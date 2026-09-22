El mercado interno argentino recibió menos carne vacuna: ¿cuánto se importa?

Resumen Ejecutivo La oferta de carne vacuna para el consumo interno cayó 10,9% interanual entre enero y agosto, alcanzando las 1,39 millones de toneladas carcasa.

entre enero y agosto, alcanzando las carcasa. En agosto, la disponibilidad local sumó 162.300 toneladas , de las cuales 4.500 toneladas provinieron de importaciones para complementar la faena y la exportación.

, de las cuales provinieron de importaciones para complementar la faena y la exportación. Las compras externas representan el 2% del consumo total (1 kilo per cápita anual), manteniendo al mercado interno altamente dependiente de la producción nacional.

La oferta de carne vacuna destinada al mercado argentino mostró una reducción en lo que va del año. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, entre enero y agosto se volcaron al consumo interno alrededor de 1,39 millones de toneladas equivalente carcasa, un 10,9% menos que en igual período de 2025.

La baja se observa en un contexto en el que una parte de la producción ganadera continúa teniendo como destino los mercados externos, mientras que las importaciones comenzaron a complementar la disponibilidad doméstica.

En agosto, el mercado local recibió 162.300 toneladas

Durante agosto, la faena bovina generó 248.300 toneladas de carne equivalente carcasa. De ese total, 90.440 toneladas fueron destinadas a la exportación, mientras que 157.860 toneladas quedaron disponibles para el mercado interno.

A ese volumen se agregaron otras 4.500 toneladas equivalentes provenientes de importaciones. De esta manera, la oferta total disponible para el consumo doméstico durante agosto alcanzó las 162.300 toneladas peso carcasa.

El dato muestra el aporte creciente de la carne importada al abastecimiento local, aunque todavía representa una proporción reducida del consumo total.

Las importaciones ganan participación, pero siguen marginales

Actualmente, las compras externas representan alrededor del 2% del consumo total de carne vacuna en Argentina. En términos individuales, equivalen a aproximadamente 1 kilo por habitante al año, sobre un consumo interno estimado en 46 kilos per cápita.

De esta forma, pese al incremento de la participación de la carne importada en el abastecimiento, el mercado doméstico continúa dependiendo principalmente de la producción bovina nacional.

El dato que marca el pulso del mercado

La caída de 10,9% en la carne disponible para el consumo interno durante los primeros ocho meses del año constituye uno de los principales datos para seguir la evolución del mercado cárnico argentino.

La relación entre faena, exportaciones, importaciones y consumo interno será determinante para observar cómo evoluciona la oferta durante los próximos meses y qué impacto puede tener sobre el mercado doméstico.