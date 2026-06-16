Cambio histórico: el Banco de Japón elevó su tasa de referencia al nivel más alto en 30 años

El Banco de Japón (BoJ) decidió elevar su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 0,75%, alcanzando el nivel más alto desde 1995 y consolidando el proceso de normalización monetaria iniciado tras décadas de políticas ultraexpansivas.

La medida era ampliamente esperada por los mercados y representa un nuevo paso en la estrategia de la autoridad monetaria japonesa para contener una inflación que se mantiene por encima de su objetivo del 2%, impulsada por el aumento de los salarios y una recuperación gradual de la actividad económica.

Aunque el incremento estaba descontado por los inversores, la atención se concentró en el mensaje del gobernador Kazuo Ueda, quien evitó anticipar el ritmo de futuras subas y reiteró que las próximas decisiones dependerán de la evolución de la economía y de los precios.

Un cambio histórico

Durante más de tres décadas Japón mantuvo una política de tasas extremadamente bajas, e incluso negativas, con el objetivo de estimular el consumo y combatir la deflación. El nuevo nivel de referencia marca un cambio significativo en una de las economías que más tiempo sostuvo una política monetaria expansiva.

El Banco de Japón considera que las condiciones económicas continúan mejorando y que el crecimiento de los salarios favorece una inflación más estable, factores que justifican una reducción gradual del estímulo monetario. No obstante, la entidad mantiene una postura prudente frente a la incertidumbre del contexto internacional.

Impacto en los mercados

La decisión también es seguida de cerca por los mercados financieros globales debido al peso del yen en las estrategias de "carry trade", mediante las cuales los inversores toman financiamiento en monedas con tasas bajas para invertir en activos de mayor rendimiento.

Analistas señalan que un ciclo de subas más acelerado podría fortalecer la moneda japonesa y generar movimientos en los mercados de bonos, acciones y divisas a nivel internacional. Sin embargo, la falta de definiciones sobre nuevos incrementos moderó la reacción inicial de los inversores.

Perspectivas

La autoridad monetaria dejó abierta la posibilidad de continuar ajustando la política monetaria durante 2026 si la inflación y la actividad económica evolucionan de acuerdo con sus proyecciones. De esta manera, Japón profundiza un giro histórico que pone fin a una etapa caracterizada por tasas cercanas a cero y abundante liquidez, una estrategia que durante años definió el funcionamiento de su economía y tuvo impacto sobre los mercados financieros internacionales.