"Por el clima o por la fe, el hombre de campo vive mirando al cielo"

Resumen Ejecutivo El Instituto Agrotécnico de Apóstoles en Misiones , próximo a cumplir 100 años , forma a 200 jóvenes hijos de productores bajo la dirección del padre Julio Ramos .

en , próximo a cumplir , forma a hijos de productores bajo la dirección del padre . La propuesta educativa integra la formación técnica y humana , combinando el aprendizaje de la tierra con valores espirituales y la valoración del trabajo rural.

, combinando el aprendizaje de la tierra con valores espirituales y la valoración del trabajo rural. El enfoque destaca la paciencia y la perseverancia como virtudes esenciales para convivir con las incertidumbres climáticas y económicas de la actividad agropecuaria.

Hay personas que encuentran su lugar en el mundo en una oficina, otras en un aula y algunas, como el Padre Julio Ramos, en contacto permanente con la tierra. Su vocación religiosa y su pasión por el campo conviven de una manera natural, casi inseparable. Porque para él producir alimentos, enseñar a trabajar la tierra y contemplar la naturaleza también son formas de acercarse a Dios.

Salesiano de Don Bosco, actualmente desarrolla su tarea en el sur de la provincia de Misiones, en el departamento de Apóstoles, donde funciona un instituto agrotécnico que el próximo año cumplirá 100 años de trayectoria. Allí, junto a otros educadores, acompaña la formación de alrededor de 200 jóvenes que aprenden no solamente técnicas productivas, sino también una manera de comprender y habitar el mundo rural.

“Les enseñamos a vivir en el campo y a vivir del campo”, resume con sencillez.

En tiempos de una especial movilización de la comunidad católica ante la expectativa por la visita papal a la Argentina, conversar con Ramos permite encontrar un punto de encuentro entre dos universos que, a primera vista, podrían parecer diferentes, pero que comparten mucho más de lo que se imagina: el campo y la fe.

Formar jóvenes para que el campo tenga futuro

La historia de Ramos con el ámbito rural tiene un recorrido que pasó por distintos rincones del país. Desde Mendoza hasta Córdoba y Buenos Aires, y ahora en Misiones, donde su actividad también está vinculada con la producción de yerba mate.

En el establecimiento salesiano de Apóstoles, buena parte de los estudiantes proviene de familias productoras. Son hijos de chacareros que llegan a la escuela con una historia familiar ligada a la tierra, pero también con inquietudes, proyectos y expectativas propias.

En ese contexto, la educación cumple un papel fundamental para garantizar la continuidad y la evolución de las actividades agropecuarias.

“Muchos de los chicos que vienen a nuestro colegio son hijos de productores, hijos de chacareros. Tienen, por una parte, el mandato familiar de continuar con la actividad y, por otra, el deseo, la pasión y el gusto que han ido mamando desde chicos”, explica.

La propuesta educativa busca integrar conocimientos técnicos, ciencia y formación humana y religiosa. La intención es que los jóvenes estén preparados para desenvolverse en el mundo productivo, pero también para comprender la dimensión social y humana de su tarea.

Porque detrás de cada alimento hay conocimiento, trabajo, decisiones y personas que construyen su futuro alrededor de la producción.

El campo, un lugar donde también se encuentra a Dios

¿Puede existir un vínculo profundo entre el campo y la religión? Para Ramos, no hay dudas.

“El hombre del campo vive mirando para el cielo. En lo climático o en la fe, vive mirando para el cielo”, sostiene.

La frase sintetiza una relación que forma parte de la vida cotidiana de millones de productores. Mirar el cielo para anticipar una lluvia, esperar que las condiciones acompañen una siembra o pedir que el clima permita levantar una cosecha. Pero también mirar hacia arriba desde una dimensión espiritual, buscando fortaleza y respuestas frente a lo que no siempre se puede controlar.

En su mirada, la naturaleza es mucho más que un recurso económico. Es una creación que merece ser comprendida, aprovechada responsablemente y cuidada.

“Inclinado sobre la tierra contempla la primera página del libro de la creación, que es la naturaleza”, expresa.

Y agrega una reflexión que conecta directamente la espiritualidad con el trabajo agropecuario: aprender de la naturaleza y aprovechar sus posibilidades sin abusar de ella también forma parte de un mandato divino.

