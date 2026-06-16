A la vanguardia: de la mano del campo y la tecnología, Argentina suma otra estrella

Argentina volvió a marcar un hito en materia de biotecnología agrícola al convertirse en el primer país del mundo en aprobar una nueva tecnología de maíz diseñada para combatir insectos lepidópteros que afectan el rendimiento del cultivo. La medida fue oficializada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía mediante la Resolución 80/2026.

La nueva herramienta biotecnológica tiene como objetivo brindar a los productores una alternativa para mantener la eficacia en el control de plagas consideradas limitantes para la producción de maíz, uno de los principales cultivos estratégicos del país. Con esta incorporación, el sector contará con una nueva opción para sostener la productividad y enfrentar los desafíos sanitarios que presenta la actividad.

La aprobación fue posible luego de superar las instancias de evaluación técnica y científica realizadas por los organismos competentes. La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) analizó la bioseguridad agroambiental del producto, mientras que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) verificó su inocuidad para el consumo humano y animal. Además, la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional evaluó el posible impacto de esta tecnología sobre las exportaciones argentinas.

Uno de los aspectos destacados del proceso fue la rapidez con la que se completó la evaluación regulatoria. La autorización llegó en menos de seis meses desde el inicio del trámite, un plazo que refleja la prioridad que el país otorga a la incorporación de innovaciones tecnológicas aplicadas al agro.

La nueva tecnología corresponde al evento de maíz COR-ØØ121-4, desarrollado por Corteva Seeds Argentina, que incorpora protección frente a determinados insectos lepidópteros plaga, responsables de importantes pérdidas de rendimiento en distintas regiones productivas.

Con más de tres décadas de experiencia en la evaluación y adopción de cultivos biotecnológicos, Argentina consolida una vez más su posición como referente internacional en innovación agropecuaria. La aprobación no solo amplía el conjunto de herramientas disponibles para los productores, sino que también fortalece el perfil del país como un mercado capaz de combinar rigor científico, capacidad regulatoria y promoción del desarrollo tecnológico.

Especialistas del sector destacan que este tipo de avances permite mejorar la eficiencia productiva y contribuir a estrategias de manejo integrado de plagas, reduciendo el impacto de los insectos sobre el cultivo y ofreciendo nuevas alternativas para una agricultura cada vez más competitiva y sustentable.

La decisión posiciona nuevamente a Argentina a la vanguardia de la biotecnología agrícola mundial y reafirma el papel estratégico de la innovación como motor del desarrollo del sector agropecuario.