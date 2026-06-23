Mundial 2026: las apuestas deportivas podrían mover un récord de u$s 60.000 millones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo promete convertirse en el torneo más grande de la historia desde el punto de vista deportivo. También se perfila como un evento récord para la industria global de las apuestas deportivas, que estima un volumen cercano a los US$ 60.000 millones en apuestas legales durante la competencia.

El certamen, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, presenta un formato ampliado con 48 selecciones y 104 partidos, una estructura que incrementa significativamente la cantidad de eventos disponibles para apostar y amplía el alcance comercial del torneo.

Según estimaciones, el volumen de apuestas legales durante el Mundial 2026 sería aproximadamente un 71% superior al registrado en Qatar 2022 y un 185% más alto que en Rusia 2018. Las proyecciones no incluyen los mercados ilegales o no regulados, por lo que el impacto económico total podría ser aún mayor.

El efecto de la regulación

Uno de los factores que explican el crecimiento esperado es la expansión de los mercados regulados. En particular, Brasil aparece por primera vez dentro de las estimaciones tras la regulación de las apuestas deportivas implementada recientemente en ese país.

Los especialistas sostienen que la mayor formalización de la actividad permite incorporar nuevos jugadores al sistema legal y aumenta la capacidad de medición del negocio a escala global.

Norteamérica concentrará gran parte del negocio

Dentro de los países anfitriones, se estima que se apostarán alrededor de US$ 5.700 millones. Estados Unidos lideraría el volumen con cerca de US$ 2.900 millones, seguido por México con US$ 2.500 millones y Canadá con aproximadamente US$ 300 millones.

Aunque México presenta una fuerte tradición futbolera y una elevada participación de los aficionados, el tamaño del mercado estadounidense lo posiciona como el principal generador de apuestas durante el torneo.

Más partidos, pero no necesariamente más apuestas por partido

A pesar del crecimiento proyectado, los analistas advierten que la expansión del formato no garantiza un aumento proporcional de la actividad. Una parte importante de los encuentros adicionales corresponde a la fase de grupos, donde históricamente el interés de los apostadores suele ser menor que en las instancias decisivas.

Además, la incorporación de selecciones con menor ranking internacional podría reducir el atractivo de algunos partidos para determinados mercados. Por el contrario, las rondas eliminatorias continúan siendo las que generan los mayores niveles de participación y facturación.

El rendimiento de las selecciones, clave para el negocio

Los expertos destacan que el comportamiento de los apostadores está estrechamente vinculado al desempeño de sus selecciones nacionales. Cuando un equipo avanza en el torneo, la actividad suele incrementarse significativamente debido al mayor interés mediático y emocional de los aficionados.

Por ese motivo, la presencia de potencias futbolísticas en las etapas finales podría impulsar aún más el volumen de apuestas previsto para la competencia.

Una industria en plena expansión

Más allá del Mundial, se proyecta que el mercado global de apuestas deportivas alcance los US$ 1,66 billones durante 2026, impulsado por una tasa de crecimiento sostenida y por la expansión de mercados regulados en distintas regiones del mundo. Asia continúa liderando el sector, seguida por Europa, mientras que Norteamérica, Latinoamérica y África muestran los mayores ritmos de crecimiento.

En este contexto, el Mundial 2026 aparece como una oportunidad única para que operadores, plataformas y reguladores capitalicen uno de los eventos deportivos más convocantes del planeta, consolidando a las apuestas deportivas como uno de los negocios de mayor crecimiento dentro de la economía del entretenimiento.