En esa concepción, producir no significa simplemente extraer recursos, sino conocer, trabajar y generar posibilidades a partir de lo que la tierra ofrece.

“El campo no es para ansiosos”

Si hay una enseñanza que el trabajo rural transmite, es la paciencia. Una virtud que se aprende con el paso de las estaciones, con las semillas que tardan en germinar, con los cultivos que necesitan tiempo y con las cosechas que no siempre llegan como se esperaba.

Para el Padre Ramos, esa característica convierte al campo en una verdadera escuela de vida.

“La paciencia que uno debe tener en el crecimiento de las cosas que planta o siembra también va moldeando el carácter de uno, porque el campo no es para ansiosos”, reflexiona.

La frase tiene una profundidad que va más allá de los tiempos biológicos de un cultivo. En la actividad agropecuaria, esperar es parte del trabajo, pero también lo es aprender a convivir con la incertidumbre.

Saber acompañar los procesos, volver a empezar después de una dificultad y aceptar que no todo depende de la voluntad humana son experiencias que, según Ramos, construyen una relación especial entre el hombre de campo y su espiritualidad.

“El saber esperar, el saber acompañar, el saber volver a empezar, el saber tragar amargo cuando las cosas no salen o no se dan, también hacen que la persona de campo tenga una relación muy especial con lo divino, con lo espiritual, con lo que conecta con Dios y con uno mismo”, señala.

En un sector acostumbrado a convivir con los riesgos climáticos, económicos y productivos, esa mirada adquiere un significado particular. La serenidad no implica desconocer las dificultades, sino encontrar fuerzas para atravesarlas.

La producción de alimentos también siembra esperanza

Al momento de dejar un mensaje para los productores, Ramos reconoce que el camino rural no siempre presenta las mismas condiciones. Hay campañas favorables y otras que exigen más esfuerzo, paciencia y capacidad para recomenzar.

Sin embargo, identifica en la gente de campo una característica que considera fundamental: la capacidad de sostener la esperanza.

“Lo importante es que la gente del campo no pierde la fe. No pierde la fe en lo que hace, no pierde la fe en lo que busca, no pierde la fe en lo que se propone, no pierde la fe en Dios”, afirma.

Y en esa definición incorpora una dimensión que muchas veces queda detrás de los números de producción, las estadísticas y los resultados económicos: el aporte humano y social de quienes trabajan la tierra.

Para el sacerdote, el campo no es solamente generador de riqueza y alimentos para el mundo. También es una fuente de esperanza, fortaleza, lucha y resiliencia.

Una reflexión que invita a mirar la actividad agropecuaria desde una perspectiva más amplia, reconociendo a quienes están detrás de cada producción y sostienen, con su esfuerzo cotidiano, una parte esencial de la vida del país.

“La paciencia que uno debe tener en el crecimiento de las cosas que planta o siembra también va moldeando el carácter de uno. El campo no es para ansiosos".

Seguir sembrando, incluso cuando el camino se vuelve difícil

Desde aquel rincón de Misiones, donde la educación agrotécnica y la espiritualidad forman parte de una misma experiencia, el Padre Julio Ramos deja un mensaje que trasciende las fronteras de su comunidad educativa.

En tiempos en los que el productor debe tomar decisiones, enfrentar incertidumbres y mirar permanentemente al cielo, sus palabras recuperan el valor de la constancia y la confianza en el futuro.

Porque sembrar implica apostar por algo que todavía no se ve. Es trabajar hoy pensando en una cosecha que llegará más adelante. Es aceptar que existen factores que no se pueden controlar, pero también reconocer todo aquello que sí está al alcance de las propias manos.

Tal vez allí se encuentre el punto de encuentro más profundo entre el campo y la fe: ambos requieren confianza, paciencia y la convicción de que vale la pena seguir adelante.

“Que la gente del campo no pierda nunca eso. Así que adelante, fuerza, y seguimos en donde estamos, en los tiempos que se nos brindan y en todo lo que podemos hacer por esta patria tan grande y tan hermosa que es la Argentina, y para el mundo entero también”, concluye.

