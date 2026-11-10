Claves del día: Wall Street rebota entre el escándalo de Nvidia, el error de Anthropic y un negocio en Timbúes

Wall Street rebotó, los bonos argentinos recuperaron precio y el riesgo país volvió a quedar debajo de los 900 puntos. Pero el alivio del lunes tuvo una excepción de peso: Nvidia cayó mientras sus competidores subían con fuerza. La investigación sobre su fundador, Jensen Huang, mantuvo bajo presión a una de las empresas centrales del negocio de la inteligencia artificial.

A la tensión tecnológica se agregó, después, un episodio en Anthropic: la creadora de Claude distribuyó documentación con cifras incorrectas sobre su proyectada salida a Bolsa y debió retirarla. En el mercado argentino, otra comunicación empresaria puso un número concreto sobre una operación inmobiliaria: Fiplasto estima que la venta de su campo en Timbúes le dejará una ganancia contable de $29.662 millones antes de impuestos.

Bonos en recuperación y un riesgo país en baja

El lunes 9 de noviembre, los bonos Globales argentinos avanzaron un 1,8% promedio y el riesgo país bajó 66 unidades, desde 939 hasta 873 puntos básicos. El descenso del 7% acompañó una jornada favorable para los mercados internacionales y para la deuda emergente. La plaza financiera argentina permaneció cerrada por el feriado, por lo que la reacción se concentró en los instrumentos negociados en el exterior.

Entre las acciones argentinas, IRSA ganó 3,9%, Supervielle subió 3,6% y Galicia avanzó 3,3%. Mercado Libre recuperó 1,5% y Vista terminó con una mejora de 0,6%. YPF retrocedió 1,6%, hasta US$38,03, afectada por el petróleo.

En Nueva York, el Nasdaq cerró con una suba de 2,74%, el S&P 500 ganó 2,34% y el Dow Jones avanzó 2,15%, unos 1.104 puntos. Los fabricantes de chips protagonizaron la recuperación: AMD saltó 13,26%, Broadcom subió 8,78% y Marvell Technology, 9,49%.

El petróleo se movió en dirección contraria. Los futuros del Brent cerraron en US$92,57, con una caída de 5,8%, y el WTI perdió 4,4%, hasta US$86,85. Las declaraciones de Donald Trump sobre una menor probabilidad de nuevos ataques a gran escala contra Irán, condicionada al avance de las negociaciones, impulsaron la baja.

Nvidia: una relación personal bajo investigación

Nvidia perdió 4,27% al cierre, pese al rebote de sus competidores. La compañía anunció una investigación independiente después de las revelaciones sobre una relación extramatrimonial de Jensen Huang con una empresaria sospechada de tener vínculos con la inteligencia china.

Alice Huang estuvo vinculada a Megaspeed, una empresa de Singapur que compra procesadores de Nvidia. El ejecutivo reconoció la relación y pidió disculpas, pero eso no constituye una admisión de entrega de información confidencial. Las sospechas de espionaje siguen bajo investigación y no existe evidencia pública concluyente de una filtración de secretos industriales.

El episodio se cruza con las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados hacia China. Trump respaldó públicamente al empresario, mientras legisladores republicanos solicitaron una reunión informativa reservada para el 18 de noviembre. El directorio de Nvidia puso la revisión del caso en manos de directores externos y asesores legales.

Anthropic envió las cifras equivocadas antes de salir a buscar inversores

La creadora de Claude también quedó bajo la lupa. Anthropic distribuyó entre bancos un prospecto que luego retiró por contener información incorrecta, en vísperas del inicio previsto de las reuniones para promover su oferta pública inicial.

El documento difundido mencionaba una captación de hasta US$69.300 millones. La cifra fue posteriormente señalada como desactualizada. El episodio agregó incertidumbre a una colocación que aspira a estar entre las mayores de la historia.

El material contemplaba alrededor de 867 millones de acciones a entre US$70 y US$80 cada una. Por lo tanto, esos valores corresponden al documento retirado y no pueden presentarse como las condiciones definitivas de la oferta.

El error llegó cuando los potenciales compradores ya discutían cuánto pagar por la empresa. Algunos inversores habían reducido sus estimaciones de valuación a una franja de US$1,2 billones a US$1,3 billones, después de la caída de las acciones de inteligencia artificial. Las conversaciones continuaban abiertas, sin una definición final.

Fiplasto: ganancias por la venta del campo en Timbúes

En el cordón agroindustrial del Gran Rosario, Fiplasto precisó el impacto que espera registrar por la venta de un inmueble rural con potencial portuario. Se trata del Lote 7, ubicado en Timbúes, departamento San Lorenzo, con una superficie aproximada de 383,77 hectáreas.

En respuesta a un requerimiento de BYMA, la fabricante de tableros y muebles informó que, sobre la base de los datos disponibles, la operación generará un resultado contable positivo estimado de $29.662.422.350,13, neto de los gastos directamente asociados y antes del impuesto a las ganancias.

El cálculo surge de restar al precio de venta el valor contable de los activos y los gastos de la transacción. Es, por lo tanto, la utilidad estimada de la operación: no equivale al precio total del inmueble ni a dinero disponible de inmediato.

La compraventa fue acordada por US$22.362.500. El esquema informado contempla US$2,5 millones de anticipo, otros US$2,5 millones al escriturar y el saldo mediante ocho cuotas semestrales. La empresa vinculó el ingreso de esos fondos con la reestructuración de su deuda, el fortalecimiento del capital de trabajo y la evaluación de una posible relocalización industrial.

Fiplasto ya había vendido otros terrenos en Timbúes a Agricultores Federados Argentinos (AFA) en marzo de 2023: los potreros 5 y 6, que sumaban unas 365 hectáreas, por US$12.808.320, incluida la forestación. Esa operación corresponde a predios distintos del Lote 7 involucrado en el acuerdo de octubre.