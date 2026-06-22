La pelota rueda y los negocios también: detalles del vínculo entre Argentina y Austria

Mientras la selección argentina se prepara para enfrentar a Austria por la fase de grupos de la Copa del Mundo, el partido ofrece una excusa ideal para mirar más allá del fútbol y analizar la relación económica entre ambos países. Porque si bien los noventa minutos concentrarán la atención de millones de personas, existe otro vínculo que también viene ganando relevancia: el comercial.

A diferencia de Argelia, uno de los principales compradores de productos agroindustriales argentinos en África, Austria representa un mercado de menor volumen para las exportaciones nacionales, aunque con un importante potencial de crecimiento de cara a los próximos años.

Durante 2024, el intercambio bilateral entre Argentina y Austria superó los 100 millones de dólares, alcanzando su nivel más alto desde 2015, de acuerdo con datos de la oficina nacional de estadísticas austríaca.

Entre los principales productos agroindustriales exportados desde Argentina hacia ese país se destacan los cueros bovinos, los vinos y los huevos, bienes que encuentran demanda en una de las economías más desarrolladas de Europa.

Sin embargo, las estadísticas comerciales tradicionales no reflejan completamente la dimensión de los negocios entre ambas naciones.

Austria forma parte de la Unión Europea y más del 70% de su comercio exterior se realiza dentro del propio bloque comunitario. En ese contexto, una parte significativa de los productos argentinos que terminan siendo consumidos por los austríacos no ingresan directamente por ese país, sino a través de otros mercados europeos.

Uno de los casos más emblemáticos es el puerto de Rotterdam, en Países Bajos, considerado el principal punto de ingreso de las exportaciones argentinas a la Unión Europea. Desde allí, numerosos productos son distribuidos mediante cadenas logísticas y comerciales hacia distintos destinos del continente, incluida Austria.

Por ese motivo, especialistas en comercio exterior sostienen que el flujo real de productos argentinos que llegan al mercado austríaco es superior al que muestran las estadísticas bilaterales.

La relación económica también se expresa en sentido inverso. Empresas austríacas mantienen inversiones en Argentina en sectores estratégicos como la industria maderera, la actividad automotriz y los servicios informáticos, entre otros rubros.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea como oportunidad

En este escenario, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea aparece como un factor capaz de potenciar significativamente los negocios entre Argentina y Austria.

La reducción de barreras comerciales, la mejora en las condiciones de acceso a mercados y una mayor integración económica podrían favorecer tanto las exportaciones agroindustriales argentinas como la llegada de nuevas inversiones europeas.

"Para productos con valor agregado, como alimentos, bebidas y manufacturas de origen agropecuario, el mercado austríaco representa una oportunidad interesante por su poder adquisitivo y su pertenencia a una de las regiones económicas más importantes del mundo"

Así, mientras la atención deportiva estará puesta en el resultado que obtenga la Scaloneta frente a Austria, el encuentro también permite recordar que entre ambos países existe una relación comercial que podría fortalecerse aún más en los próximos años.

Porque más allá del fútbol, cada partido mundialista también puede convertirse en una ventana para observar los negocios, las inversiones y las oportunidades que conectan a la Argentina con el resto del mundo.