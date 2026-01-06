Camas biológicas para proteger elcampo: proceso, beneficios y costos

En el corazón del campo argentino, donde cada gota cuenta y cada hectárea es un compromiso con la producción responsable, surge una solución que combina ciencia, sustentabilidad y sentido común: las camas biológicas. Se trata de sistemas diseñados para retener y degradar microbiológicamente el agua de lavado de máquinas agrícolas con restos de los excedentes de productos fitosanitarios, evitando que lleguen al suelo, a las napas y a los cursos de agua.

"Son una herramienta clave para reducir la contaminación puntual, que representa más del 50 % de los casos de contaminación de aguas superficiales y subsuperficiales por fitosanitarios, según datos de la European Crop Protection Association (ECPA)".

Al ser un ejemplo más, y accesible, de cómo promover las buenas prácticas agrícolas, BASF continúa trabajando junto a sus clientes (entre ellos productores y vendedores de soluciones) a través del programa puntos Multiplica y los créditos correspondientes a su Plan Comercial por camas biológicas que puedan instalar en sus campos, además, recientemente participó de la instalación de una cama biológica en la Facultad de Agronomía de Balcarce / INTA bajo el lema: “Hacia un cambio de paradigma en la sanidad vegetal” con el objetivo de mostrar la tecnología y, a la vez, abrir una vía de trabajo conjunto entre entidades público – privadas en investigación.

El Ing. Martin Guillermo Carrara, consultor de Tratamiento Profesional de Semillas en BASF aseguró: “La adopción de camas biológicas contribuye a una gestión más eficiente y responsable de los residuos generados en los procesos productivos. Trabajar en conjunto con entidades públicas nos permitirá seguir investigando y perfeccionando la propuesta, con el objetivo de acercar soluciones concretas al productor".

Impacto en el agro

La implementación de camas biológicas no solo responde a una necesidad ambiental, sino que también fortalece la imagen del productor moderno, comprometido con las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Estudios de resultados de campo, ensayos académicos y literatura técnica demuestran que estas camas pueden degradar hasta el 99 % de los residuos en un plazo de 30 a 60 días, dependiendo del tipo de biomezcla y las condiciones ambientales.

Además, investigaciones realizadas en Argentina y Europa confirman que herbicidas, insecticidas y fungicidas se degradan en porcentajes superiores al 80 % en menos de 45 días, y en algunos casos, como el glifosato, la eliminación alcanza casi el 100 % en solo 4 días gracias a la acción de enzimas como la Manganeso Peroxidasa.

¿Por qué incorporar las camas biológicas en tu campo?

• Protege el ambiente: Evitan que los residuos químicos lleguen a zonas sensibles.

• Simplicidad y eficiencia: Son fáciles de instalar y mantener, con bajo costo operativo.

• Alta capacidad de tratamiento: Una cama biológica puede procesar entre 800 y 1.200 litros de líquidos residuales por año por cada m³ de biomezcla, según la Norma IRAM 29.561/2020.

• Responsabilidad social y productiva: Reflejan el compromiso del agro con la sustentabilidad y la innovación.

Actualmente, se estima que más de 75 camas biológicas están operativas en Argentina, principalmente en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde la agricultura intensiva exige soluciones seguras y eficientes.

Un dato clave

La vida útil de una cama biológica puede alcanzar entre 3 y 5 años, e incluso hasta 8 años con buen manejo. Luego, la biomezcla agotada debe retirarse y colocar sobre una superficie (puede ser un silo bolsa) y a los seis meses utilizarse como enmienda orgánica, garantizando un ciclo sustentable.