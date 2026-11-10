Más hectáreas agrícolas, menos vacas: cómo cambió el mapa productivo en Santa Fe

Resumen Ejecutivo Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario revela que la superficie agrícola en Santa Fe creció un 15% en la última década, sumando 659.940 hectáreas .

revela que la superficie agrícola en creció un en la última década, sumando . El girasol y la soja lideraron la expansión, mientras que el stock bovino provincial se redujo un 6% , perdiendo 357.589 cabezas entre 2015 y 2025.

y la lideraron la expansión, mientras que el stock bovino provincial se redujo un , perdiendo entre 2015 y 2025. Diez departamentos santafesinos incrementaron simultáneamente su área agrícola y sus existencias ganaderas, evidenciando realidades productivas heterogéneas en todo el territorio provincial.

El campo santafesino atravesó una importante transformación durante la última década. La agricultura ganó terreno en buena parte de la provincia, mientras que la ganadería registró una disminución de sus existencias bovinas. Sin embargo, detrás de estos números generales aparecen realidades productivas muy diferentes según la región.

Un informe elaborado por Franco Ramseyer y Emilce Terré, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), analizó la evolución de la agricultura y la ganadería entre las campañas 2014/15 y 2024/25, y comparó el stock bovino de 2015 con el de 2025.

Los resultados muestran que la superficie sembrada con cultivos de verano creció un 15%, mientras que las existencias ganaderas se redujeron un 6%. Una dinámica que refleja los cambios en la estructura productiva provincial y las distintas estrategias que fueron adoptando las regiones.

La agricultura sumó casi 660.000 hectáreas

Uno de los principales datos del relevamiento es el crecimiento del área agrícola. En la última década, la superficie sembrada con cultivos de verano pasó de 4,36 millones a 5,02 millones de hectáreas.

En términos absolutos, esto representa un incremento de 659.940 hectáreas, equivalente al 15%.

El avance se concentró principalmente en los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal, Castellanos y General López.

9 de Julio encabezó el crecimiento, con 175.745 hectáreas adicionales, seguido por San Cristóbal, con 174.500 hectáreas. Castellanos incorporó 87.200 hectáreas y General López sumó otras 83.463.

En contraste, General Obligado fue el único departamento que registró una reducción del área agrícola, con una caída de 35.600 hectáreas.

Girasol, soja y algodón impulsaron la expansión

El crecimiento de la agricultura no fue uniforme entre los diferentes cultivos.

El girasol fue el principal protagonista de la expansión, con 189.547 hectáreas adicionales, lo que representó el 29% del incremento total. Su superficie más que se duplicó durante el período analizado.

En segundo lugar se ubicó la soja, que sumó 164.673 hectáreas, equivalente al 25% del crecimiento. El algodón aportó otras 129.000 hectáreas, mientras que el maíz incorporó 95.793 hectáreas y el sorgo, 77.402.

El arroz fue el único cultivo de verano que perdió superficie: registró una disminución de 13.650 hectáreas, equivalente al 30%.

En cuanto a la distribución territorial, General López concentró la mayor superficie sembrada durante la campaña 2024/25, con 837.383 hectáreas. Le siguieron 9 de Julio, Castellanos, San Martín y San Cristóbal.

En conjunto, estos cinco departamentos representaron el 50,7% del área agrícola provincial.

La ganadería perdió más de 357.000 cabezas

Mientras la agricultura avanzó, la ganadería mostró una evolución diferente.

Según el relevamiento de la BCR, Santa Fe perdió 357.589 cabezas bovinas entre 2015 y 2025, una reducción del 6% en el stock provincial.

Los autores vinculan este comportamiento con el ciclo de liquidación ganadera iniciado en 2019, luego de una etapa de retención de vientres que se había extendido entre 2011 y 2018.

La disminución no fue homogénea. Las mayores pérdidas se registraron en los departamentos del norte y centro-norte provincial.

Vera encabezó las bajas, con 151.291 cabezas menos. Le siguieron San Cristóbal, con una reducción de 122.416 animales; 9 de Julio, con 86.650; Castellanos, con 58.613; y General Obligado, con 47.188.

En sentido contrario, algunos departamentos del sur y del este santafesino incrementaron sus existencias. Caseros sumó 47.256 cabezas, Garay incorporó 33.564, Constitución agregó 24.370 y San Jerónimo, 23.301.

La BCR también destaca que Santa Fe mantuvo prácticamente estable su participación en el rodeo nacional: pasó del 11,9% en 2015 al 11,7% en 2025.

Además, entre 2018 y 2025 la caída del stock provincial fue menor que la registrada a nivel nacional.

Agricultura y ganadería: dos actividades que conviven

Uno de los aspectos más interesantes del informe es el análisis conjunto de la evolución agrícola y ganadera por departamento.

De los 19 departamentos santafesinos, 18 aumentaron su superficie sembrada con cultivos de verano durante la última década.

