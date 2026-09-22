Señales: ¿por qué los bonos argentinos están en rojo y el riesgo país pega un salto?

Resumen Ejecutivo El riesgo país avanzó 1,8% hasta los 543 puntos básicos , su nivel más alto desde mayo, acumulando una suba cercana al 13% semanal.

avanzó 1,8% hasta los , su nivel más alto desde mayo, acumulando una suba cercana al 13% semanal. Los bonos Globales cedieron hasta 0,5% en Nueva York, mientras el ministro Luis Caputo mantiene reuniones con inversores y bancos de Wall Street.

cedieron hasta 0,5% en Nueva York, mientras el ministro mantiene reuniones con inversores y bancos de Wall Street. El S&P Merval retrocedió 0,3% hasta los 2.990.667 puntos, marcando una baja del 1,4% en dólares y tocando mínimos mensuales en el mercado bursátil.

Los bonos soberanos argentinos en dólares profundizaron este martes su tendencia negativa y volvieron a operar con bajas generalizadas. En paralelo, el riesgo país avanzó 1,8% hasta los 543 puntos básicos, alcanzando su mayor nivel desde mediados de mayo.

El movimiento se produce después de una semana particularmente negativa para los activos argentinos: el indicador acumuló una suba cercana al 13% en apenas siete días, mientras los títulos de deuda continúan sin encontrar un piso claro.

Los bonos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registraron bajas de hasta 0,5%. Los Bonares, en cambio, mostraron un comportamiento más moderado, alternando entre subas y bajas.

El mercado mira a Nueva York

La presión sobre los bonos se da mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, desarrolla una agenda de reuniones con inversores y bancos de Wall Street.

Caputo llegó a Estados Unidos antes que la comitiva presidencial que participa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de mantener encuentros con representantes del mercado financiero.

Sin embargo, pese a estos contactos, el comportamiento de los activos argentinos no logró revertir la tendencia negativa. La evolución de los bonos continúa siendo seguida de cerca por los inversores, particularmente en un contexto de mayor atención sobre las perspectivas económicas y políticas del país.

El riesgo país vuelve a complicar el acceso al financiamiento

La suba del riesgo país tiene una consecuencia directa sobre las condiciones de financiamiento de la Argentina.

El indicador refleja la sobretasa que los mercados exigen para asumir riesgo argentino frente a los bonos del Tesoro estadounidense. Con el índice en 543 puntos básicos, la posibilidad de que el Gobierno vuelva a acceder a los mercados internacionales de deuda queda condicionada por el mayor costo financiero.

A esto se suma el reciente incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que genera presión adicional sobre los activos de países emergentes.

Acciones argentinas: mayoría de bajas en Wall Street

La jornada también mostró un comportamiento dispar entre las acciones y ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, aunque predominaban los retrocesos.

Entre las principales bajas se encontraban Globant, con una caída de 1,8%, y Grupo Galicia, que retrocedía 1,3%.

En sentido contrario, Corporación América avanzaba 1,2%, mientras YPF registraba una suba de 1,1%.

En la Bolsa porteña, el S&P Merval descendía 0,3% hasta los 2.990.667 puntos. Medido en dólares, el índice retrocedía 1,4% y se ubicaba en mínimos del mes.

Un mercado que sigue esperando señales

La evolución de los bonos y del riesgo país vuelve a colocar el foco sobre la capacidad de Argentina para recuperar el acceso al financiamiento internacional.

Por ahora, los números muestran una combinación de caída de los títulos soberanos, aumento del riesgo país y mayor costo financiero externo. El mercado seguirá atento a las reuniones que mantenga el equipo económico en Nueva York y a las próximas señales sobre la economía argentina.