Nvidia: el escándalo de su CEO y una presunta espía china que sacude a Estados Unidos

Nvidia tiene que investigar al hombre que los inversores consideran indispensable para su negocio. Jensen Huang reconoció que fue infiel a su esposa y la compañía abrió una pesquisa sobre una posible operación de inteligencia extranjera. El ejecutivo seguirá al mando mientras se examina el caso.

La controversia involucra a Alice Huang, una empresaria china a la que los servicios de inteligencia estadounidenses vinculan con Beijing, según las investigaciones periodísticas que originaron el escándalo. El directorio aseguró que, por ahora, no tiene motivos para considerar comprometidos los secretos de Nvidia ni la seguridad nacional. Huang prometió colaborar.

Los inversores reaccionaron: las acciones llegaron a retroceder un 5% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street del lunes. El movimiento acompañó la difusión del caso, aunque Nvidia ya venía sufriendo las dudas del mercado sobre la sostenibilidad del gasto en inteligencia artificial.

Las imágenes que volvieron a circular fueron registradas el 22 de mayo de 2025, durante Computex, en Taipéi. Muestran a Huang rodeando con un brazo a Alice, un beso de ella en su mejilla y la salida de ambos en el mismo automóvil. El video documenta cercanía; por sí solo no demuestra espionaje.

Alice, también conocida como Huang Le, no tiene parentesco con el ejecutivo. Trabajaba en Megaspeed, una compañía de Singapur dedicada a infraestructura informática. Estados Unidos investigaba desde 2024 posibles envíos de chips restringidos a China; Singapur también examinó el caso. Megaspeed negó haber realizado transferencias ilegales.

La dimensión comercial es considerable: Megaspeed compró más de US$4.800 millones en chips durante dos años. Los procesadores avanzados están sujetos a restricciones estadounidenses por su importancia estratégica.

A esa trama se sumó una revelación sobre la comunicación del empresario. Huang trabaja con la consultora Heller desde, al menos, octubre de 2025, según Wired. Su fundadora, Risa Heller, asesoró a figuras involucradas en controversias públicas, entre ellas Anthony Weiner, Mario Batali y Jeffrey Toobin.

La contratación siguió a una investigación sobre Megaspeed. Desde entonces, el equipo de prensa debía incorporar a la consultora en las consultas sobre Huang, tanto personales como profesionales. Sin embargo, Wired no estableció que el encargo inicial estuviera relacionado con la infidelidad: también comprendía asuntos familiares y podía incluir filantropía.

La firma mantenía contacto con Madison, hija del empresario y ejecutiva de Nvidia. Además, Risa Heller y John Rizzo, responsable de comunicación de políticas públicas de la tecnológica, habían trabajado para el senador Chuck Schumer. Esa estructura de asesoramiento ya existía cuando la empresa describía los encuentros con Alice como relaciones habituales con clientes.

El problema para el directorio es cuánto depende Nvidia de su fundador. Huang posee el 3,56% del capital y más de 60 ejecutivos le reportan directamente. La investigación publicada por The New York Times describe una conducción concentrada, sin un sucesor evidente y con antiguos inversores y socios comerciales dentro del órgano que debe supervisarlo.

La familia también ganó posiciones: Spencer trabaja en productos y robótica; Madison, en marketing; y su yerno, Nico Caprez, en desarrollo de negocios. Ese avance alimentó expectativas internas sobre una eventual sucesión familiar.

El poder de Huang se extiende a Washington. Su cercanía con Donald Trump y su intervención en debates sobre ventas a China y regulación de la IA agregan una dimensión política al caso. Los directores independientes elegirán asesoramiento jurídico externo para la pesquisa; Huang no participará de esa selección.

Beijing rechazó las acusaciones de espionaje. En Estados Unidos, legisladores reclamaron explicaciones al empresario. aljazeera.com Mientras tanto, Nvidia tiene prevista la presentación de resultados trimestrales para el 17 de noviembre, con su fundador todavía al frente y la investigación abierta.