Y antes de despedirse, deja un último saludo que resume su manera de entender la vocación y el compromiso cotidiano: “Un cariño a todos, que Dios los bendiga. Y adelante, fuerza, mi gente”.

Una invitación a seguir trabajando la tierra, produciendo alimentos y cultivando esperanza. Porque, como enseña el Padre Julio Ramos, hay cosechas que se levantan con las manos, pero también hay otras que comienzan a crecer en el corazón.

Hay personas que encuentran su lugar en el mundo en una oficina, otras en un aula y algunas, como el Padre Julio Ramos, en contacto permanente con la tierra. Su vocación religiosa y su pasión por el campo conviven de una manera natural, casi inseparable. Porque para él producir alimentos, enseñar a trabajar la tierra y contemplar la naturaleza también son formas de acercarse a Dios.

Salesiano de Don Bosco, actualmente desarrolla su tarea en el sur de la provincia de Misiones, en el departamento de Apóstoles, donde funciona un instituto agrotécnico que el próximo año cumplirá 100 años de trayectoria. Allí, junto a otros educadores, acompaña la formación de alrededor de 200 jóvenes que aprenden no solamente técnicas productivas, sino también una manera de comprender y habitar el mundo rural.

“Les enseñamos a vivir en el campo y a vivir del campo”, resume con sencillez.

En tiempos de una especial movilización de la comunidad católica ante la expectativa por la visita papal a la Argentina, conversar con Ramos permite encontrar un punto de encuentro entre dos universos que, a primera vista, podrían parecer diferentes, pero que comparten mucho más de lo que se imagina: el campo y la fe.

Formar jóvenes para que el campo tenga futuro

La historia de Ramos con el ámbito rural tiene un recorrido que pasó por distintos rincones del país. Desde Mendoza hasta Córdoba y Buenos Aires, y ahora en Misiones, donde su actividad también está vinculada con la producción de yerba mate.

En el establecimiento salesiano de Apóstoles, buena parte de los estudiantes proviene de familias productoras. Son hijos de chacareros que llegan a la escuela con una historia familiar ligada a la tierra, pero también con inquietudes, proyectos y expectativas propias.

En ese contexto, la educación cumple un papel fundamental para garantizar la continuidad y la evolución de las actividades agropecuarias.

“Muchos de los chicos que vienen a nuestro colegio son hijos de productores, hijos de chacareros. Tienen, por una parte, el mandato familiar de continuar con la actividad y, por otra, el deseo, la pasión y el gusto que han ido mamando desde chicos”, explica.

La propuesta educativa busca integrar conocimientos técnicos, ciencia y formación humana y religiosa. La intención es que los jóvenes estén preparados para desenvolverse en el mundo productivo, pero también para comprender la dimensión social y humana de su tarea.

Porque detrás de cada alimento hay conocimiento, trabajo, decisiones y personas que construyen su futuro alrededor de la producción.

El campo, un lugar donde también se encuentra a Dios

¿Puede existir un vínculo profundo entre el campo y la religión? Para Ramos, no hay dudas.

“El hombre del campo vive mirando para el cielo. En lo climático o en la fe, vive mirando para el cielo”, sostiene.

La frase sintetiza una relación que forma parte de la vida cotidiana de millones de productores. Mirar el cielo para anticipar una lluvia, esperar que las condiciones acompañen una siembra o pedir que el clima permita levantar una cosecha. Pero también mirar hacia arriba desde una dimensión espiritual, buscando fortaleza y respuestas frente a lo que no siempre se puede controlar.

En su mirada, la naturaleza es mucho más que un recurso económico. Es una creación que merece ser comprendida, aprovechada responsablemente y cuidada.

“Inclinado sobre la tierra contempla la primera página del libro de la creación, que es la naturaleza”, expresa.

Y agrega una reflexión que conecta directamente la espiritualidad con el trabajo agropecuario: aprender de la naturaleza y aprovechar sus posibilidades sin abusar de ella también forma parte de un mandato divino.

En esa concepción, producir no significa simplemente extraer recursos, sino conocer, trabajar y generar posibilidades a partir de lo que la tierra ofrece.

