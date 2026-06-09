El agro quiere meter presión en el Congreso: ¿qué temas integran el podio de reclamos?

La presidenta de Fundación Barbechando, Ángela Naveyra, aseguró que el agro ya ocupa un espacio relevante en la agenda legislativa nacional y destacó que existen proyectos estratégicos que podrían avanzar durante las próximas semanas. En diálogo con Ecos365, remarcó que el objetivo es transformar en leyes iniciativas que el sector considera fundamentales para el desarrollo productivo del país.

Uno de los principales temas mencionados fue la nueva legislación sobre biocombustibles. Naveyra sostuvo que, después de años de debate sobre el potencial de esta industria para agregar valor a la producción agrícola, existe la expectativa de que durante junio se emita el dictamen correspondiente.

"Es un hecho que realmente todo este trabajo que se ha hecho tantos años va a tener su fruto", afirmó.

La titular de Barbechando explicó que la experiencia de la fundación les permitió comprender que muchas iniciativas requieren el respaldo del Poder Ejecutivo para avanzar, aunque destacó que el Congreso también posee capacidad para impulsar cambios propios.

"Buscamos equilibrar para que venga con la venia del Ejecutivo, pero a la vez con la impronta de lo que necesita el agro", señaló.

Como ejemplo, mencionó la Ley de Modernización Laboral, donde la organización trabajó para incorporar modificaciones vinculadas al trabajo agrario.

"No venía con absolutamente nada de ley de trabajo agrario, trabajamos, hicimos la propuesta y en la ley que hoy ya está reglamentada y en vigencia está el campo presente", explicó.

Un Congreso con mayor conocimiento del sector

Consultada sobre el nivel de conocimiento que existe en el ámbito legislativo respecto de la actividad agropecuaria, Naveyra consideró que la situación mejoró significativamente.

"Nos sorprende cada vez menos, esa es la buena noticia del día", respondió.

Atribuyó este cambio tanto al trabajo institucional de Barbechando como a una transformación en la forma en que el propio sector comunica su realidad.

"Toda la Argentina entendió que el campo es más que solamente retenciones. Produciendo tranqueras adentro somos buenísimos, estamos entre los mejores del mundo, pero nos costaba salir a contar nuestra historia y otros se dedicaron a contarla por nosotros", expresó.

Retenciones: el objetivo es una eliminación por ley

Entre las prioridades legislativas, Naveyra volvió a insistir en la necesidad de eliminar los derechos de exportación mediante una ley del Congreso, para evitar que futuros gobiernos puedan restablecerlos mediante decisiones administrativas.

"Vamos a seguir insistiendo y trabajando para que las decisiones que se tomen vía el Poder Ejecutivo tengan su correlato automático en el Congreso de la Nación", afirmó.

Según explicó, una norma legislativa otorgaría previsibilidad al sector y evitaría que las retenciones vuelvan a implementarse en el futuro.

"La única manera de que no pueda venir ningún otro gobierno a volver a sacarle esa plata a todos los argentinos es con una ley", sostuvo, al tiempo que cuestionó el alcance del artículo 755 del Código Aduanero, al que señaló como el marco legal que habilita la aplicación de estos derechos.

Biocombustibles y fitosanitarios, entre los temas prioritarios

Además de la discusión sobre las retenciones, Naveyra identificó otros proyectos considerados estratégicos para el agro. Entre ellos volvió a mencionar la ley de biocombustibles y reclamó una normativa nacional sobre aplicación de fitosanitarios.

"La Argentina no tiene una ley de aplicación de fitosanitarios a nivel nacional. Si bien las provincias son autónomas, cada municipio o cada juez hace lo que se le da la gana", advirtió.

Según indicó, esta situación genera incertidumbre en las principales provincias productivas y representa un riesgo para la actividad.

No obstante, se mostró optimista sobre el tratamiento parlamentario del tema.

"El Congreso lo entendió y está dispuesto a tomar este tema y llevarlo para tratar de convertirlo en proyecto de ley", concluyó.