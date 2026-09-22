Por qué la baja generalizada de los granos no frena el avance de este derivado

Resumen Ejecutivo El precio del aceite de soja argentino trepó a 1215 u$s/tonelada impulsado por la escasez crítica en el mercado mundial de gasoil .

trepó a impulsado por la escasez crítica en el mercado mundial de . La interrupción de exportaciones de gasoil de Rusia tras ataques a sus refinerías disparó las cotizaciones del combustible en el Golfo de México .

tras ataques a sus refinerías disparó las cotizaciones del combustible en el . En EE.UU. , el CME Group permanece desacoplado por la eximición de la EPA a 29 refinerías de cumplir el corte de biodiésel .

, el permanece desacoplado por la eximición de la a 29 refinerías de cumplir el corte de . El derivado argentino afirma su prima internacional al consolidarse como el principal insumo para sustituir la oferta faltante de combustibles fósiles.

Una severa convulsión en la geopolítica energética global comenzó a reorganizar las fichas del tablero agroindustrial. El precio FOB del aceite de soja argentino experimenta una notable firmeza en los puertos fluviales, distanciándose del comportamiento bajista de los granos y de la aparente apatía registrada en las pizarras norteamericanas.

El catalizador de esta divergencia reside en el colapso parcial del suministro de gasoil a nivel global. Los constantes ataques militares contra la infraestructura energética de Rusia provocaron la paralización temporal de numerosas plantas refinadoras. La posterior decisión del Kremlin de suspender las ventas externas del destilado retiró al segundo exportador global del circuito comercial internacional.

La salida del gigante euroasiático trasladó de inmediato toda la presión de la demanda hacia Estados Unidos, el mayor proveedor mundial del combustible. En el Golfo de México, los precios de exportación del destilado treparon a ritmo vertiginoso hasta alcanzar niveles históricos, superiores incluso a las marcas extremas registradas durante la crisis energética generada en 2022.

El impacto doméstico en la economía estadounidense no tardó en encender las alarmas políticas. El precio del gasoil en el surtidor trepó de manera acelerada hasta un promedio de 6,51 dólares por galón. Esta cifra contrasta drásticamente con los 5,57 dólares registrados hace un mes y los 3,69 dólares marcados un año atrás.

Frente a este escenario de alta tensión preelectoral, el expresidente Donald Trump expresó públicamente su preocupación al señalar que "Rusia lamentablemente perdió el control de su industria de gasoil debido a la guerra con Ucrania", remarcando la urgencia de frenar la escalada bélica por su devastador impacto en la economía global.

Pese al recalentamiento de los combustibles fósiles, las cotizaciones del aceite de soja en el CME Group de Chicago no lograron acoplarse al ciclo alcista. Este freno responde a la reciente decisión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de eximir a 29 pequeñas refinerías de cumplir con las metas obligatorias de corte con biodiésel.

La dispensa normativa norteamericana generó un excedente temporal de insumos en el mercado interno estadounidense. Sin embargo, los mercados de exportación del Hemisferio Sur respondieron con una dinámica totalmente autónoma. Los compradores internacionales buscaron rápidamente coberturas en los centros de molienda sudamericanos para asegurar el suministro de biocombustibles y compensar el bache energético.

En este contexto, la Secretaría de Agricultura de la Nación fijó el precio FOB de referencia para el aceite de soja crudo a granel en 1215 u$s/tonelada. La cotización spot muestra una firme recuperación frente a los 1176 u$s/tonelada reportados hace un mes y supera holgadamente los 1189 u$s/tonelada registrados dos meses atrás.

El comportamiento diferenciado fortalece la competitividad del complejo agroindustrial ubicado sobre nuestro Río Paraná. El aceite de origen vegetal constituye la materia prima fundamental para la fabricación de biodiésel, un producto indispensable para que las refinerías globales puedan estirar las existencias de diésel de origen fósil y sostener el abastecimiento del transporte pesado.

El diferencial entre la cotización de Chicago y el valor FOB del Up-River expone la relevancia de la prima física. Mientras los contratos de futuro financieros reaccionan a las regulaciones de la EPA, la demanda real de buques mercantes prioriza la disponibilidad inmediata de derivados en los grandes nodos exportadores sudamericanos.

Esta valorización del aceite impacta directamente en la composición del margen de molienda de las industrias aceiteras. Un mayor valor relativo del subproducto líquido permite amortiguar la presión sobre los márgenes operativos de las plantas procesadoras, atenuando el impacto de la debilidad que arrastran las cotizaciones de la harina proteica en el mercado mundial.

Para la cadena de valor local, la firmeza de los subproductos energéticos reafirma la importancia estratégica del agregado de valor en origen. La capacidad de procesamiento instalada en el país permite transformar el grano en un insumo clave para la transición y seguridad energética global, conectando el negocio agrícola con el pulso del petróleo.

La persistencia del conflicto bélico en Europa Oriental anticipa que las restricciones en el flujo de gasoil no encontrarán una solución en el corto plazo. Frente al inicio de la temporada de mayor consumo estacional en el Hemisferio Norte, la demanda de aceites vegetales para biocombustibles mantendrá un piso elevado de soporte en las cotizaciones internacionales.

La coyuntura energética global reconfigura los flujos comerciales de la agroindustria, convirtiendo la escasez de combustibles fósiles en una oportunidad de valorización para el complejo oleaginoso de Santa Fe. El monitoreo continuo de los diferenciales de precios y de la política regulatoria internacional resulta decisivo para maximizar la rentabilidad de las operaciones agrocomerciales.