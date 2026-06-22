Estrategias financieras para el agro: ¿hay oportunidades en pesos y en dólares?

Las condiciones financieras continúan mostrando señales de estabilidad para el sector agropecuario. Según el último informe de estrategias financieras elaborado por Data Miazzo, las tasas en pesos mantienen una tendencia favorable, mientras que las expectativas de devaluación avanzan a un ritmo similar al de la inflación proyectada. En este escenario, las decisiones de financiamiento e inversión vuelven a concentrarse en la eficiencia financiera y la administración del riesgo cambiario.

El dólar futuro anticipa una suba gradual

La curva de dólar futuro proyecta un tipo de cambio de alrededor de $1.630 para diciembre de 2026, reflejando una expectativa de depreciación del peso alineada con la evolución esperada de los precios.

Desde la consultora destacan que los niveles actuales del dólar representan una oportunidad para quienes necesitan cubrir compromisos en moneda extranjera o buscan dolarizar excedentes de liquidez. La recomendación apunta a utilizar instrumentos de cobertura para reducir la exposición a eventuales movimientos cambiarios durante el segundo semestre.

Tasas en pesos: pocas expectativas de nuevas bajas

El financiamiento en pesos continúa siendo una alternativa competitiva para las empresas agropecuarias. Durante los últimos 30 días se registraron leves reducciones en algunas líneas de crédito, especialmente en instrumentos bursátiles como los cheques de pago diferido y los pagarés.

Sin embargo, el informe advierte que las posibilidades de observar nuevas bajas significativas son limitadas debido a las expectativas de inflación que aún persisten en la economía argentina.

Actualmente, los cheques de pago diferido presentan tasas cercanas al 20%, mientras que otras líneas bancarias para el sector agropecuario se ubican entre el 30% y el 34% nominal anual.

Mercado de capitales versus financiamiento bancario

Uno de los puntos destacados del informe es la comparación entre el descuento de cheques en el mercado de capitales y la operatoria bancaria tradicional.

Tomando como ejemplo un cheque de $20 millones a 90 días, el financiamiento vía mercado permite reducir el costo financiero total respecto de la alternativa bancaria, generando un ahorro relevante para las empresas que utilizan este instrumento de manera habitual.

La diferencia se explica principalmente por menores costos asociados a la operatoria y una estructura financiera más eficiente.

¿Conviene endeudarse en pesos o en dólares?

La respuesta sigue favoreciendo al financiamiento en moneda local.

Aunque existen alternativas de crédito en dólares con tasas nominales cercanas al 6,8% anual, cuando se incorpora el costo implícito de la cobertura cambiaria, el financiamiento en pesos continúa mostrando una ventaja relativa.

Por este motivo, el informe concluye que las empresas con ingresos predominantemente en pesos deberían seguir priorizando el endeudamiento en moneda local, salvo casos específicos donde exista cobertura natural en dólares.

Crédito dólar sintético: financiamiento en moneda extranjera

Entre las herramientas destacadas aparece el denominado "crédito dólar sintético", una estrategia que permite obtener financiamiento vinculado al dólar a través del mercado de capitales.

Esta modalidad resulta especialmente atractiva para empresas que no califican para créditos bancarios en moneda extranjera o buscan diversificar sus fuentes de financiamiento.

Según el análisis, los costos de esta estructura se ubican entre 2,7% y 3,5% anual, niveles inferiores a los observados en otros instrumentos dolarizados.

Inversiones: cautela en pesos y preferencia por activos dolarizados

Dentro de las alternativas de inversión, las Letras Capitalizables (LECAP) continúan siendo recomendadas para la administración de tesorería de corto plazo. No obstante, los especialistas aclaran que no constituyen una opción ideal para inversiones de mediano o largo plazo debido a que sus rendimientos no compensan completamente la inflación esperada.

En cambio, los bonos ajustados por CER mantienen atractivo para quienes buscan preservar poder adquisitivo, especialmente en horizontes más extensos.

En el segmento dolarizado, las Obligaciones Negociables continúan ocupando un lugar destacado gracias a sus rendimientos cercanos al 7% anual y una volatilidad relativamente baja.

Alphabet, el CEDEAR destacado de la semana

El informe también pone el foco en Alphabet (Google) como una de las compañías recomendadas para inversores que buscan exposición al sector tecnológico.

La empresa combina un negocio diversificado, liderazgo en inteligencia artificial y una sólida generación de caja, factores que la posicionan como una alternativa atractiva para carteras de largo plazo.

Actualmente, más de la mitad de sus ingresos provienen de su motor de búsqueda, mientras que Google Cloud y los servicios por suscripción continúan ganando participación dentro de la estructura de negocios.

La eficiencia impositiva gana protagonismo

Más allá del financiamiento y las inversiones, el informe resalta el impacto que tienen los impuestos sobre la rentabilidad de las empresas agropecuarias.

Como ejemplo, se menciona el caso de un establecimiento que factura $2.000 millones anuales y destina aproximadamente $24 millones al impuesto sobre débitos y créditos bancarios. En explotaciones con márgenes ajustados, este costo puede representar una porción significativa de la rentabilidad final.

Por este motivo, cada vez más empresas incorporan estrategias de planificación financiera e impositiva para optimizar recursos y mejorar resultados.

Un escenario para priorizar la gestión financiera

Con tasas relativamente estables, expectativas cambiarias moderadas y una amplia variedad de instrumentos disponibles, el escenario actual exige una gestión financiera más activa por parte de productores y empresas agropecuarias.

La selección adecuada de fuentes de financiamiento, herramientas de cobertura e inversiones puede generar diferencias significativas en la rentabilidad del negocio, especialmente en un contexto donde la eficiencia se convierte en un factor tan importante como la productividad.