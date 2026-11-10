Día Mundial de la Ciencia: por qué Rosario puede capitalizar su clúster biotecnológico y agtech antes que otros mercados

Hoy se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, una fecha instituida por la Unesco para poner en primer plano algo que casi nunca entra en los balances: cuánto vale, en plata concreta, invertir en investigación.

La efeméride nació en 2001, cuando la Unesco buscó un recordatorio anual de que la ciencia no es un lujo de laboratorios lejanos, sino la base de la productividad, la salud y la competitividad de cualquier economía.

Para la Región Centro, el dato no es abstracto. Rosario concentra un cordón industrial agroexportador que depende, cada vez más, de ciencia aplicada: biotecnología de semillas, bioinsumos, agricultura de precisión y análisis de datos satelitales.

El caso de Israel y Corea del Sur es ilustrativo. Ambos sostuvieron, durante décadas, una de las proporciones más altas del mundo de inversión en investigación y desarrollo, y así construyeron un lugar entre los líderes en exportaciones de alta tecnología.

En los alrededores de Rosario conviven semilleros, bioinsumos, agtech y centros de investigación que forman, de hecho, un clúster poco formalizado pero real. Juntarlo bajo una estrategia común podría multiplicar su impacto en el empleo calificado.

Ese músculo científico ya dio señales de peso. Hace meses, el ingreso de la biotecnología argentina a un club científico exclusivo mostró que el país puede competir en terrenos de altísima complejidad, más allá de la soja y el trigo.

El fenómeno también se ve en el campo. El ecosistema agtech que viene tomando forma en Rosario conecta a productores, pymes tecnológicas e inversores alrededor de un mismo objetivo: producir más y mejor con menos recursos.

La investigación aplicada también llegó a los cultivos. La innovación biológica aplicada a los cultivos que reemplaza agroquímicos tradicionales por soluciones basadas en microorganismos muestra cómo la ciencia reduce costos y abre mercados más exigentes.

La discusión de fondo excede a la Argentina. Los países que lograron diversificar sus exportaciones sostienen, durante décadas, una inversión constante en ciencia aplicada, muy por encima del promedio de América Latina.

La inteligencia artificial profundiza esa ecuación. Permite a centros de investigación más chicos simular experimentos, acelerar el desarrollo de variedades vegetales o detectar enfermedades en cultivos antes de que se propaguen, con presupuestos mucho menores que antes.

Esa reducción de costos nos abre una puerta que antes estaba reservada a multinacionales. Una pyme de biotecnología o agtech de la región puede hoy competir en nichos globales sin necesitar la escala que exigía la ciencia hace una década.

Las herramientas de inteligencia artificial además bajan la barrera de entrada para conseguir financiamiento internacional: hoy es más simple redactar proyectos, traducir papers o identificar fondos y programas de cooperación científica disponibles en otros países.

El pensador de management Peter Drucker lo resumió hace décadas: "La innovación es la herramienta específica de los emprendedores, el medio por el cual explotan el cambio como una oportunidad". Esa idea envejeció bien.

El riesgo de no invertir en ciencia también tiene costo. Las economías que recortan presupuestos de investigación en épocas de ajuste suelen tardar más en recuperar competitividad cuando el ciclo cambia, porque la curva de aprendizaje no se improvisa.

La otra cara de la moneda es la fuga de cerebros. Cada científico o ingeniero que se va a trabajar afuera porque no encuentra financiamiento acá es, en términos económicos, una inversión en educación que termina beneficiando a otro país.

Achicar esa brecha no depende solo del Estado. Las alianzas entre universidades, empresas y fondos de inversión privados vienen ganando terreno como forma de financiar ciencia aplicada sin esperar exclusivamente al presupuesto público.

Para Rosario y la Región Centro, la oportunidad pasa por capitalizar lo que ya tenemos a mano: universidades con investigadores formados, un sector agroindustrial acostumbrado a innovar bajo presión y un ecosistema de pymes tecnológicas en expansión.

La ciencia para la paz y el desarrollo, lema de esta fecha desde 2001, encuentra en estos sectores una traducción muy concreta: cada avance en un laboratorio o en un campo de ensayo termina, tarde o temprano, reflejado en una planilla de exportaciones.