El Padre Julio lo tiene claro: “lo importante es que la gente del campo no pierde la fe"

“El campo no es para ansiosos”

Si hay una enseñanza que el trabajo rural transmite, es la paciencia. Una virtud que se aprende con el paso de las estaciones, con las semillas que tardan en germinar, con los cultivos que necesitan tiempo y con las cosechas que no siempre llegan como se esperaba.

Para el Padre Ramos, esa característica convierte al campo en una verdadera escuela de vida.

“La paciencia que uno debe tener en el crecimiento de las cosas que planta o siembra también va moldeando el carácter de uno, porque el campo no es para ansiosos”, reflexiona.

La frase tiene una profundidad que va más allá de los tiempos biológicos de un cultivo. En la actividad agropecuaria, esperar es parte del trabajo, pero también lo es aprender a convivir con la incertidumbre.

Saber acompañar los procesos, volver a empezar después de una dificultad y aceptar que no todo depende de la voluntad humana son experiencias que, según Ramos, construyen una relación especial entre el hombre de campo y su espiritualidad.

“El saber esperar, el saber acompañar, el saber volver a empezar, el saber tragar amargo cuando las cosas no salen o no se dan, también hacen que la persona de campo tenga una relación muy especial con lo divino, con lo espiritual, con lo que conecta con Dios y con uno mismo”, señala.

En un sector acostumbrado a convivir con los riesgos climáticos, económicos y productivos, esa mirada adquiere un significado particular. La serenidad no implica desconocer las dificultades, sino encontrar fuerzas para atravesarlas.

La producción de alimentos también siembra esperanza

Al momento de dejar un mensaje para los productores, Ramos reconoce que el camino rural no siempre presenta las mismas condiciones. Hay campañas favorables y otras que exigen más esfuerzo, paciencia y capacidad para recomenzar.

Sin embargo, identifica en la gente de campo una característica que considera fundamental: la capacidad de sostener la esperanza.

“Lo importante es que la gente del campo no pierde la fe. No pierde la fe en lo que hace, no pierde la fe en lo que busca, no pierde la fe en lo que se propone, no pierde la fe en Dios”, afirma.

Y en esa definición incorpora una dimensión que muchas veces queda detrás de los números de producción, las estadísticas y los resultados económicos: el aporte humano y social de quienes trabajan la tierra.

Para el sacerdote, el campo no es solamente generador de riqueza y alimentos para el mundo. También es una fuente de esperanza, fortaleza, lucha y resiliencia.

Una reflexión que invita a mirar la actividad agropecuaria desde una perspectiva más amplia, reconociendo a quienes están detrás de cada producción y sostienen, con su esfuerzo cotidiano, una parte esencial de la vida del país.

Seguir sembrando, incluso cuando el camino se vuelve difícil

Desde aquel rincón de Misiones, donde la educación agrotécnica y la espiritualidad forman parte de una misma experiencia, el Padre Julio Ramos deja un mensaje que trasciende las fronteras de su comunidad educativa.

En tiempos en los que el productor debe tomar decisiones, enfrentar incertidumbres y mirar permanentemente al cielo, sus palabras recuperan el valor de la constancia y la confianza en el futuro.

Porque sembrar implica apostar por algo que todavía no se ve. Es trabajar hoy pensando en una cosecha que llegará más adelante. Es aceptar que existen factores que no se pueden controlar, pero también reconocer todo aquello que sí está al alcance de las propias manos.

Tal vez allí se encuentre el punto de encuentro más profundo entre el campo y la fe: ambos requieren confianza, paciencia y la convicción de que vale la pena seguir adelante.

“Que la gente del campo no pierda nunca eso. Así que adelante, fuerza, y seguimos en donde estamos, en los tiempos que se nos brindan y en todo lo que podemos hacer por esta patria tan grande y tan hermosa que es la Argentina, y para el mundo entero también”, concluye.

Y antes de despedirse, deja un último saludo que resume su manera de entender la vocación y el compromiso cotidiano: “Un cariño a todos, que Dios los bendiga. Y adelante, fuerza, mi gente”.

Una invitación a seguir trabajando la tierra, produciendo alimentos y cultivando esperanza. Porque, como enseña el Padre Julio Ramos, hay cosechas que se levantan con las manos, pero también hay otras que comienzan a crecer en el corazón.