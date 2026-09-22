La CNV endurece las reglas: más controles sobre las colocaciones y los inversores

Resumen Ejecutivo La CNV aprobó la Resolución General Nº 1169 , fijando un nuevo régimen para la colocación primaria de valores enfocado en la transparencia y supervisión en tiempo real.

aprobó la , fijando un nuevo régimen para la colocación primaria de valores enfocado en la transparencia y supervisión en tiempo real. La norma limita las ofertas de cartera propia a los 30 minutos previos al cierre y elimina el anonimato exigiendo la identificación completa del inversor o beneficiario final.

a los 30 minutos previos al cierre y elimina el anonimato exigiendo la del inversor o beneficiario final. Mercados y Agentes deberán reportar bajo formatos estandarizados y adaptar sus sistemas hasta el 31 de diciembre de 2026 y el 26 de febrero de 2027, respectivamente.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la Resolución General Nº 1169, que establece un nuevo régimen para los procesos de colocación primaria de valores negociables.

La norma llega después del proceso de consulta pública iniciado mediante la Resolución General Nº 1157 e incorpora modificaciones a partir de los aportes recibidos durante esa instancia.

El nuevo esquema pone el foco en siete palabras clave: transparencia, información, identificación, conflictos de interés, supervisión, trazabilidad y control.

Y algunos de los cambios apuntan directamente a cómo se reciben las ofertas, cómo se adjudican los valores y qué información queda a disposición de los inversores y del propio organismo regulador.

La CNV pone la lupa sobre la adjudicación

Uno de los cambios centrales está relacionado con la forma en que se determina quién recibe los valores negociables durante una colocación.

A partir de la RG 1169, los prospectos, suplementos de prospecto o documentos de oferta deberán describir las variables que serán consideradas en las subastas o licitaciones públicas, como precio, tasa, TIR, rendimiento u otra variable financiera aplicable.

También deberán explicarse los parámetros utilizados para determinar esas variables.

En los procesos de formación de libro o book building, los criterios cualitativos de adjudicación deberán ser objetivos, razonablemente detallados y específicos. Además, deberán establecerse las reglas aplicables a la asignación de los valores.

El cambio apunta a que las reglas de adjudicación estén definidas de antemano y sean conocidas por quienes participan de la operación.

Cartera propia: una ventana más acotada

Otro de los puntos sensibles de la reforma es el tratamiento de las operaciones de cartera propia.

La nueva normativa limita el ingreso de ofertas de cartera propia —tanto restringida como ampliada— a los 30 minutos previos al cierre de la colocación.

El plazo es incluso más corto que el contemplado originalmente en la consulta pública, que proponía 45 minutos.

Además, en los procesos de formación de libro, la adjudicación de cartera propia queda condicionada a que esas ofertas no desplacen a otros oferentes.

La modificación introduce así una restricción concreta sobre el momento en que pueden ingresar determinadas ofertas y sobre su impacto en la adjudicación final.

Comisiones al inversor: deberán estar sobre la mesa

La nueva regulación también establece un cambio relevante respecto de las comisiones y cargos que pueden cobrarse al inversor.

La RG 1169 permite esos cargos siempre que sean comunicados y cuantificados previamente, incorporando además información sobre la TIR neta.

La lógica es que el inversor pueda conocer, antes de participar, cuál será el costo asociado a la operación y cómo impactará sobre el rendimiento efectivo de la inversión.

Más información y en formato estandarizado

La CNV también avanza sobre la forma en que recibe la información de las colocaciones.

Los Mercados —y subsidiariamente los Agentes— deberán remitir información de cada operación bajo un formato uniforme, establecido en el Anexo I.

Además, se incorpora el formulario denominado “Colocaciones Primarias – Reporte No Público” y se prevé el envío a través del SVMI para determinadas emisiones.

El objetivo es establecer un esquema homogéneo para que el regulador pueda acceder y procesar la información generada durante las colocaciones.

El resultado de cada colocación tendrá más datos públicos

La reforma no se queda puertas adentro del organismo.

También se amplía la información mínima que deberá publicarse el mismo día del cierre de la colocación.

Entre los datos se incluyen el precio, la tasa, la TIR, el monto adjudicado, las fechas relevantes y el factor de prorrateo, entre otros elementos del resultado de la operación.

Es decir, el mercado tendrá más información disponible sobre cómo terminó cada colocación y bajo qué parámetros se produjo la adjudicación.

La CNV tendrá acceso directo y en tiempo real

Uno de los cambios que más refuerza la capacidad de fiscalización está vinculado con los sistemas informáticos.

Los Mercados deberán brindar a la CNV acceso directo y en tiempo real a los sistemas utilizados en las colocaciones primarias.

El acceso deberá permitir visualizar el ciclo completo de las ofertas y las adjudicaciones.

La modificación le otorga al organismo regulador una herramienta de supervisión sobre el desarrollo de las operaciones, más allá de la información que posteriormente sea reportada.

Se termina el inversor “sin identificar”

Otro de los cambios concretos es la eliminación de la posibilidad de operar con “terceros con ID sin identificar”.

A partir del nuevo régimen deberán consignarse datos como nombre, CUIT, CUIL, CDI o CIE y, cuando corresponda, la identificación del beneficiario final.

La medida refuerza la trazabilidad de quienes participan en las colocaciones y reduce el espacio para operaciones en las que no quede individualizado el inversor final.

¿Qué pasa con las colocaciones internacionales?

La nueva regulación también delimita expresamente su alcance frente a las operaciones internacionales.

Para el book building internacional, no será exigible realizar la colocación mediante los sistemas informáticos de negociación habilitados por los Mercados.

En las subastas o licitaciones, esa exigencia queda limitada al tramo local.

Además, los colocadores internacionales que no actúen en territorio argentino no quedan alcanzados por estas disposiciones.

Menos plazo para acreditar esfuerzos de colocación

La RG 1169 también modifica determinados parámetros operativos.

El plazo para acreditar los esfuerzos de colocación se reduce a 10 días hábiles.

Al mismo tiempo, el mínimo de suscripción se eleva de 7.500 a 10.000 UVA.

El cambio no será de un día para el otro

Aunque la resolución ya fue aprobada, la implementación contempla un período de transición.

Los Mercados tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para adecuar sus sistemas informáticos.

Por su parte, los Agentes tendrán plazo hasta el 26 de febrero de 2027 para obtener la homologación correspondiente para operar bajo las nuevas condiciones y requisitos.

Durante el período de transición continuarán aplicándose las pautas establecidas por el Criterio Interpretativo Nº 102 de la CNV.

Además, hasta que se encuentre disponible el nuevo formulario de “Colocaciones Primarias – Reporte No Público”, continuará utilizándose el mecanismo de información previsto en dicho criterio interpretativo.

Una reforma que apunta al corazón de las colocaciones

Con la RG 1169, la CNV modifica varios de los engranajes que intervienen en una colocación primaria: desde la definición de los participantes y los criterios de adjudicación hasta la identificación del inversor, las operaciones de cartera propia, las comisiones y el acceso del regulador a los sistemas.

El nuevo régimen busca establecer reglas más precisas para la formación de precios y la adjudicación y, al mismo tiempo, aumentar la cantidad y calidad de información disponible.

El mensaje regulatorio es claro: más información antes, durante y después de cada colocación; mayor trazabilidad de los participantes y mayores herramientas de supervisión para la CNV.

La implementación será ahora el próximo capítulo: los Mercados y Agentes deberán adaptar sistemas y procedimientos a un régimen que modifica de manera concreta la operatoria de las colocaciones primarias en el ámbito local.