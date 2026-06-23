El mercado inmobiliario rural mostró una fuerte recuperación: factores que juegan a favor

El mercado inmobiliario rural argentino registró en mayo un marcado repunte en su nivel de actividad, según informó la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) a través de su Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR).

El indicador alcanzó los 56,86 puntos durante mayo de 2026, lo que representa una suba de 13,37 puntos respecto de abril y constituye uno de los incrementos mensuales más significativos observados en los últimos meses.

Desde la entidad explicaron que diversos factores contribuyeron a este mejor desempeño. Entre ellos sobresalen la reducción de las retenciones, la estabilidad cambiaria y la mejora en los valores de la hacienda vacuna, variables que impulsaron especialmente las consultas y operaciones vinculadas con campos ganaderos.

El informe también destaca que la desaceleración de la inflación continúa siendo un elemento favorable para la dinámica del sector, al generar un escenario de mayor previsibilidad para compradores y vendedores.

El InCAIR es un indicador que mide exclusivamente el nivel de actividad del mercado inmobiliario rural y no refleja precios ni valores de la tierra. Su escala toma como referencia un máximo histórico de 100 puntos y se encuentra vigente desde noviembre de 2013, acumulando actualmente 151 meses de medición continua.

La evolución observada durante mayo consolida una tendencia de recuperación que el sector venía mostrando en los últimos meses, en un contexto donde las variables macroeconómicas comienzan a generar señales más favorables para la toma de decisiones de inversión en activos rurales.

Si bien la actividad aún se ubica por debajo de los máximos históricos registrados por el índice, el avance de mayo refleja un renovado interés por parte de los inversores y productores, particularmente en establecimientos orientados a la ganadería, segmento que hoy concentra buena parte de la demanda del mercado.