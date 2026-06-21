Agro en foco: guiño para la carne, señales para los cultivos y nuevos nichos en Santa Fe

Entre el 15 y el 19 de junio, el sector agropecuario recibió una combinación de señales que pueden influir de manera directa en las decisiones productivas de la campaña 2026/27. Desde una oportunidad comercial inesperada para la carne argentina hasta una mejora en la ecuación de fertilización para trigo y maíz, pasando por nuevas alternativas ganaderas y productivas en Santa Fe, la semana dejó varios temas para seguir de cerca.

La UE cierra la puerta a Brasil y la abre para la carne argentina

La decisión de la Unión Europea de excluir a Brasil de su lista de proveedores habilitados de carne vacuna por cuestiones vinculadas al uso de antimicrobianos podría modificar el mapa del comercio internacional de carnes. La medida comenzará a regir en septiembre y representa un fuerte golpe para el principal exportador sudamericano.

Para Argentina, en cambio, se presenta una oportunidad estratégica. La menor presencia brasileña en uno de los mercados más exigentes del mundo podría favorecer a los frigoríficos nacionales que ya cuentan con habilitaciones y certificaciones para abastecer a la Unión Europea. Además, una reducción de la oferta disponible podría sostener o mejorar los precios internacionales de los cortes premium.

Trigo 2026/27: la campaña entusiasma, pero exige precisión

Con la siembra avanzando en gran parte del país, los especialistas remarcan que el potencial productivo dependerá menos de las expectativas de mercado y más de las decisiones agronómicas. La elección varietal, la nutrición y la gestión del agua aparecen como factores decisivos para alcanzar buenos rendimientos.

Desde el INTA destacan la importancia de utilizar información de la Red de Evaluación Territorial (RET) para seleccionar materiales adaptados a cada ambiente. También recuerdan que la reposición adecuada de nitrógeno, fósforo y azufre sigue siendo una de las claves para sostener la productividad del cereal.

La baja de la urea mejora las perspectivas para trigo y maíz

Uno de los hechos económicos más relevantes de la semana fue la fuerte caída del precio internacional de la urea. El fertilizante pasó de valores cercanos a los 950 dólares por tonelada a una franja de entre 650 y 700 dólares, reduciendo significativamente los costos de fertilización.

En la región núcleo ya comenzaron a observarse nuevas estrategias de manejo. Muchos productores evalúan reforzar aplicaciones en trigo durante el macollaje, mientras que para el maíz la mejora en la relación insumo-producto podría traducirse en una expansión de superficie durante la próxima campaña.

Sin embargo, los especialistas advierten que la caída del fertilizante no alcanza por sí sola para recomponer completamente la rentabilidad, ya que persisten presiones por menores precios esperados del grano y mayores costos operativos.

La mochila de impuestos sigue pesando sobre la competitividad

A pesar de algunas mejoras en variables puntuales, la presión de costos continúa siendo uno de los principales reclamos del sector. Productores y analistas coinciden en que la carga tributaria, junto con el aumento de gastos operativos, limita la capacidad de capturar plenamente las oportunidades que ofrece el mercado.

La discusión sobre competitividad vuelve a instalarse en un contexto donde los márgenes agrícolas siguen siendo ajustados y donde cada punto de eficiencia puede marcar diferencias importantes en el resultado final de la campaña.

Búfalos en Santa Fe: una alternativa ganadera que gana terreno

Mientras la ganadería vacuna enfrenta desafíos productivos y comerciales, la producción bubalina comienza a despertar interés en Santa Fe. El crecimiento de los rodeos y la expansión de canales comerciales impulsan una carne que se posiciona como alternativa por su menor precio relativo frente a la vacuna.

El desarrollo de esta actividad abre oportunidades para sistemas productivos en zonas donde otras alternativas presentan mayores limitaciones, sumando diversidad a la oferta ganadera provincial.

Los viñedos avanzan entre la soja y la lechería

Otra de las novedades que llamó la atención esta semana fue el crecimiento de la vitivinicultura santafesina. En distintas regiones de la provincia comienzan a consolidarse emprendimientos que buscan aprovechar condiciones agroecológicas específicas para producir vinos con identidad local.

El fenómeno refleja una tendencia creciente hacia la diversificación productiva, incorporando actividades de mayor valor agregado que complementan a los sistemas tradicionales basados en agricultura y producción lechera.

Un agro que busca eficiencia y diversificación

La semana dejó un mensaje claro: las oportunidades existen, pero requieren gestión. La posible expansión de mercados para la carne argentina, la mejora en los costos de fertilización y la aparición de nuevos nichos productivos conviven con desafíos estructurales vinculados a la competitividad y la rentabilidad.

En un escenario cada vez más dinámico, las decisiones técnicas y comerciales serán determinantes para transformar estas señales positivas en resultados concretos durante la campaña 2026/27.