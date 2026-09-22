Bitcoin vuelve a ilusionar al mercado: la condición que podría llevarlo hasta los u$s100.000

Resumen Ejecutivo Bitcoin superó los u$s86.000 , alcanzando su valor máximo desde enero de 2026 e impulsando hipótesis sobre el fin del ciclo bajista cripto.

superó los , alcanzando su valor máximo desde enero de 2026 e impulsando hipótesis sobre el fin del ciclo bajista cripto. La cotización absorbió la suba de tasas de la Reserva Federal e impulsó ingresos por u$s433 millones en los ETF spot estadounidenses.

e impulsó ingresos por en los estadounidenses. Analistas fijan el soporte clave entre u$s82.000 y u$s85.000, estableciendo la franja de u$s86.300 a u$s91.000 como resistencia para validar la tendencia alcista.

Bitcoin volvió a colocarse en el centro de la escena del mercado cripto después de superar los u$s86.000, su nivel más alto desde enero de 2026.

El movimiento reactivó el debate entre los inversores: ¿se trata de un rebote después de meses de debilidad o es el comienzo de una nueva etapa alcista?

Jurrien Timmer, director de macroeconomía global de Fidelity, considera que el denominado "invierno cripto" podría haber terminado. Su lectura se apoya, entre otros factores, en que Bitcoin logró mantenerse durante casi un año por encima de los u$s60.000 y volvió a mostrar una correlación positiva con el oro.

Pero el mercado todavía necesita confirmaciones.

Los u$s85.000 son la primera prueba

Uno de los principales niveles que los analistas siguen de cerca es la zona comprendida entre u$s82.000 y u$s85.000.

Para que la recuperación gane mayor consistencia, Bitcoin debería mantenerse por encima de ese rango y acompañar la suba con un incremento del volumen negociado.

Analistas ubican la siguiente zona de resistencia entre u$s86.300 y u$s91.000. Si Bitcoin logra atravesarla, el mercado podría comenzar a observar niveles cercanos a los u$s97.000 y u$s98.000.

A partir de allí, los u$s100.000 volverían a aparecer como una referencia central para los inversores.

Qué está detrás de la suba de Bitcoin

La recuperación se produjo pese a dos acontecimientos que podían generar presión sobre el mercado: la falta de avances de la Clarity Act en el Senado estadounidense y el aumento de 25 puntos básicos en la tasa de referencia de la Reserva Federal.

Sin embargo, Bitcoin logró absorber ambos factores.

Según especialistas, la recuperación estuvo vinculada con el regreso de los flujos institucionales hacia los ETF spot, una mejora marginal del contexto macroeconómico y el cierre forzado de posiciones bajistas.

Los ETF de Bitcoin registrados en Estados Unidos recibieron el 18 de septiembre entradas netas por aproximadamente u$s433 millones. Aunque el saldo semanal fue reducido, el dato mostró que los inversores institucionales volvieron a comprar después de varias jornadas de salidas.

La clave: que la demanda sea genuina

El precio, por sí solo, no alcanza para confirmar un cambio de tendencia.

Los analistas consultados remarcan que será necesario observar si la recuperación se mantiene acompañada por volumen, demanda spot y nuevos flujos institucionales.

Una parte del reciente avance también estuvo impulsada por el cierre de posiciones short. Este mecanismo puede acelerar una suba, pero no necesariamente implica que exista una demanda sostenida capaz de mantener el precio en niveles elevados.

Por eso, una eventual corrección no necesariamente significaría el final de la recuperación. Uno de los escenarios planteados contempla un retroceso hacia la zona de los u$s80.000 antes de intentar nuevamente una suba.

Las tres pruebas que enfrenta Bitcoin

El mercado tiene ahora tres referencias principales para determinar si la recuperación puede extenderse.

* Primero: Bitcoin deberá sostener los u$s85.000, acompañado por volumen y demanda genuina.

* Segundo: tendrá que superar la zona de resistencia ubicada aproximadamente entre u$s86.300 y u$s91.000.

* Tercero: los flujos de capital hacia los ETF deberán transformarse en una tendencia más consistente y no limitarse a movimientos puntuales.

Si estas condiciones se cumplen, los u$s97.000 y posteriormente los u$s100.000 podrían volver a formar parte de las expectativas de mercado mencionadas por algunos analistas.

¿Un nuevo ciclo alcista o solamente un rebote?

La respuesta todavía no está definida.

Bitcoin recuperó niveles importantes y mostró capacidad para absorber noticias negativas provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, los especialistas advierten que todavía es necesario observar cómo evoluciona la demanda y si el precio consigue consolidarse sobre las zonas recuperadas.

Por ahora, el mercado tiene una referencia concreta: los u$s85.000. Mantener ese nivel, superar las resistencias siguientes y sostener el ingreso de capital institucional serán las señales que podrían definir el próximo movimiento de la criptomoneda.