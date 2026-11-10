Rosario busca abrir baldíos al barrio: qué ganan los dueños que los conviertan en patios públicos

Un terreno vacío genera gastos aunque no tenga actividad. Rosario busca convertir ese costo en un incentivo: que los propietarios permitan utilizar sus lotes como espacios recreativos temporales para el barrio a cambio de beneficios fiscales. Para acondicionarlos, el municipio propone sumar empresas que apadrinen y financien las intervenciones.

La iniciativa se llama Patios Urbanos y figura entre las acciones de la Secretaría de Planeamiento incluidas en el proyecto de presupuesto 2027. La propuesta ya tenía difusión pública antes de la presentación presupuestaria y apunta especialmente a sectores densamente poblados, donde conseguir suelo para nuevas plazas resulta más difícil.

El esquema reúne tres participantes: propietarios que aportan la disponibilidad temporal del terreno, empresas que contribuyen a su transformación y el municipio, que articula los acuerdos y las intervenciones. El barrio gana un lugar de descanso, recreación y encuentro durante el período convenido.

Para los dueños, la participación tiene un atractivo económico. En la difusión del programa, Gonzalo Montoya, de la Municipalidad de Rosario, explicó que mientras el terreno funciona como Patio Urbano, su titular puede acceder a beneficios sobre la Tasa General de Inmuebles (TGI)y la sobretasa por baldío. También mencionó multas asociadas entre las cargas alcanzadas por la propuesta.

La convocatoria incluye un formulario para postular inmuebles. Además, el municipio difundió un mapa de cobertura de espacios públicos recreativos que identifica zonas atendidas y sectores con mayores déficits. Esa herramienta permite orientar la búsqueda de terrenos hacia los lugares donde una intervención puede ampliar el acceso de los vecinos a espacios de uso común.

La fórmula tiene un antecedente concreto en Pichincha. En octubre, desde la Municipalidad señalaron el espacio de Güemes y Rodríguez, vinculado con el desarrollo Costavía, como ejemplo de apertura de un predio al barrio: una plaza con cerco y horarios de acceso mientras avanzaba el emprendimiento.

Costavía es un proyecto de Rosental Inversiones y Obring. En agosto de 2021, Pablo Gagliardo había anunciado la apertura de Plaza Vía sobre calle Güemes, un sector de 42 metros de frente por 20 de profundidad: unos 840 metros cuadrados destinados temporalmente al uso público durante los horarios de obra.

Según aquella presentación, el espacio permitiría abrir parte del desarrollo a la ciudad antes de completar el conjunto. Su carácter transitorio estaba previsto desde el comienzo: posteriormente, ese sector formaría parte de otra etapa del proyecto, que contemplaba una plaza de mayor tamaño.

Rosario también cuenta con un antecedente normativo para este tipo de aprovechamiento del suelo. La ordenanza 10.114, que creó el programa Plazas de Bolsillo, contempla la incorporación voluntaria y temporal de terrenos privados mediante contratos de comodato. Establece expresamente que el inmueble conserva su condición jurídica y no se incorpora al dominio público del Estado.

Ese régimen prevé la exención de TGI y de la sobretasa por baldío mientras dure la afectación. Para comodatos de al menos tres años, contempla planes especiales de pago de deudas de TGI y la condonación de determinadas multas por mantenimiento, tapiales, veredas y limpieza aplicadas durante los tres años anteriores al acuerdo. La restitución del terreno debe ajustarse a lo pactado. Son condiciones del programa Plazas de Bolsillo, un antecedente que debe distinguirse de los convenios específicos de Patios Urbanos.

Los patios se inscriben en una agenda más amplia: el Plan de Infraestructura Verde, que contempla sumar suelo absorbente, arbolado y conexiones entre espacios verdes. Dentro de las acciones previstas para 2027, Planeamiento incluye la propuesta de una nueva plaza por distrito, con el objetivo de acercar lugares de recreación a los hogares.

Otra intervención prevista son los jardines de lluvia en veredas anchas con poca o ninguna vegetación. El documento presupuestario menciona los corredores de San Juan, Maipú y las peatonales como referencias para esas incorporaciones.

En el área central, las propuestas para plaza Montenegro, las peatonales y plaza 25 de Mayo incluyen continuar las transformaciones de veredas, iluminación, equipamiento y forestación. Entre los objetivos aparecen la generación de sombra y los refugios de calor.

La agenda suma los Rincones Urbanos, concebidos como pequeños lugares de descanso y diseño, y las Islas Callejeras en el Distrito de Diseño, que incorporarían equipamiento, vegetación, luminarias, sombra y conectividad.