Fábrica rosarina de calzado en concurso de acreedores tras una caída del 66% en su producción

Resumen Ejecutivo La firma rosarina Kurpe SRL , fabricante de plantillas para marcas como Grimoldi y Ringo , ingresó en concurso preventivo de acreedores tras una severa caída productiva.

, fabricante de plantillas para marcas como y , ingresó en concurso preventivo de acreedores tras una severa caída productiva. La resolución fue dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial de la 1ª Nominación de Rosario , marcando plazos de verificación crediticia hasta octubre de 2026.

, marcando plazos de verificación crediticia hasta octubre de 2026. La empresa registró un desplome del 66% en su producción , afectado principalmente por el incremento de las importaciones y la menor demanda en la industria del calzado.

, afectado principalmente por el incremento de las importaciones y la menor demanda en la industria del calzado. El registro de la Central de Deudores del BCRA daría cuenta de cheques rechazados por más de $82 millones acumulados entre abril y julio de 2026.

El ecosistema industrial del sur santafesino enfrenta los sacudones de un escenario económico complejo. La fábrica rosarina Kurpe SRL, un pilar tradicional en la cadena de suministros para el calzado nacional, tramita actualmente su concurso preventivo de acreedores. Esta medida judicial expone el severo impacto infligido por la contracción del mercado interno y la reconfiguración del comercio exterior.

Con operaciones radicadas en la zona sur de Rosario, sobre la calle Battle y Ordóñez, la compañía inició sus actividades fabriles en 1998. Tras más de dos décadas de permanencia ininterrumpida y un registro formal ante el Registro Público formalizado en 2011, la firma logró posicionarse como un proveedor clave para marcas de primera línea como Ringo, Grimoldi y Hush Puppies.

No obstante, la vulnerabilidad de las pymes industriales reaparece cuando la demanda general se desacelera. El proceso concursal fue abierto por el juez Ricardo Alberto Ruiz, al frente del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 1ª Nominación de Rosario. La medida judicial busca resguardar la continuidad operativa de la planta mientras se reordena el pasivo de la empresa.

Dentro del esquema procesal definido por la Justicia, el contador Cristian Fabián Lucas asumió las funciones de síndico. Los acreedores de la firma dispondrán de plazo formal hasta el próximo 26 de octubre de 2026 para presentar los correspondientes pedidos de verificación de créditos. Este paso resulta determinante para esclarecer el mapa real del endeudamiento y la viabilidad patrimonial.

El cronograma judicial establece que los dictámenes técnicos se extenderán durante los próximos meses. La sindicatura presentará el informe individual de créditos el 11 de diciembre de 2026, mientras que el análisis general —que determinará de manera exhaustiva las causas del desequilibrio económico— estaría listo para el 25 de febrero de 2027.

Dimensión del desplome productivo y financiero

La descompensación financiera de la pyme no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una reducción abrupta en el volumen procesado. Según los antecedentes presentados ante la sindicatura, la planta fabril pasó de mantener un promedio de 30.000 plantillas mensuales a registrar volúmenes que oscilaron entre 10.000 y 15.000 unidades por mes hacia comienzos de 2025.

Esta alteración operativa representa un retroceso de hasta un 66% en la actividad respectiva. Dirigentes de la firma atribuyeron este fenómeno a la apertura de las importaciones, una dinámica que facilitó el ingreso de componentes extranjeros a menor costo y restó competitividad a la manufactura local, debilitando la tracción de los pedidos.

Como una pieza de dominó, la contracción en la facturación repercutió en la cadena de pagos de la empresa. De acuerdo con datos asentados en la Central de Deudores del Banco Central, la sociedad registraría un monto global de cheques rechazados sin fondos por $82,49 millones, extendidos en el período comprendido entre el 22 de abril y el 21 de julio de 2026.

Entre los documentos contables reportados por el organismo regulador, sobresale un cheque emitido el 17 de junio por la cifra de $52,125 millones. Este único instrumento representaría más del 63% del pasivo verificado en dicha plataforma pública. Es vital destacar que las actuaciones procesales se basan en peritajes preliminares y reportes financieros que aún forman parte de las diligencias del concurso.

Frente a este tipo de contingencias, el entramado manufacturero de la región suele enfrentarse al desafío de diversificar su cartera y flexibilizar estructuras. La interrupción del flujo crediticio exige repensar los esquemas de financiamiento comercial. La protección concursal aparece entonces como una herramienta de reestructuración obligada para evitar la parálisis definitiva de las instalaciones.

La situación de las firmas abastecedoras de insumos refleja la estrecha interconexión del entramado industrial santafesino. Cuando las marcas insignia recortan sus órdenes de compra, la presión se traslada inmediatamente hacia los talleres de partes y piezas. La búsqueda de eficiencias operativas y la renegociación de deudas surgen como pasos ineludibles para sostener la mano de obra calificada en el territorio.

El caso de la fábrica rosarina evidencia la delgada línea que separa la estabilidad de la crisis financiera en sectores expuestos a la competencia externa. El desenlace del proceso concursal dependerá de los acuerdos que se alcancen con los acreedores y de la capacidad de la empresa para reinsertarse en un mercado sumamente exigente.