Las exportaciones argentinas de lácteos vienen firmes y en 2022 podrían acercarse al récord

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) elaboró un informe sobre las exportaciones de productos lácteos correspondientes al período enero – julio, contemplando algunos datos provisorios de agosto con información del INDEC.

A la hora de analizar la distribución de las exportaciones en grandes rubros, en función al valor total medido en dólares para el período enero-agosto de 2022, los expertos desglosaron: 50,6% para leche en polvo, 22,8% para los quesos en sus diferentes pastas, 17,5% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.) y 9,1% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

La variación intermensual de las exportaciones fue de +17,5% en volumen y de +18,2% en valor (ago/22 vs. jul/22). En tanto, la variación interanual fue de -6,3% en volumen y +8,8% en valor (ago/22 vs. ago/21).

Desde el OCLA señalaron que de marzo a julio (salvo mayo) se dio un incremento significativo interanual en las exportaciones en volumen (menores dificultades logísticas) y obviamente en valor por el aumento de los precios internacionales. No obstante, en agosto se observó una baja respecto al año pasado por menores precios internacionales y por ende mayor incidencia de los derechos de exportación y retraso cambiario.

Volumen, precios y destinos

En litros de leche equivalentes, las exportaciones crecieron el 10% y representaron en el período enero-agosto del año 2022, el 26,4% de la producción total.

El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 4.013 para los ocho primeros meses del año, lo que implicó un incremento del 21,8% respecto a 2021. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.989/ton., un 21% por encima del igual período del año anterior.

El ranking de países donde fueron dirigidas las exportaciones (en función al monto en dólares) se conformó de la siguiente manera: Argelia (27,9%), Brasil (24%), Chile (8,6%), Rusia (5,5%), China (3,8%), Perú (3,5%), Arabia Saudita (2,6%) y EE.UU. (2,5%)

Qué dice la tendencia

En el gráfico se muestra la tendencia creciente en el volumen y en el monto de las exportaciones de Argentina. “De continuar la tendencia que se viene dando en el primer semestre del año, será 2022 récord de exportaciones de lácteos en litros de leche equivalentes, rondando los 3.000 millones de litros de leche equivalentes”, destacaron desde el OCLA. Y, En lo que respecta a volumen (toneladas de productos) e ingreso de dólares, la expectativa es que en 2022 las exportaciones estén muy cerca de los récords de 2011 y 2013.

La situación de precios actuales del mercado internacional, en torno a los US$ 3.600 a US$ 3.800/ton. para la leche en polvo entera, por la presencia de los derechos de exportación y por un tipo de cambio fuertemente retrasado para la liquidación de divisas (dólar mayorista BCRA $ 146), genera un poder de compra muy por debajo de los precios actuales al productor: $ 48,50/litro de poder de compra vs. un precio al productor de $ 55,50/litro en este mes septiembre (ambos estimados por OCLA).