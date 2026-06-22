Un gigante del agro emite una ON por un valor de hasta u$s 30 millones: los detalles

La empresa agroganadera Juramento anunció una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) en dólares por un monto de hasta US$ 30 millones, en el marco de su estrategia de crecimiento sostenido y fortalecimiento de su estructura productiva.

La colocación tendrá un plazo de 24 meses, con amortización íntegra del capital al vencimiento y pago semestral de intereses. El período de licitación se extenderá hasta el 23 de junio, mientras que la tasa de interés será definida de acuerdo con las condiciones de mercado al momento de la colocación.

Según informó la compañía, "los recursos obtenidos estarán orientados a incrementar la capacidad productiva, expandir las exportaciones de carne envasada y consolidar su posicionamiento en el segmento de cortes bovinos premium destinados tanto al mercado interno como a clientes internacionales"

La operación representa un nuevo paso en la estrategia financiera de Juramento, que en los últimos años ha recurrido al mercado de capitales como herramienta para acompañar sus planes de inversión y crecimiento de largo plazo.

Con más de tres décadas de trayectoria, la firma se ha consolidado como uno de los principales jugadores del negocio ganadero argentino. Opera un modelo de integración vertical que abarca todas las etapas de la cadena productiva, desde la genética y la cría de ganado hasta la industrialización y comercialización de carne bajo sus marcas propias.

La empresa concentra sus operaciones en la provincia de Salta, donde administra más de 114.000 hectáreas, cuenta con un rodeo de aproximadamente 86.000 cabezas de ganado y emplea a unas 800 personas. Su estructura incluye una planta industrial propia y una red de comercialización orientada al mercado minorista y a la exportación.

Entre los destinos internacionales a los que llega su producción se encuentran mercados de alta exigencia como la Unión Europea y Estados Unidos, además de segmentos específicos como el mercado kosher.

Con esta nueva emisión, Juramento busca fortalecer su capacidad de inversión en un contexto donde las empresas agroindustriales continúan explorando alternativas de financiamiento para sostener proyectos de expansión y ganar competitividad en los mercados globales.