Claves del día: petróleo en baja pero naftas sin rebaja, empleo en crisis y bancos bajo sospecha

La economía volvió a ofrecer una de esas postales donde conviven señales aparentemente incompatibles. Mientras los mercados globales debaten si algunas variables financieras están anticipando una nueva etapa de turbulencias internacionales, en Argentina persisten fenómenos que muestran la distancia que todavía existe entre los movimientos de los activos financieros y la realidad cotidiana de empresas, trabajadores y consumidores.

Uno de los casos más visibles aparece en los combustibles. La fuerte caída reciente del precio internacional del petróleo no se trasladó con la misma velocidad a los surtidores argentinos. La explicación está en el denominado "buffer" implementado por YPF bajo la conducción de Horacio Marín, un mecanismo diseñado para amortiguar tanto las subas como las bajas bruscas del crudo. El sistema permitió evitar aumentos abruptos cuando el petróleo se disparó por los conflictos geopolíticos, pero ahora también está retrasando una eventual reducción de los precios locales. La lógica empresaria apunta a suavizar la volatilidad, aunque para muchos consumidores el resultado práctico es evidente: el petróleo baja, pero la nafta todavía no.

El escenario internacional agrega además nuevos interrogantes. Analistas e inversores observan una combinación poco habitual: oro firme, Bitcoin recuperando protagonismo y petróleo atravesado por tensiones geopolíticas. Esa mezcla de señales llevó a algunos especialistas a recordar comportamientos observados antes de episodios históricos como las crisis de 1929 y 2008. Nadie proyecta necesariamente un desenlace similar, pero sí existe una creciente discusión sobre la fragilidad de algunos equilibrios financieros globales y la posibilidad de que los mercados estén anticipando cambios de ciclo.

En el plano local, la economía real sigue ofreciendo datos mucho menos alentadores. Santa Fe continúa registrando un deterioro significativo del empleo privado formal. Según los últimos relevamientos, durante la gestión de Javier Milei la provincia acumula una pérdida cercana a los 20.000 puestos de trabajo registrados, con fuerte impacto en pymes industriales, comercios y actividades vinculadas a la producción. La situación preocupa especialmente porque buena parte de las bajas se concentran en sectores históricamente generadores de empleo de calidad.

La contracara de esa realidad aparece en otro dato difundido durante el fin de semana. Ya son casi 10.000 los santafesinos que se acogieron al plan provincial de regularización de deudas tributarias. La adhesión masiva muestra que muchas empresas y contribuyentes buscan ponerse al día aprovechando los beneficios de financiación y reducción de intereses, pero también refleja las dificultades financieras que atraviesan numerosos actores económicos.

Los problemas de ingresos también aparecen en el consumo. El balance comercial del Día del Padre en Rosario dejó una fotografía moderadamente mejor a la esperada, aunque lejos de mostrar una recuperación contundente. Las ventas quedaron apenas por debajo de las registradas un año atrás. Para los comerciantes, el dato evita hablar de derrumbe, pero tampoco habilita demasiado entusiasmo. La cautela sigue dominando la mayoría de las decisiones de consumo.

Mientras tanto, el Gobierno nacional profundiza su estrategia de fiscalización. ARCA presentó denuncias contra varios de los principales bancos del país por presuntas irregularidades vinculadas a aportes de seguridad social y deducciones infladas en el impuesto a las Ganancias. Entre las entidades mencionadas aparecen algunos de los jugadores más importantes del sistema financiero. La investigación también alcanza a otros sectores y forma parte de una ofensiva más amplia para mejorar la recaudación y combatir la informalidad en un contexto donde los ingresos tributarios continúan bajo presión.