Sin embargo, el comportamiento ganadero fue diferente: en diez departamentos crecieron simultáneamente el área agrícola y las existencias bovinas, mientras que en otros ocho el avance de la agricultura coincidió con una reducción del rodeo.

Entre los departamentos donde ambas actividades crecieron se encuentran Belgrano, Caseros, Constitución, Garay, General López, La Capital, Rosario, San Javier, San Jerónimo y San Lorenzo.

En conjunto, estas jurisdicciones incorporaron 134.431 hectáreas agrícolas y aumentaron sus existencias en 178.027 cabezas.

Por otro lado, en 9 de Julio, Castellanos, Iriondo, Las Colonias, San Cristóbal, San Justo, San Martín y Vera, el crecimiento agrícola estuvo acompañado por una reducción del stock bovino.

En estos ocho departamentos, la superficie sembrada aumentó 561.109 hectáreas, mientras que el rodeo disminuyó en 488.428 cabezas.

San Cristóbal, 9 de Julio y Vera se destacan por la magnitud de estos movimientos.

Santa Fe todavía tiene margen para ampliar su superficie agrícola

El relevamiento también analiza cuánto terreno podría recuperar la agricultura si los departamentos volvieran a alcanzar sus máximos históricos de superficie sembrada.

De acuerdo con los registros disponibles desde la campaña 1969/70, Santa Fe utilizó en 2024/25 aproximadamente el 88% de su potencial histórico de área agrícola.

La superficie efectivamente sembrada fue de 5,02 millones de hectáreas, frente a un máximo potencial acumulado de 5,69 millones. La diferencia representa 666.648 hectáreas.

San Jerónimo aparece como el departamento con mayor margen de crecimiento: tiene 154.910 hectáreas por debajo de su récord histórico y actualmente utiliza el 58% de su máximo registrado.

También se destacan Iriondo, con 102.254 hectáreas de diferencia; Belgrano, con 76.194; y General Obligado, con 66.700.

En el extremo opuesto, 9 de Julio, Castellanos y General López alcanzaron durante la campaña 2024/25 sus máximos históricos de superficie sembrada con cultivos de verano.

Un campo con nuevas dinámicas productivas

Los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario muestran que el mapa agropecuario santafesino cambió significativamente en los últimos diez años.

La expansión agrícola, impulsada especialmente por el girasol, la soja y el algodón, convivió con una reducción del stock bovino, aunque con diferencias importantes entre departamentos.

El informe también permite observar que el crecimiento de la agricultura no necesariamente implica una caída de la ganadería en todos los territorios: en diez departamentos ambas actividades lograron expandirse simultáneamente.

La evolución futura dependerá de múltiples factores productivos y económicos, pero los números dejan en evidencia una transformación territorial que merece atención: Santa Fe tiene hoy más superficie agrícola que hace una década, un rodeo bovino más reducido y todavía un margen potencial de expansión de su agricultura.

El campo santafesino atravesó una importante transformación durante la última década. La agricultura ganó terreno en buena parte de la provincia, mientras que la ganadería registró una disminución de sus existencias bovinas. Sin embargo, detrás de estos números generales aparecen realidades productivas muy diferentes según la región.

Un informe elaborado por Franco Ramseyer y Emilce Terré, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), analizó la evolución de la agricultura y la ganadería entre las campañas 2014/15 y 2024/25, y comparó el stock bovino de 2015 con el de 2025.

Los resultados muestran que la superficie sembrada con cultivos de verano creció un 15%, mientras que las existencias ganaderas se redujeron un 6%. Una dinámica que refleja los cambios en la estructura productiva provincial y las distintas estrategias que fueron adoptando las regiones.

La agricultura sumó casi 660.000 hectáreas

Uno de los principales datos del relevamiento es el crecimiento del área agrícola. En la última década, la superficie sembrada con cultivos de verano pasó de 4,36 millones a 5,02 millones de hectáreas.

En términos absolutos, esto representa un incremento de 659.940 hectáreas, equivalente al 15%.

El avance se concentró principalmente en los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal, Castellanos y General López.

9 de Julio encabezó el crecimiento, con 175.745 hectáreas adicionales, seguido por San Cristóbal, con 174.500 hectáreas. Castellanos incorporó 87.200 hectáreas y General López sumó otras 83.463.

En contraste, General Obligado fue el único departamento que registró una reducción del área agrícola, con una caída de 35.600 hectáreas.

Girasol, soja y algodón impulsaron la expansión

El crecimiento de la agricultura no fue uniforme entre los diferentes cultivos.

El girasol fue el principal protagonista de la expansión, con 189.547 hectáreas adicionales, lo que representó el 29% del incremento total. Su superficie más que se duplicó durante el período analizado.

En segundo lugar se ubicó la soja, que sumó 164.673 hectáreas, equivalente al 25% del crecimiento. El algodón aportó otras 129.000 hectáreas, mientras que el maíz incorporó 95.793 hectáreas y el sorgo, 77.402.

