offal Exp y Tomasello.

La presencia conjunta permitió sostener el contacto con compradores internacionales y reforzar el posicionamiento de la oferta argentina en una feria considerada estratégica para el comercio de importaciones.

El balance deja un mensaje para la cadena cárnica argentina: China seguirá siendo determinante para el negocio exportador, pero las oportunidades también pasan por mejorar la diferenciación de los productos, avanzar en segmentos de mayor valor y desarrollar nuevos mercados. El desafío será transformar el interés de los compradores en operaciones comerciales concretas.