El arroz fue el único cultivo de verano que perdió superficie: registró una disminución de 13.650 hectáreas, equivalente al 30%.

En cuanto a la distribución territorial, General López concentró la mayor superficie sembrada durante la campaña 2024/25, con 837.383 hectáreas. Le siguieron 9 de Julio, Castellanos, San Martín y San Cristóbal.

En conjunto, estos cinco departamentos representaron el 50,7% del área agrícola provincial.

La ganadería perdió más de 357.000 cabezas

Mientras la agricultura avanzó, la ganadería mostró una evolución diferente.

Según el relevamiento de la BCR, Santa Fe perdió 357.589 cabezas bovinas entre 2015 y 2025, una reducción del 6% en el stock provincial.

Los autores vinculan este comportamiento con el ciclo de liquidación ganadera iniciado en 2019, luego de una etapa de retención de vientres que se había extendido entre 2011 y 2018.

La disminución no fue homogénea. Las mayores pérdidas se registraron en los departamentos del norte y centro-norte provincial.

Vera encabezó las bajas, con 151.291 cabezas menos. Le siguieron San Cristóbal, con una reducción de 122.416 animales; 9 de Julio, con 86.650; Castellanos, con 58.613; y General Obligado, con 47.188.

En sentido contrario, algunos departamentos del sur y del este santafesino incrementaron sus existencias. Caseros sumó 47.256 cabezas, Garay incorporó 33.564, Constitución agregó 24.370 y San Jerónimo, 23.301.

La BCR también destaca que Santa Fe mantuvo prácticamente estable su participación en el rodeo nacional: pasó del 11,9% en 2015 al 11,7% en 2025.

Además, entre 2018 y 2025 la caída del stock provincial fue menor que la registrada a nivel nacional.

Agricultura y ganadería: dos actividades que conviven

Uno de los aspectos más interesantes del informe es el análisis conjunto de la evolución agrícola y ganadera por departamento.

De los 19 departamentos santafesinos, 18 aumentaron su superficie sembrada con cultivos de verano durante la última década.

Sin embargo, el comportamiento ganadero fue diferente: en diez departamentos crecieron simultáneamente el área agrícola y las existencias bovinas, mientras que en otros ocho el avance de la agricultura coincidió con una reducción del rodeo.

Entre los departamentos donde ambas actividades crecieron se encuentran Belgrano, Caseros, Constitución, Garay, General López, La Capital, Rosario, San Javier, San Jerónimo y San Lorenzo.

En conjunto, estas jurisdicciones incorporaron 134.431 hectáreas agrícolas y aumentaron sus existencias en 178.027 cabezas.

Por otro lado, en 9 de Julio, Castellanos, Iriondo, Las Colonias, San Cristóbal, San Justo, San Martín y Vera, el crecimiento agrícola estuvo acompañado por una reducción del stock bovino.

En estos ocho departamentos, la superficie sembrada aumentó 561.109 hectáreas, mientras que el rodeo disminuyó en 488.428 cabezas.

San Cristóbal, 9 de Julio y Vera se destacan por la magnitud de estos movimientos.

Santa Fe todavía tiene margen para ampliar su superficie agrícola

El relevamiento también analiza cuánto terreno podría recuperar la agricultura si los departamentos volvieran a alcanzar sus máximos históricos de superficie sembrada.

De acuerdo con los registros disponibles desde la campaña 1969/70, Santa Fe utilizó en 2024/25 aproximadamente el 88% de su potencial histórico de área agrícola.

La superficie efectivamente sembrada fue de 5,02 millones de hectáreas, frente a un máximo potencial acumulado de 5,69 millones. La diferencia representa 666.648 hectáreas.

San Jerónimo aparece como el departamento con mayor margen de crecimiento: tiene 154.910 hectáreas por debajo de su récord histórico y actualmente utiliza el 58% de su máximo registrado.

También se destacan Iriondo, con 102.254 hectáreas de diferencia; Belgrano, con 76.194; y General Obligado, con 66.700.

En el extremo opuesto, 9 de Julio, Castellanos y General López alcanzaron durante la campaña 2024/25 sus máximos históricos de superficie sembrada con cultivos de verano.

Un campo con nuevas dinámicas productivas

Los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario muestran que el mapa agropecuario santafesino cambió significativamente en los últimos diez años.

La expansión agrícola, impulsada especialmente por el girasol, la soja y el algodón, convivió con una reducción del stock bovino, aunque con diferencias importantes entre departamentos.

El informe también permite observar que el crecimiento de la agricultura no necesariamente implica una caída de la ganadería en todos los territorios: en diez departamentos ambas actividades lograron expandirse simultáneamente.

La evolución futura dependerá de múltiples factores productivos y económicos, pero los números dejan en evidencia una transformación territorial que merece atención: Santa Fe tiene hoy más superficie agrícola que hace una década, un rodeo bovino más reducido y todavía un margen potencial de expansión de su agricultura.